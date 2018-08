Todos los resultados del festival “Combatientes del Sur II”

RIO GRANDE.- Una decena de peleas hubo el pasado sábado en el festival de kick boxing “Combatientes del Sur II”, que organizó la Academia “The Prince López”, de esta ciudad, y que se desarrolló en el gimnasio del Colegio Haspen.

A la nota publicada ayer, acerca del Super 4, en cuya final el bonaerense Matías Fernández venció al local Oscar Gutiérrez, le agregamos los resultados de los demás combates, que incluyeron una definición rápida, y dos igualdades.

En el inicio de la velada, Ezequiel Rojas (Huérfanos/Ushuaia) golpeó mejor con sus piernas a un Guido Godoy (Academia Luchadores/Las Heras) que conectó sus mejores golpes con sus manos. El capitalino, que se sintió mejor en la corta distancia, fue a la lona sobre el cierre. Los jurados dieron un empate (en nuestra cuenta, ganaba el santacruceño).

En el segundo turno, Carlos Oliva (Team Nuri/R.Gallegos) se llevaría la victoria frente a un Víctor Vargas (Estirpe Marcial/Pta.Arenas) que arrancó encendido el duelo, aunque recién en el round intermedio hizo alguna diferencia. Los golpes de Oliva, aunque no parecían conllevar demasiado peligro para su oponente, le dieron el okey de los jueces (aquí también no coincidimos con el fallo).

En duelo de ushuaienses debutantes, en -90 kilos, Enrique Vázquez (Los Huérfanos) venció con amplitud a Javier Vega (Team Animal), que pese a caer dos veces en el segundo asalto, mejoró en el cierre de la lid.

También en su primera presentación, el local Julio Alarcón (Team Couceiros) batió en fallo unánime al ushuaiense Juan Cruz (Los Huérfanos), que a los pocos segundos cayó tras una patada de su rival.

En otro cruce entre fueguinos, Juan Velázquez (The Prince López) y Lautaro Aquino (Los Huérfanos) no se sacaron ventajas, en el debut en Semi Pro de aquél, que pese a su desventaja en altura (unos 10 centímetros) no dejó de atacar. El visitante colocó mejores combinaciones, y en nuestra tarjeta había un punto en su favor.

También de la casa, el debutante Diego Cardozo (The Prince López), igualó con Juan Fornerón (Luchadores), quien -en base ala izquierda en punta- impuso su ritmo en gran parte del combate. Cerca del final, una patada del riograndense hizo rebotar contra el encordado a su adversario.

Por último, el lasherino Franco Puebla (Luchadores) le asestó una zurda al ushuaiense Carlos Rosales (Los Huérfanos), que dejó sin invicto a este, a los 20” del 2º capítulo.

Festival de kick boxing “Combatientes del Sur II”

Pelea Categoría Rincón azul Equipo Rincón rojo Equipo Fallo

1 (3x2x1) -64 kilos Ezequiel Rojas Los Huérfanos, Ushuaia (1-0) Guido Godoy Luchadores, Las Heras (1-3) Empate

2 (3x2x1) -63 kilos Víctor El Mago Vargas Estirpe Marcial, Pta.Arenas (0-3-1) Carlos La Fiera Oliva Team Nuri, R.Gallegos (1-1-1) Ganador: Oliva

3 (3x2x1) -90 kilos Enrique Vázquez Los Huérfanos, Ushuaia (debut) Javier Vega Team Animal, Ushuaia (debut) Ganador: Vázquez

4 (3x2x1) -72 kilos (K1) Juan Cruz Los Huérfanos, Ushuaia (2-0) Julio Alarcón Couceiros Team, R.Grande (debut) Ganador: Alarcón

5 (3x2x1) -63 kilos (Semi Pro) Lautaro Aquino Los Huérfanos, Ushuaia (5-1) Juan El Pity Velázquez The Prince López, R.Grande (0-0-1) Empate

6 (2x2x1) -65 kilos (Super 4) Marcelo Valenzuela Estirpe Marcial, Pta.Arenas (10-5) Oscar El Domador Gutiérrez The Prince López, R.Grande (11-8) Ganador: Gutiérrez

7 (2x2x1) -65 kilos (Super 4) Matías Fernández Camioneros, Bs.As. (7-3-1) Daniel Morales Los Huérfanos, Ushuaia (1-4) Ganador: Fernández

8 (3x2x1) -72 kilos Juan El Renegado Fornerón Luchadores, Las Heras (9-2-1) Diego Cardozo The Prince López, R.Grande (debut) Empate

9 (3x2x1) -68 kilos Carlos Rosales Los Huérfanos, Ushuaia (4-0-1) Franco El Dogo Puebla Luchadores, Las Heras (22-1-1) Ganador: Puebla (Ko2)

10 (3x2x1) -65 kilos (Super 4) Matías Fernández Camioneros, Bs.As. (8-3-1) Oscar El Domador Gutiérrez The Prince López, R.Grande (12-8) Ganador: Fernández

Fecha: 11/08/2018. Lugar: Gimnasio “Héroes de Malvinas”, Colegio Provincial Haspen “Prof.Luis Adán Felippa Coronel”. Organizador: Academia “The Prince López”. Asistencia: 200 personas.