Carrera: “Fue muy atinado lo de Rosana Bertone de no dar lo que no podía pagar”

El ministro de Trabajo de la Provincia, Claudio Carrera, se refirió a la actualidad de las negociaciones salariales en el ámbito provincial, en el contexto de ajuste nacional y señaló que “la situación es muy difícil porque no se sabe lo que va a pasar y lamentablemente las condiciones son cada vez más malas”. Además dijo que es un “retroceso” el haber bajado el rango del Ministerio de Trabajo de Nación al de Secretaría.

RÍO GRANDE.- El ministro Claudio Carrera señaló que “arrancaron las paritarias donde cada uno expuso sus condiciones y las paritarias quedaron abiertas, estarán seguramente los gremios con el Ejecutivo sacando algunas dudas en reuniones por fuera del ámbito del Ministerio y cualquiera de las dos partes en cualquier momento puede volver a pedir una audiencia para reanudar la paritaria”.

“No hay avances porque la situación es muy difícil, porque no se sabe lo que va a pasar, y lamentablemente las condiciones son cada vez más malas, ahora hemos conocido que con las nuevas medidas que tratan de sumar la provincia va a volver a perder otros 1200 millones de pesos, así que se está haciendo muy difícil”, afirmó.

En este orden indicó que “estuve hablando con mis pares de otras provincias y por lo menos dos ya han reconocido que el aumento que dieron no lo van a poder afrontar y que están desesperados; hay otras que tienen la administración de obra pública parada hace días”.

Para el funcionario “fue muy atinado lo de Rosana Bertone de no dar lo que no podía pagar; hay provincias que en este momento están muy ajustadas y otras que no tienen para llegar a fin de año con los salarios”.

“Es un retroceso pasar de un Ministerio de Trabajo a una secretaría”

Por otro lado titular de la cartera laboral provincial cuestionó la medida del presidente Mauricio Macri que se oficializó el lunes por la mañana. Además, dijo que “son medidas premeditadas que nos van a perjudicar muchísimo, no solo al accionar de las provincias en su ámbito de las carteras de Trabajo, sino que sobre todo van a perjudicar al trabajador”.

“El sábado empezaron los rumores que se terminaron de confirmar, el domingo estábamos todos en nuestras provincias, comenzamos a comunicarnos entre nosotros y decidimos sacar este documento rechazando que bajó el nivel a la cartera laboral”, indicó.

“En el documento expresamos todas las razones de por qué Trabajo debe seguir siendo Ministerio y rechazando los rumores que después se confirmaron”, sumó.

Carrera recordó que “desde la Constitución del 49 cuando se crea el Ministerio de Trabajo y Previsión en el Gobierno de Perón, desde ahí el único que se animó fue Onganía en la dictadura que por dos años lo llevó al rango de Secretaría”.

“A mí me parece que en esta etapa que se viene donde todos aceptan la crisis que se viene, bajar el rango de un Ministerio como es el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sacar la Anses del ámbito del Ministerio de Trabajo y llevarla a Desarrollo Social, medidas premeditadas que nos van a perjudicar muchísimo, no solo al accionar de las provincias en su ámbito de las carteras de Trabajo, sino que sobre todo van a perjudicar al trabajador”, sostuvo.

“Supuestamente si no hay otra noticia en contrario Triaca queda como secretario de Trabajo así que tendrá que cumplir con lo acordado en Jujuy; en nuestra provincia tenemos la salvaguarda de que una vez terminada la veda debe comenzar todo lo que es obra pública y esta gestión de Gobierno tiene que poner todo de sí para que todas las obras arranquen y eso permita generar empleo”, añadió.

Finalmente expuso que, “por supuesto que ahora hay una situación diferente y nosotros estamos tratando de afrontarla, estadísticamente nos está yendo bien, hay una comprensión de las dos partes que nos permite firmar convenios que ojalá se respeten en el tiempo como para poder mantener las fuentes laborales y por eso siempre remarco la solidaridad de los compañeros para que recuperen sus fuentes laborales, quienes fueron despedidos”.