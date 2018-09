ATE paró y protestó a la espera de reuniones salariales

En el marco de una jornada de lucha nacional el gremio estatal protestó en la ANSES por las políticas nacionales de ajuste. Asimismo, Marcelo Córdoba anticipó que hoy se reunirán con el Municipio de Río Grande para discutir un incremento salarial y que harán lo propio con el Gobierno fueguino la semana próxima.

Protesta frente a las oficinas de la ANSES.

RIO GRANDE.- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Grande concretó una jornada de paro nacional que se complementó con una movilización a las oficinas de la UDAI local de la ANSES, para rechazar las políticas de ajuste que impulsa el Gobierno nacional.

‘No nos dejemos engañar con esta economía dolarizada y salarios en pesos a la baja’ fue la consigna de la jornada de movilización en contra del ‘Déficit Cero’ que plantea el Ejecutivo nacional y que, desde el gremio estatal, comprenden generará mayor pobreza y angustia en la clase trabajadora.

Un centenar de trabajadores estatales se dieron cita en la plaza Almirante Brown, frente a la ANSES, para hacer sonar sus bombos y redoblantes. Allí, el secretario general del ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, confirmó que esperan con expectativas la reunión del próximo miércoles con el Gobierno provincial, como así también un encuentro con funcionarios municipales para el día de hoy. En ambos casos, la agenda es la misma: discutir un incremento salarial para lo que resta del año.

“Es una jornada nacional en rechazo al ajuste en el Presupuesto 2019. Entendemos que ‘Déficit Cero’ debería haber sido a lo largo de ocho años y no de la forma brutal que lo está planteando este Gobierno”, reprochó Córdoba.

Asimismo, precisó que “estos 500 mil millones de pesos que no van a tener las provincias, van a reforzar la pobreza y la angustia de los trabajadores. Esto claramente va a repercutir en el bolsillo de los trabajadores, los estatales, de la industria, del sector privado y más aún a quienes no tienen empleo”.

“En la provincia no es distinto lo que sucede. Comenzamos con el Pacto Fiscal y siguió el Fondo de la Soja. Es muy difícil para todos los argentinos, los que tenemos empleo caemos en desgracia y por eso tenemos que tener responsabilidad y seriedad para no exponer a los compañeros, que encima que el salario no les alcanza, a que les realicen descuentos”, aseguró.

Por otra parte, Córdoba anticipó que “vamos a reunirnos con el Gobierno el miércoles sen Río Grande y con el Municipio de Río Grande, mañana (por hoy). Seguramente, ninguna pauta salarial que arreglemos mejorará el desastre que atraviesan los trabajadores”.

“A todos le vamos a pedir lo mismo. Que busquen alternativas presupuestarias para que los compañeros encuentren una mejora salarial en septiembre. Hoy, si tenemos que hablar de un aumento sería del 100% porque nuestro promedio salarial cayó. Nadie puede subsistir con lo que cobramos hoy, pero tengo claro que a los compañeros no los podemos engañar diciéndoles que conseguiremos el 100% de aumento porque eso no va a ocurrir”, aclaró el dirigente sindical estatal.

Además, precisó que “hay alternativas que se están discutiendo con Gobierno y vamos a continuar debatiendo eso el miércoles que viene. Con el Municipio tenemos un acuerdo vigente que hay que renegociar dadas las condiciones actuales”.

En cuanto a la negociación municipal, consideró que “no hay cláusula gatillo que valga cuando el programa ha sido tan violento en contra del bolsillo de los trabajadores. Yo hoy no puedo hablar de montos, sería irresponsable de mi parte fijar un monto”.