Hambre NO: La campaña nacional llega a Río Grande

Esta semana, el movimiento Barrios de Pie inicia con la campaña Hambre No. La misma consiste en instalar puntos para recibir donaciones de alimentos para los los más humildes, entodo el país. Hoy, será el lanzamiento en Río Grande, en la Margen Sur.

RIO GRANDE.- La campaña Hambre No, es una iniciativa del Movimineto Nacional Barrios de Pie. Además recibir donaciones de alimentos, se solicitará el apadrinamiento de comedores comunitarios, en los que

actualmente un tercio de niños y niñas del país resuelven su alimentación.

“Las graves consecuencias de la inflación y la destrucción del trabajo

formal e informal por parte de las políticas nefastas del Gobierno

Nacional han llevado el país a una situación desesperante para la

población más vulnerable. Es por eso que lanzaremos la campaña Hambre No, a través de la cual se instalarán puntos para recibir donaciones en todo el país”, infirmó el Movimiento Barrios de Pie en un comunicado.

Esta actividad territorial, se realizará también en Río Grande, y es la primera que el movimiento lleva adelante en Tierra del Fuego, a

través del responsable provincial Javier García, quien estará al

frente de la campaña Hambre No en la provincia.

Daniel Menéndez, Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie expresó: “En el movimiento Barrios de Pie creemos que en un país donde las cifras de la indigencia y la pobreza siguen siendo alarmantes, necesitamos que la gente se solidarice y se comprometa contra la indiferencia. Por suerte es cada vez más la cantidad de gente que se

acerca y contacta para dar una mano y esperamos seguir sumando a la

comunidad para ayudar a quienes más lo necesitan”.