Erik Varas, clave para el oro sudamericano del Florete

El tirador fueguino del equipo nacional de esgrima, Erik Varas, cerró un fin de semana inolvidable en San Pablo (Brasil) tras alzarse con la medalla de oro en la contienda por equipos sellando el triunfo frente a Otayza, campeón en individual donde el capitalino fue bronce. Además, González Ciavarella metió doblete de bronce y Troche como Ferrari compitieron en los segmentos menores.

USHUAIA.- El tirador fueguino del equipo nacional de esgrima, Erik Varas, cerró un fin de semana inolvidable en San Pablo (Brasil) tras alzarse con la medalla de oro en la contienda por equipos sellando el triunfo frente a Otayza, campeón en individual donde el capitalino fue bronce. Además, González Ciavarella metió doblete de bronce y Troche como Ferrari compitieron en los segmentos menores.

La legión surgida de la Asociación de Esgrima Fueguina (AEF) sigue ratificando su poderío a nivel nacional de la mano de Erik Varas y Athina González Ciavarella, quienes viajaron a San Pablo para una nueva edición del Sudamericano cosechando podios tanto en individuales como por equipos.

Todo se inició con las actuaciones de Leandro Troche (Sable) y Violeta Ferrari (Espada) en el segmento Pre-Cadetes, donde cayeron en cruces eliminatorios tras las poules. Ambos cerraron en el Top Ten. Ferrari, además, disputó la contienda en Cadetes.

Pero como mencionamos, los referentes de la ciudad capital de Tierra del Fuego son González Ciavarella y Varas. Primero salió a la pedana la dama, consiguiendo su bautismo en el podio juvenil sudamericano individual, superado solo por el bronce en Guatemala por fecha de Copa del Mundo y demostrando una vez más su capacidad con el Florete.

Erik Varas no quiso ser menos, después del Panamericano Senior de Cuba en junio aprovechó para despejar la cabeza y volver más enfocado. “En individuales la clasificación estaba determinada por ranking mundial junior. Estaba 5° de 25. En la fase de grupos saqué 4 victorias y perdí con Vicente Otayza que terminó ganando el torneo”, comenzó resumiendo.

Y completó en relación al bronce sudamericano que consiguió el viernes: “Pasé 6° al cuadro de 32. Ahí 15-6 a un ecuatoriano. En 16, 15-8 a otro ecuatoriano. En cuadro de 8 contra Gustavo Alarcón de Chile, amigo y rival eterno, último campeón de este torneo el año pasado en Santiago. Gran combate de mi parte, gano 15-9. La semi la pierdo 8-15 con Vicente Otayza, quien después vence 15-5 a Augusto Servello en la final”.

La alegría era mucha para Varas después de un año que venía medio esquivo en cuanto a resultados. Y de yapa, el domingo en equipos llegaban clasificados primeros y derecho a semifinales, donde vencieron 45-15 a Colombia con contundencia.

“Para la final nos enfrentamos con Chile, a quienes les ganamos 45-40 en la final del 2016 y perdimos 44-45 en la semifinal del año pasado”, enfatizó Erik.

Y concluyó: “Comenzamos 15-8 arriba, nos lo dieron vuelta 27-30, y me lo dejan 40-37 arriba en el último match contra el campeón Otayza. Meto el primer golpe, 41-37. Me mete 4 seguidos y me empata 41-41. La tribuna chilena explotaba de emoción y los argentinos a la expectativa de que yo despierte. Miro atrás, a mis compañeros, entrenadores, saco energía y astucia de la mente y cuerpo que ya estaban muy agotados y le meto 4 golpes seguidos al chileno que dos días antes me había eliminado siendo campeones sudamericanos por quinta vez, el cuarto junior (2014 junior en Buenos Aires, 2015 junior en Bogotá, 2016 junior en Santiago, 2017 senior en Santiago y 2018 junior en San Pablo)”.

Lo que viene

Para el tirador fueguino Varas sigue la temporada nacional senior, avizorando la clasificación para Lima 2019 (entran los 3 primeros del ranking) ya que se ubica en el podio y estaría adentro, pero no hay que descuidarse.

El sábado 15 tirará en Rosario y se confirman las plazas para Lima, buscando el ticket directo. A largo plazo, se viene el último Panamericano Junior en Bogotá y su último Mundial Junior en Polonia, todo dentro del 2019.

Por ahora, los focos al plano nacional.