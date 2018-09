El 19 de septiembre se festeja, en toda la Argentina, el Día Nacional de las Personas Sordas. En este marco, desde la agrupación Chen Haitken adelantaron algunas de las actividades que se llevan adelante.

RIO GRANDE.- En diálogo con El Sureño, Laura Roda, una de las pocas intérpretes de la Lengua de Señas en la provincia, señaló que están grabando algunos videos que se publicarán en Youtube. “Hicimos un pequeño sport con las imágenes de una confitería y de la Universidad de Tierra del Fuego con el objetivo de concientizar”, dijo Roda.

Respecto de la inclusión social, desde la comunidad sorda señalaron que se sienten invisibles: “parece que siempre estamos muy abajo respecto del resto de las personas y no notamos esa igualdad que debería existir. Nos sentimos como en el nivel cero porque las personas oyentes no ven a las personas sordas. Nosotros luchamos y sufrimos y no encontramos resultados”, aseguró Stella Ruiz, integrante de la Agrupación Chen Haitken.

Sin embargo Ruiz rescató que de a poco la comunidad de Río Grande está empezando a abrir los ojos y a mirar a la comunidad de los sordos, pero, aseguró: “sigue siendo muy difícil para nosotros porque los oyentes prestan atención a otro tipo de discapacidad como por ejemplo los ciegos, los que andan en sillas de ruedas, etc; pero a nosotros, los sordos, no nos notan. Creemos que la gente también debería abrir los ojos y ver que existe gente sorda”, lamentó.

Stella indicó que, desde la comunidad Chen Haitken, se enseña la Lengua de Señas a la gente oyente para que pueda existir comunicación entre los oyentes y los sordos, por lo que invitó a toda la comunidad a acercarse a la agrupación para tomar conocimiento de la Lengua de Señas.

Entre otras cosas señalaron que recibieron invitaciones de algunas escuelas privadas enseñar el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas; “y les contamos la historia de la comunidad sorda. Este año hemos tenido bastantes pedidos y nos hemos enterado que existen colegios que pedirán que se enseñe la Lengua de señas en esos establecimientos”, contó la mujer.

Desde la institución indicaron que siempre están abiertos a la posibilidad de incorporar intérpretes en distintas áreas tanto de Gobierno como municipales, judiciales etc; “porque en ningún sector existen trabajadores intérpretes”, recalcó.

En este marco, se mostraron esperanzados con las autoridades de Gobierno porque en algunas ocasiones se han mostrado interesados en la comunidad de las personas sordas. En tanto resaltaron su agradecimiento con los concejales Paulino Rossi, Raúl Von der Thusen, Laura Colazo y Laly (Mora): “porque fueron los únicos que, hasta ahora, han mostrado algún interés en ayudar a la comunidad”, afirmaron.