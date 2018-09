Juan Pablo Romero corre hoy en Mendoza

RIO GRANDE.- Hoy por la mañana se llevará a cabo la cuarta fecha del Abierto Argentino de XCO en Sierras de Encalada, donde se espera un gran número de competidores y de un gran nivel, ya que vendrán de todo el país y de países vecinos.

En el circuito armado en la zona de Chacras de Coria se largarán las primeras mangas y en las diferentes categorías y en Master A1 estará presente el fueguino Juan Pablo Romero quien llega a la fecha final en el tercer lugar del podio con 134 puntos, detrás del neuquino Luis Martini (175) y único corredor que estuvo presente en las tres pruebas anteriores; mientras que el riojano Cristian Gabriel Carrion está segundo con 152 unidades y es el objetivo del hombre de Tierra del Fuego, sin descuidar del jujeño César Lettoli quien suma 125 puntos, aunque habrá que ver quién de estos tres rivales estará en línea de largada.

El mejor corredor de la divisional, el rionegrino Claudio Pertile, sólo estuvo presente en la fecha inicial en Comodoro Rivadavia donde ganó la misma seguido del riograndense Romero.

Juan Pablo Romero, corredor auspiciado por la Agencia Municipal de Deportes y Juventud de Río Grande, tiene pocas chances de coronarse campeón Argentino por no haber estado en todas las fechas, no se presentó en Santiago del Estero (tercera fecha) y sólo lo salvaría que el actual líder no dé el presente en Chacras de Coria.

Como en las grandes competencias a nivel nacional o internacional, la fiesta comenzó ayer cuando las categorías más chicas tuvieron su jornada de inicial. En un gran iniciativa las categorías formativas tuvieron acción con diferentes recorridos a los circuitos con la presencia de mucho público, por lo que para hoy se espera una gran concurrencia para seguir de cerca a las divisionales más dominantes del XCO argentino.