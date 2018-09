Garro quiere seguir peleando el campeonato hasta el final

Lucas Garro fecha continúa destacándose y logrando llevar su Chevrolet a los primeros planos de la Clase Dos.

BUENOS AIRES.- Protagonista de una gran temporada a nivel deportivo, el piloto ushuaiense Lucas Garro fecha a fecha continúa destacándose y logrando llevar su Chevrolet a los primeros planos de la Clase Dos, alcanzando una victoria en lo que va de la temporada y apareciendo a poco más de una veintena de puntos de la cima del campeonato.

Sacando provecho del tiempo entre fecha y fecha, el auto fue desarmado en su totalidad y en estos días será llevado al chapista, en donde se trabajará para dejar atrás las huellas que arrojó la última fecha mientras se avanza en un repaso completo sobre el motor, en este caso intentando mantenerlo en un rendimiento lógico tal como supo expresarse en la última fecha, donde se llegó a pelear por la victoria.

Más allá de la intención lógica de destacarse e ir por un nuevo triunfo, el propio piloto fueguino reconoce que la mente está puesta en ser regular en lo que resta de la temporada, sumando puntos de manera permanente y que ello le permita encarar la última fecha con chances concretas de lograr el ansiado título.

“El auto ha sido desarmado de forma completa y esperamos poder llevarlo al chapista en el corto plazo para reparar los golpes de la fecha pasada y apostar de lleno a la próxima fecha en la cual nos jugamos chances importantes de poder sostener el protagonismo en función del campeonato. Sabemos que es importante volver a la victoria pero lo principal será mantener la regularidad e iremos en busca de ello”, afirmó Lucas Garro, actualmente cuarto en el campeonato con 170 puntos y a 24 unidades de la cima.

El Yerobi Team crece

Una nueva cara se suma al Turismo Pista a partir de la próxima fecha, la referencia es para Nicolás Fassero, quien estará cumpliendo un sueño que se había trazado oportunamente al darse el gran gusto de sumarse al nivel nacional, optando por la categoría como posibilidad concreta y posible de hacer realidad.

La llegada a la Clase Uno se hará realidad de la mano de Lucas Yerobi, con quien supo compartir una fecha de invitados en karting comenzando allí a darle forma a esta chance de estar siendo parte de la categoría, subiéndose al Fiat Uno que supo utilizar Darío García en la presente temporada, bajo atención de Juan Sbarra y los motores provistos por Matías Maschio.

“He corrido dentro del Turismo Internacional entre otras categorías y sumado a gran parte de mi desempeño deportivo dentro del karting. Soy amigo de Franco Rosales Luna y corrí una fecha de invitados junto a Lucas Yerobi, dándole forma a esta chance que siempre he soñado de sumarme al Turismo Pista. Tengo entendido que el auto es bueno, no tengo gran experiencia en unidades de estas características y espero estar a la altura de las expectativas en esta nueva etapa que me encanta estar transitando”, manifestó Fassero, quien tendrá el Nº 101 en los laterales de su unidad.