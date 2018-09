Gorbacz celebró que Stefani “se haya despertado de la siesta”

“Hace un año fue electo y no presentó ni un solo proyecto que defienda a los fueguinos” dijo el Ministro Jefe de Gabinete respecto a las críticas del Diputado nacional.



USHUAIA.- El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz respondió a los dichos del diputado Tito Stefani, “celebrando que se haya despertado de la siesta, ya que hace un año fue electo y no presentó ni un solo proyecto que defienda a los fueguinos”.

“No apareció cuando nos recortaron el fondo de la soja ni cuando nos ajustaron sobre las asignaciones, ni cuando recortaron los fondos del FONAVI y la provincia tuvo que poner $600 millones para que las obras no se paren” recordó el funcionario y agregó que “no nos defiende ahora que nos están recortando en vacunas y en los programas de salud que quieren transferir a la Provincia, tampoco nos defendió cuando nos recortaron el gas y ahora uno de sus ministros nos viene a decir que tenemos que recortar $100 mil millones más y tampoco nos defiende” destacó Gorbacz.

Tras señalar que “el Diputado tiene que salir a explicar esta situación, a explicar por qué el dólar está a 40 pesos y por qué hacen ajuste en el gasto público y no en la minería o en sector exportador de la soja que es el que más ganó en este año”.

Respecto a la acusación de falta de patriotismo expresada por el diputado Stefani en referencia a la gobernadora Rosana Bertone, Gorbacz señaló que “me sorprende que hable de patriotismo cuando la Gobernadora se peleaba con el gobernador ilegítimo de las islas y él (Stefani) ni siquiera apareció” y agregó que “no puede hablar de patriotismo cuando su Gobierno firmó un acuerdo para entregarle el mar argentino a los ingleses para que puedan venir a robar, pescar y llevarse el petróleo de nuestras islas”.

“La Gobernadora analiza bien las cosas y que hoy la provincia esté a flote es gracias a ella, que tiene el mandato popular de cuidar los intereses de la provincia y los fondos que son nuestros y mantienen el nivel de inversión pública y el nivel de empleo, ya que Nación cortó todos los fondos” aseguró y remarcó que “todas las obras se mantienen gracias a esos fondos y tenemos que cuidarlos”.