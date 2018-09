El riograndense Nicolás Blanchard, noveno en el Oscar Cabalén

El joven piloto riograndense Nicolás Blanchard logró ubicarse en el noveno puesto en la final del domingo de la Fórmula Renault 2.0 que se llevó a cabo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba, y que correspondió a la novena fecha del campeonato de la interesante categoría escuela.

El piloto riograndense se afianza poco a poco a la competitiva categoría que es la “fábrica de talentos”.

RIO GRANDE.- El joven piloto riograndense Nicolás Blanchard logró ubicarse en el noveno puesto en la final del domingo de la Fórmula Renault 2.0 que se llevó a cabo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba, y que correspondió a la novena fecha del campeonato de la interesante categoría escuela.

El viernes, Nicolás se subió al auto esperanzado por conocer el circuito, pero necesitaba un buen motor para tener una buena actuación. Lamentablemente, la planta impulsora que le tocó por sorteo no fue la mejor, y debió conformarse con el puesto 16 en las tandas clasificatorias.

Desde la misma ubicación largó la final del sábado, donde los problemas del motor se acentuaron y Blanchard no pudo encontrar un buen ritmo de carrera: “El auto no rindió lo suficiente, sin embargo, los punteros se retrasaron y pudimos avanzar hasta el puesto 11”, dijo al respecto.

El domingo, con cambios de puesta a punto, el piloto del Gabriel Werner Competición esperaba una participación más contundente. Largó desde el puesto 11, pero no pudo pelear de igual a igual con los diez pilotos de adelante. “El auto no quedó bien, no tenía para avanzar, así que solo me concentré en mantener mi puesto”, afirmó.

Faltando cinco vueltas, Nicolás alcanzó a su compañero de equipo, Ezequiel Bastidas, que hizo un trompo en una de las curvas. Peleó con él por el noveno puesto, pero el rendimiento de su monoplaza no fue el suficiente, por lo que debió conformarse con el décimo lugar en pista. Al finalizar la competencia se conoció la exclusión de Eugenio Provens, por lo que Blanchard se quedó con el noveno lugar.

El triunfo quedó en manos del equipo “Martínez Competición” (con Mateo Polakovich), escoltado en el podio por el “LR Team” (Lucas Vicino y Guido Moggia). El Litoral Group sumó dos pilotos al “top five” con Tobías Martínez y Nicolás Moscardini.

Como balance de fin de semana, el fueguino dijo: “Aunque no estuvimos del todo competitivos, pudimos sumar valiosos puntos para el campeonato. Pensábamos que no iba a ser una buena fecha, pero el balance resultó positivo”. Nicolás agradece a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud y Proyectos Fueguinos, por hacer posible su participación; al equipo Gabriel Werner Competición por poner el auto en pista y a todos los fueguinos que lo acompañan cada carrera.

La próxima fecha de la especialidad será el fin de semana del 23 de septiembre junto al Súper TC2000 en el “Circuito Internacional de Termas de Río Hondo”, Santiago del Estero.