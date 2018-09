Cristian Hernández le ganó en Primera a Susana Ulloa

En la máxima división hubo 27 anotados, armándose 8 zonas (5 de 3 integrantes, y las 3 restantes, de 4 jugadores).

RIO GRANDE.- En el gimnasio Eduardo Rogolini, del Club San Martín, se disputó ayer el Torneo Patagónico “Integración Austral 2018”, organizado por la Escuela de Tenis de Mesa que funciona en dicha entidad.

Además de los jugadores locales hubo representantes de Ushuaia, Río Gallegos y Punta Arenas (Chile). El total de participantes superó el medio centenar y varios de ellos compitieron en más de una categoría (de edad o por nivel).

El certamen se extendió desde las 9:00 y hasta las 20:00, procediéndose al término del mismo a la premiación en cada una de las divisiones (Primera y Segunda categoría, Sub 9, 11, 13, 15 y 18; Maxi 55; y Sub 15 Damas y Sub 15 mixto). Asimismo, tras la jornada matutina, se efectuó el acto inaugural, con la presencia de las banderas de Argentina y Chile, y las autoridades de la entidad Decana, encabezadas por su presidente, Piki Guenchur.

Primera categoría

En la máxima división hubo 27 anotados, armándose 8 zonas (5 de 3 integrantes, y las 3 restantes, de 4 jugadores).

Sebastián Díaz (A), Luciano Bepres (B), Mauricio Soto (C), Enzo Almonacid (D), Angel Maya (E), Santiago Cuellar (F), Susana Ulloa (G) y Antonela Roldán (H) terminaron al frente de sus respectivas zonas, arribando solamente dos de ellos a las semifinales: el chileno Díaz cayó ante el riograndense Cristian Hernández, mientras que la riogalleguense Ulloa dejó en el camino en esa instancia a su compañero Juan Withead, antes de perder el encuentro decisivo ante el dueño de casa.

En los cuadros adjuntos aparece la ronda eliminatoria y las posiciones finales.

Primera categoría – Ronda final

Octavos de final: Sebastián Díaz (1º A) a Enzo Leal (2º G), Enzo Paredes (2º D) a Antonela Roldán (1º H), Cristian Hernández (2º B) a Santiago Cuellar (1º F), Mauricio Soto (1º C) a Hugo Hernández (2º E), Enzo Almonacid (1º D) a Daniel Fernández (2º A), Juan Withead (2º H) a Angel Maya (1º E), Susana Ulloa (1º G) a Cristian Contreras (2º C) y Martín Kim (2º F) a Luciano Bepres (1º B). Cuartos de final: Díaz a Paredes, C.Hernández a Soto, Withead a Almonacid y Ulloa a Kim. Semifinales: C.Hernández a Díaz y Ulloa a Withead. Final: C.Hernández a Ulloa (3-0).

Primera categoría – Posiciones finales

P/Jugador Ciudad

1.Cristian Hernández Río Grande

2.Susana Ulloa Río Gallegos

3.Sebastián Díaz Punta Arenas

3.Juan Withead Río Gallegos

5.Mauricio Soto Río Grande

6.Martín Kim Río Grande

7.Enzo Paredes Río Grande

8.Enzo Almonacid Río Grande

P/Jugador Ciudad

9.Santiago Cuellar Río Gallegos

10.Cristian Contreras Río Grande

11.Enzo Leal Ushuaia

12.Angel Maya Río Grande

13.Hugo Hernández Río Grande

14.Luciano Bepres Ushuaia

15.Antonela Roldán Río Grande

16.Daniel Fernández Ushuaia

También jugaron: Luis Mamaní (Zona A); Uriel Ledesma (Río Grande) (Zona B); Leandro Ríos (Río Gallegos) (Zona C); Maximiliano Perroni (Río Gallegos) (Zona D); Gonzalo Saucedo (Ushuaia) (Zona E); Facundo Lapertroza (Ushuaia) y Juan Lapertoza (Ushuaia) (Zona F); Lucas Pereyra (Ushuaia) y Karen Chaura (Punta Arenas) (Zona G); Lihuen Picatto (Ushuaia) y Giovanni Sánchez (Río Grande) (Zona H).