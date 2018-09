Hoy se celebra el Día del Maestro

En la Argentina se conmemora hoy el Día del Maestro. En las escuelas de toda la provincia, ayer se llevaron adelante actos y actividades en cada uno de los establecimientos educativos para homenajear a quienes enseñan mucho más que a leer.

En la escuela provincial N°7 El Abrazo de Maipú, El Sureño mantuvo una charla con la maestra Mercedes Ayala quien explicó lo que implica la profesión que realiza desde hace 23 años.

“Yo no creo que una persona común y corriente se dedique a ser maestro. Es una llama que se enciende, y se va acrecentando con los años”, describió Mercedes.

“Los maestros no sabemos todo, siempre estoy leyendo y tratando de perfeccionarme para que cada día pueda ofrecer a cada niño una mejor maestra y una mejor docente y no lo digo como docente sino que lo hago también como persona”.

En la actualidad, “en una época con cambios sociales, antagonismos y debates, el aula no escapa a estas situaciones, como tampoco a las dificultades económicas. Nosotros estamos muy atravesados por lo social. No se puede enseñar a un niño, que viene con muchos problemas desde la casa o que no se ha alimentado bien. Nosotros primero formamos un vínculo con los chicos, los escuchamos, después enseñamos”, describió Mecha, tal como la llaman sus afectos.

“Un maestro, cuando se inicia en esta profesión no tiene en cuenta todos los problemas. Yo quería enseñar y, cuando era chica lo hacía en mi barrio, por eso creo que ya estaba atravesada por el compromiso de la enseñanza desde muy chiquita. Hoy ya hacen 23 años que soy docente y ser maestro es algo que implica compromiso, responsabilidad y, sobre todo, tolerancia. Uno tiene que estar seguro de lo que hace, estar muy atento al niño. Y tener en cuenta también a la familia que viene detrás de cada niño, por eso ser maestro es una responsabilidad muy grande y a mí me hace feliz”.

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina. La fecha, es un homenaje “al padre del aula”, Domingo Faustino Sarmiento, en el aniversario de su fallecimiento. Así quedó establecido en la Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en 1943.

Sarmiento nació en San Juan, el 15 de febrero de 1811. Fue un político, escritor, docente, periodista y militar. Fue gobernador de su provincia natal entre 1862 y 1864; Presidente de la Nación entre 1868 y 1874; Senador Nacional por su provincia entre 1874 y 1879; y Ministro del Interior en 1879.

Su mayor legado fue su lucha por la educación y la cultura de su pueblo. Mientras fue gobernador decretó la Ley de enseñanza obligatoria primaria; como Jefe de Estado logró triplicar la población escolar (de treinta mil a cien mil alumnos), además de crear numerosos establecimientos educativos, no solo escuelas primarias sino lugares como la Academia de Ciencias, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio Astronómico de Córdoba, entre otros.

Antes, en su primer exilio a Chile, -se fue del país por su oposición a Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga- Sarmiento organizó la primera escuela del magisterio de Sudamérica.

Además, fue un notable periodista. Escribió en El Mercurio de Valparaíso, en el Progreso de Santiago (en el país trasandino) y en el Zonda de San Juan (periódico que fundó él mismo). Facundo, Recuerdo de Provincia, Vida de Dominguito, De la Educación Popular y Método de Escritura Gradual, son algunas de sus obras literarias.

Afectado por una insuficiencia cardiovascular y bronquial, Sarmiento viajó a Paraguay tras las recomendaciones médicas de alejarse de Buenos Aires para evitar el frío invernal. El 11 de septiembre de 1888 falleció en Asunción tan pobre como había nacido. Hoy sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta.