Escuela 21: Siguen las denuncias de pérdidas de gas

Hoy por la mañana, los padres de los chicos que concurren a la Escuela 21, volvieron a denunciar que sigue habiendo olor a quemado y a gas. Desde SUTEF en tanto, manifestaron que hay amenazas hacia los docentes.

RIO GRANDE.- Esta mañana, padres de los alumnos de la Escuela 21 se congregaron para pedir una certificación de que la escuela se encuentra en condiciones para dictar clases. Mientras tanto desde la escuela, informaron que tienen la orden de no dejar ingresar a los medios de comunicación. Y el sindicato docente, denunció presiones hacia los maestros, y amenazas con sumarios administrativos.

“Son los papás los que están interviniendo. Ellos son los que estuvieron viendo que hay pérdidas. Los docentes también plantean que se percibe olor. Además, tenemos alumnos que han sido, una hospitalizada dejada en observación, y otros alumnos que el Periférico n°5 confirmó que tenían problemas en garganta y en las vías respiratorias”, detalló Franco Tomazevich, secretario gramial de SUTEF.

Tomasevich recalcó que el conflicto en la Escuela 21 comenzó el lunes, con una evacuación al Gimnasio de la escuela, determinada por la dirección del establecimiento. Y recordó las recientes denuncias en varios establecimientos por malas condiciones edilicias: “nosotros venimos denunciando; no es solamente la Escuela 21. Hubo otros problemas en otros colegios, además de la quita de la posibilidad a los directivos de poder decidir, como en este caso de una pérdida de gas, suspender las clases. Los padres vieron esta situación que se da con los directivos y es por eso que están interviniendo”, dijo.

Otro de los reclamos, tiene que ver con la falta de un documento que certifique el correcto estado del edifico escolar: “Acá intervienen Camuzzi y los padres, y también los docentes pidieron que alguien certifique que están dadas las condiciones para poder dar clases. Porque acá vino supervisión, vino todo el mundo, pero nadie quiere firmar. Tampoco pudimos acceder al acta que se hizo”, declaró el secretario gremial. Y aclaró que en realidad, Camuzzi no certificó que no hay pérdida de gas, sino sólo informó que no es una sustancia explosiva: “Nosotros queremos una certificación de que está en condiciones, y que en esa certificación se haga responsable quien firma de lo que ocurra”, agregó Tomasevich.

Hoy, la mayoría de los chicos no concurrieron a clases, y los padres afirmaron que será así hasta que se certifique la correcta situación edilicia.

“Defensa Civil visitó la escuela, y planteó que hay una situación irregular, falta de matafuegos, y otras problemáticas que hacen a la seguridad de la escuela. Nosotros nos presentamos en el colegio respecto de la situación de los docentes. Los papás por otro lado, también. Porque ahora están casi amenazando a los docentes, con realizar sumarios, y demás”, denunció el sindicalista. “El tema es que nosotros tenemos una responsabilidad sobre los chicos, y si hay una pérdida de gas no podemos llevar a los chicos adentro de las aulas y demás, porque eso nos generaría problemas. En ese contexto no podemos nosotros hacer como si nada y llevar los chicos al aula. Pero es una irresponsabilidad de nuestra parte”, concluyó .