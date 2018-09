58 toneladas de papel y tapitas viajan en barco hacia el Garrahan

La carga despachada en Ushuaia este fin de semana con destino a la Fundación Garrahan representa 58 toneladas de elementos reciclables que se evitan enterrar en los rellenos sanitarios de la provincia y que volverán al circuito industrial convertidos en recursos económicos para brindar salud a los niños de todo el país.

Viviana Remy sonríe feliz luego de despachar los cuatro contenedores con donaciones para el Garrahan. Detrás, el barco que hace el traslado.

USHUAIA.- Cuatro contenedores cargados con tapitas, papel en desuso y llaves, salieron de Ushuaia en un barco con destino a Buenos Aires para ser entregados como donación a la Fundación Garrahan. Es la tercera vez que los organizadores logran realizar un envío por este medio. Los dos anteriores fueron en el año 2016.

La gran responsable de esta movida solidaria es Viviana Remy, referente voluntaria de programas de reciclado de la Fundación Garrahan en Ushuaia, quien organiza las juntadas solidarias que movilizan a toda la ciudad y mediante las cuales se logran enviar a la fundación en Buenos Aires, uno o dos camiones cada vez.

El material despachado en cuatro contenedores este fin de semana, equivale a 57.960 kilogramos que no pudieron enviarse a Buenos Aires en las últimas campañas solidarias, pero que se mantuvieron guardados hasta poder encontrar la forma de enviarlos.

“Cada vez que hago una juntada cuento con una capacidad de transporte; pero siempre me paso por la gran cantidad que se recibe, entonces, mi querido amigo Darío Loreto de la empresa Logística Antártica siempre aparece para facilitarnos las cosas”, explicó Viviana Remy a El Sureño.

“El año pasado nos quedaron dos contenedores sin poder enviar y este año otros dos más. Darío Loreto ya viene donando entre 8 y 9 contenedores que ha mandado por tierra y estos quedaron en espera de ser enviados. Volví a juntarme con la empresa Servicios Multistore para ver si se podían mandar y me dijeron que sí, que no había ningún problema. El único inconveniente es que tuvimos que hacer todos los trámites aduaneros de nuevo, porque no es lo mismo enviar por tierra que por barco. Encima hubo una modificación en aduana y los trámites no son más manuales, sino digitales. Hemos sufrido horrores todos esos trámites, pero ahora estoy feliz de la vida porque esos contenedores ya están en viaje”.

Por lo complejidad del transporte y los trámites que demanda, este viaje fue posible gracias a la solidaridad y el compromiso de mucha más gente que en otras oportunidades, los cuales aportaron su tiempo y su trabajo de forma desinteresada.

Viviana Remy agradeció a la empresa Logística Antártica, a Darío Loreto, a las Empresas Maruba y Multistore por el traslado de Ushuaia a Buenos Aires, al personal del puerto, de la aduana y a todas las personas que donaron sus honorarios y que con su esfuerzo, dedicación y compromiso, hicieron que la carga viaje totalmente gratis para la Fundación.

La voluntaria hizo propias las palabras de Patricia Gavilán, coordinadora de los programas de reciclado y medio ambiente de la Fundación Garrahan: “Hay muchos corazones latiendo fuerte por el otro, y ese otro hoy son los niños del Hospital Garrahan somos todos los que vivimos en este planeta”.