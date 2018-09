Artesanos, productores y manualistas exponen este fin de semana en el polideportivo Carlos Margalot

La 34º edición de El Desafío de Producir se desarrolla durante el fin de semana en el polideportivo “Carlos Margalot”. Más de 160 emprendedores son protagonistas. El Sureño recorrió la feria y te cuenta en esta nota cuáles son algunos de los nuevos emprendimientos que podés encontrar en esta edición.

RIO GRANDE.- Ayer por la mañana quedó inaugurada la 34º edición de El Desafío de Producir en el polideportivo Carlos Margalot. Miembros del Gabinete municipal y representantes de diversas instituciones civiles de la ciudad estuvieron presentes en el acto presidido por el intendente Gustavo Melella.

“Río Grande se tiene que destacar en el país por ser una ciudad emprendedora, así como se destaca por ser la ciudad del deporte. Tenemos que remar contracorriente e ir contra esas nuevas formas del capitalismo que hacen grandes ganancias a costa de los trabajadores. Tenemos que acompañar a los que generan empleo; tenemos que estar con las PYMES, lo mismo que están bajo el amparo de la Ley 19.640 las industrias electrónicas, las textiles, las plásticas. Tenemos que estar también con los trabajadores de la construcción, los metalmecánicos. Ese es el desafío, el de un Estado presente”, remarcó el Intendente.

En su mensaje Melella agradeció a los concejales, integrantes del Tribunal de Cuentas, a los representantes de distintos gremios, asociaciones civiles, a Veteranos de Guerra, asociaciones deportivas, deportistas, Fuerzas Armadas y de Seguridad y a los propios emprendedores.

“En el caso de nuestro municipio, el Estado está presente acompañando a los emprendedores, está presente cuando damos una línea de crédito a una tasa del 12 por ciento anual que no existe en otro lugar del país. El Estado municipal está presente cuando acompaña al productor hortícola con el programa de Huertas Urbanas. El Estado está presente también en el Matadero Municipal con la pronta faena de cerdos para lo que se tuvo que hacer una importante inversión y no pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional o pidiendo plata a Estados Unidos”.

“El Estado está presente en la capacitación laboral porque si alguno se queda sin trabajo, sabe algo, se acerca al Espacio para el Desarrollo Tecnológico y Laboral o a la Oficina de Empleo y tiene una capacitación. Eso es un Estado presente que no solo capacita, sino que ayuda después cómo vender el producto o el servicio de los emprendedores, brindando las herramientas o los insumos necesarios”.

“Un Estado que cada vez desampara más al que menos tiene o a los trabajadores, ese no es el camino. Para nosotros el camino es la inversión en producción, es la inversión en la obra pública, es la inversión en las PYMES para que puedan tener mejores servicios y mejores costos, para que puedan vender y que no caigan sus ventas; es acompañar al que genera empleo, es defender al pequeño productor para que pueda ganarse la vida dignamente. Ese es el rol del Estado y es el rol del Municipio, es un camino que no hay que cambiar, que no hay que abandonar”, insistió.

“Es necesario un Estado presente que brinda todas las herramientas que tiene para que ese emprendedor pueda salir adelante y se puedan generar más puestos de trabajo”.

“Hoy la noticia por los medios nacionales pasa por los que especulan, por los que tienen el dinero afuera o se lo quieren llevar, por los que tienen el poder de comprar muchísimos millones de dólares y ganar con las diferencias. Qué triste es ver a un país que no tiene una crisis porque quiso ir bien y por algo le fue mal. No es así. Desgraciadamente tenemos un modelo de país que va hacia ese lado, y ese camino ha traído desocupación, ha traído mayor pobreza, trae mayor abandono y es lo que nuestra ciudad no quiere porque a nosotros como ciudad nos golpea mucho la desocupación y la pobreza desde hace unos tres años”, reiteró.

Frente a esto “¿cuál es la actitud que debemos tomar? Nos podemos quedar criticando; pero nosotros como gestión, como municipio, optamos por estar presentes, acompañar y buscar la manera de generar empleo como con una ordenanza espectacular que los concejales nos acompañaron y es que aquel comercio, aquella PYME que está en crisis, bajarle los impuestos, cuando ahora todo lo que hacen es subirlos, quitarles los subsidios”.

“Ojalá la Cooperativa Eléctrica pueda tener una tarifa especial para las PYMES, que sería muy bueno y ni hablar del gas”, advirtió.

“¿Cuál es la actitud que debemos tomar? Creo que la actitud es la del emprendedor: que dice que no hay que dejar de soñar, no hay que dejar de bajar los brazos, hay que salir adelante, hay que ponerle fuerza, hay que ponerle ganas, hay que ponerle creatividad y eso es lo que hay que hacer. Nuestra gestión, junto con los concejales, pensamos hoy en la matriz productiva de Río Grande. La tenemos que ampliar hacia la industria electrónica, hacia las textiles, a las plásticas, al comercio y hay que agregarle más.

Algunos stands

Esta vez, El Sureño recorrió los puestos gastronómicos, que ofrecen desde los clásicos como empanadas, panchos, y tartas dulces; hasta escabeches, supremas congeladas, y productos de pastelería sin gluten.

Elsa Márquez, comenzó con “La Colo”, bombones artesanales, como una terapia para superar la muerte de su hija menor: “Cada vez que hago alguna cosa, pienso en mi hija, me hace recordarla. Y aunque parezca tonto, yo siento que ella está feliz con lo que yo hago”, comentó Elsa.

Lorena Antonio, de Pate Sucre, presenta además de pastelería artesanal sabores de la pastelería francesa: “Elegí esta serie de budines así medio raros, para salir un poco de lo común y dárselos a conocer a la gente”, explicó. A medida que va a pasando la tarde, en su stand se pueden degustar algunos budines de sabores muy originales como cerveza negra con chocolate, cereza, o harina de algarroba: “hay gente que no conoce estas masas, pero los que sí, es más que nada porque tienen intolerancias al gluten y demás. Por ejemplo, el budín de harina de algarroba es totalmente integral, además tiene higos y ciruelas. Los budines de cerveza negra y chocolate quedan con un sabor cercano a la malta, y con el chocolate se combinan muy bien. Y todos los budines son de masa muy húmeda; no son de sabor muy dulce, sino que equilibran la cobertura y el relleno: Tenes budines de limón, de cereza, de lentejas.

Marianela está a cargo del puesto de La Cabaña que ofrece supremas de pollo a 100 pesos, que traen entre 5 y 7 milanesas en cada bandeja: “la verdad que la gente se acerca a preguntar porque es un precio muy conveniente, y las supremas son de muy buena calidad”, dijo Marianela, a cargo del puesto.