“El Concejal Von Der Thusen usa la mentira”

El Concejal Paulino Rossi, respondió a su par, Raúl Von Der Thusen; y lo acuso de usar la mentira como mecanismo para instalarse en la opinión pública.

RIO GRANDE.- Un nuevo desacuerdo quedó planteado entre los concejales Paulino Rossi y Raúl Vonder Thusen. En este caso, la discusión surge por un nuevo proyecto para la construcción de un puente peatonal presentado por Von Der Thusen.

Rossi, recordó que actualmente, hay un proyecto en plena vigencia, más allá de las demoras producidas en su concreción: “En una vergüenza que haya presentado un proyecto para algo que está en plena ejecución. Qué si hubo problemas contractuales, de hecho se rescindió el contrato con la empresa, es algo que es público conocimiento, salió en boletín oficial. Si él no se informa, o teniendo esta información trata de generar centímetros de prensa en base a mentiras, planteando un proyecto de ordenanza de algo que ya está en ejecución, bueno”, sostuvo Rossi.

Von Der Thusen por su parte, expresó: “Esta es una promesa que tiene 8 o 10 años, pero lo cierto es que pasan los años y este puente no se hace. Por lo que tomé la decisión de presentar el proyecto para que construya el Municipio ese puente de una vez y se pueda lograr que los estudiantes que asisten a la universidad tengan mayor seguridad”.

Además, Von Der Thusen planteó que también se debe modificar la parada de colectivos y poner la garita después de la estación de GNC; y propuso refuncionalizar los semáforos con un tiempo muerto para que los peatones puedan cruzar en las cuatro vías de circulación, colocar cartelería y modificar la rotonda.

Rossi respondió: “el concejal Von Der Thusen no sabe lo que aprueba o sigue usando la mentira como un mecanismo recurrente para tratar posicionarse dentro de la opinión pública”.

“Plantear una ordenanza para hacer un nuevo puente, cuando hay un puente que se llegó a los cimientos y no se pudo continuar con la obra, ¿qué hacemos, un puente al lado de ese? O ¿se plantea un recurso de excepción para garantizar a la municipalidad una mayor celeridad?, qué soluciona este proyecto, absolutamente nada”, insistió Rossi.

Finalmente, remarcó que en el anexo del plan de obra pública figuraba la obra en conflicto, y que éste fue aprobado por Von Der Thusen: “Lamentablemente ha sido su herramienta permanente esta. Y ante la falta de argumento, me parece que vamos a utilizar el tiempo trabajando con gente seria y no con gente que permanentemente le miente a la opinión publica. Porque si él no trabajó a conciencia cuando desarrollamos todo el plan de obras públicas y cada una de las obras, yo no me puedo hacer cargo de su incompetencia”, concluyó.