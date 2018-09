Artistas locales harán una protesta con estatuas inertes

El sábado 15 de septiembre, artistas callejeros de la ciudad, realizarán una manifestación contra un proyecto de ley, que busca prohibir ‘ruidos molestos’ en la vía pública.

RIO GRANDE.- Artistas callejeros de la ciudad de Río Grande, invitan a la comunidad a presenciar una intervención que se realizará el sábado a partir de las 18 horas, en la plaza Almirante Brown. La manifestación incluirá una presentación de “estatuas inertes”.

La manifestación será contra contra un proyecto de ley para la ciudad de Buenos Aires, presentado por el jefe de Gobierno porteño: “En realidad lo que busca Larreta con este proyecto de ruidos molestos, es intervenir al artista callejero, perseguirlo. Ellos dicen que no van a afectar a los artistas a la gorra, pero la verdad que nosotros descreemos mucho. Por la persecución que vivieron y vienen viviendo varios compañeros, en las grandes ciudades, de parte de la policía”, expresó Leandro Johannesen, músico, cantante y compositor.

La preocupación de los músicos, bailarines, y demás artistas es que esta legislación, de aprobarse, sea un instrumento que habilite el acoso, la quita de los instrumentos y la detención de quienes trabajan en la vía pública.

“Nosotros vamos a manifestarnos haciendo unas estatuas inertes, en la plaza Almirante Brown este sábado. Y luego del cierre de esta presentación, voy a estar hablando yo como cierre, explicando la temática de todo lo que representamos”, detalló Johannesen.

Ya se empezó a hablar de que esto se replique en otras ciudades del país, como Córdoba, La Plata : “Quizás uno puede pensar que acá no hay artistas callejeros, o que no sufren el acoso. Pero nosotros cuando viajamos al norte, muchos de trabajamos a la gorra para juntar dinero. Entonces es una forma de apostar a ser parte de un frente para los artistas callejeros de todo el país, porque si esta ley sale a mí me va a afectar, no vamos a poder trabajar de lo que queremos. No sé si nos va a tocar que nos repriman acá, pero es también una cuestión de empatía con el otro”, dijo el músico.

Johannesen, llamó a todos los artistas que quieran sumarse y participar, a comunicarse con él, al teléfono 2964-481519.

“A la gente, los invitamos, a que se sumen. Que acerquen, desde el lado del respeto y la conciencitzación. Quizás en el momento, no se entiende, pero si se quedan hasta el final, ahí vamos a explicar todo lo que estaremos haciendo”, concluyó Leandro.