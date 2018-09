ATE reclama nuevo acuerdo salarial

Esta mañana, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, se manifestaron en la puerta del Concejo Deliberante de la ciudad. La protesta se replica en todo el país.

RIO GRANDE.- Marcelo Córdoba, recalcó que los trabajadores se encuentran muy afectados por el plan económico nacional, y que esperan llegar a un acuerdo que ayude a paliar la situación.

“Es una jornada nacional de protesta, en rechazo al ajuste con el presupuesto 2019. Entendemos nosotros que el Déficit 0 debería haber sido un programa a 8 o 12 años; no en una forma violenta como lo está planteando este plan económico nacional que va en contra de los salarios, de la educación, de la salud”, expresó Carlos Córdoba.

Y agregó: “Esto se está llevando adelante a lo largo, y a lo ancho del país por ATE, es un día de protesta. Es un contexto muy difícil para todos los argentinos. Tenemos que tener la seriedad de encarar un programa donde no expongamos a los compañeros a que encima de que el salario no les alcanza, les descuenten. Por eso vamos a agotar las discusiones con gobierno con el municipio”. Córdoba confirmó que tendrán una nueva reunión el miércoles que viene, en Rio Grande con representantes del Gobierno Provincial; y mañana se reunirán con el Municipio para rever el acuerdo salarial actual: “Los planteos son en esta crisis buscar alternativa presupuestaria para que el compañero pueda encontrar una mejora salarial en el mes de septiembre, que vaya paliando la situación; porque hoy si tenemos que hablar de cuanto aumento necesita un trabajador, tenemos que hablar del 100%; pero tengo claro que no lo vamos a conseguir, estamos buscando alternativas para paliar la situación”, insistió.