Día del Maestro

Actos, tarjetas, y felicitaciones: mañana es el día de los maestros y maestras en todo el país. En las escuelas de la provincia, hoy se realizan actos y actividades para homenajear a quienes enseñan mucho más que a leer.

RIO GRANDE.- En las Escuelas de la ciudad, hoy se homenajea a las maestras, y maestros. En varios de los actos, estudiantes y docentes representaron un momento típico en el salón de clases.

En la Escuela 7, la maestra Mercedes Ayala, habló con El Sureño acerca de la profesión que realiza desde hace más de 20 años.

“Yo no creo q una persona común y corriente se dedique a ser maestro o maestra. Es una llama que se enciende, y se va acrecentando con los años”, describió Mercedes.

En una época con cambios sociales, antagonismos, y debates, el aula no escapa a estas situaciones, como tampoco a las dificultades económicas: “Nosotros estamos muy atravesados por lo social. No se puede enseñar a un niño, que viene con muchos problemas de la casa. O que no se ha alimentado bien. Nosotros primero formamos un vínculo con los chicos, los escuchamos, después enseñamos”, dijo la maestra. Y agregó: “Uno cuando se inicia no tiene en cuenta todos los problemas. yo quería enseñar. hace 23 años que soy docente, es algo que implica compromiso, responsabilidad, y sobre todo tolerancia. Uno tiene que estar seguro de lo que hace, estar muy atento al niño. Y tener en cuenta también a la familia que viene detrás de cada niño”.