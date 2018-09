Las Pymes necesitan que las “dejen trabajar”

Ayer en Río Grande se realizó el II Foro Regional de Comercio y Turismo en el marco de las “Estrategias para el Desarrollo Local” denominado ‘Las Pymes Fueguinas, un Futuro Posible. Del evento participó el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

De izq. a der. Diego Navarro, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, el presidente de la CAME Gerardo Díaz Beltrán, el intendente Gustavo Melella y Claudia Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia.

RIO GRANDE.- Con la presencia de representantes de diversos sectores políticos, empresariales, gremiales, educativos y de otros entes que tienen participación en esta ciudad, ayer se llevó adelante la apertura del II Foro Regional de Comercio y Turismo en el marco de las “Estrategias para el Desarrollo Local” denominado ‘Las Pymes Fueguinas, un Futuro Posible’.

El vicegobernador Juan Carlos Arcando encabezó la apertura junto al presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán; el vicepresidente de la entidad nacional y de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, su par de Ushuaia Claudia Fernández y el intendente de Río Grande Gustavo Melella.

En la oportunidad, Diego Navarro quien ofició de anfitrión, luego de los agradecimientos pertinentes, señaló en su discurso de apertura que el motivo del foro es “el querer salir adelante. Tenemos que tener esa capacidad a pesar de los miedos, por el qué pasará, por el dólar, etc. y, por otro lado, en nuestra provincia”, ese miedo está representado “en lo que pasa con nuestra situación con el subrégimen industrial. Es eso lo que nos pone incómodos. Este foro tiene la intención de que veamos que tenemos un nuevo perfil y ver que tenemos muchísimas oportunidades que seguramente deberemos canalizar en conjunto”, en toda la provincia.

Visita de prestigio

Por su parte el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, en su discurso señaló que estar en Tierra del Fuego es muy importante “porque eso es CAME, porque tiene actividad en todo el país”. Beltrán habló sin dejar de lado la crisis económica por la que atraviesa la Argentina. “Es indudable que estamos atravesando una etapa difícil de la Argentina y Tierra del Fuego no escapa a esa situación. La Argentina está en una transformación profunda en la que se están generando problemas” y en este marco, aseguró que “la Pequeña y Mediana empresa necesita que la dejen trabajar y que se le saque la presión y el pie de encima porque es algo que padece el 90% de las Pymes”.

En otro tramo de su discurso se mostró sorprendido con la calidad de producción fueguina, luego de recorrer la industria de Río Grande. “Me sorprendió el nivel tecnológico que tienen los productos que se producen, eran desconocidos para mí”, dijo.

Explicó que hace unos días mantuvo una reunión con el presidente Mauricio Macri y destacó que el mandatario se manifestó preocupado por la situación de las Pymes de todo el país y hubo coincidencia en que la crisis de las Pymes es profunda. En esa línea refirió que “estos foros sirven porque, entre todos, aportamos para presionar sobre los problemas que creemos que deben tener una solución urgente. Es ese contexto se aportan ideas y propuestas federales que pueden traer alivio a esos problemas para las pequeñas empresas”.

“Veo que en Tierra del Fuego hay que ocuparse de la Ley 19640, trabajar para que continúe luego del 2023 y adaptarla pero también hay que preocuparse por fomentar mucho más otras áreas porque veo una provincia muy turística y es una característica importante ya que, en el contexto nacional, el turismo receptivo tiene un potencial importante y hay que revertir el hecho de que se pierda mucho dinero con el turismo emisivo. Esto también genera una transformación y los que están en ese sector tenemos que tener la responsabilidad del trabajo para generar la infraestructura necesaria para que el turista que viene a disfrutar de nuestras bondades, encuentre el bienestar que se merece que es el mismo que reclamamos nosotros cuando vamos afuera de nuestro país”, explicó.

El “Impuesto a la distancia”

El titular de CAME confió que hubo coincidencias en el diagnóstico que le plantearon desde el sector industrial. “Así como tienen impuestos y también excepciones, la industria fueguina tiene el ‘impuesto a la distancia’ porque la logística es un componente de gasto muy importante para las Pymes del país, acá en Tierra del Fuego en particular, es una de las grandes limitantes”.

Confió que “otro tema que preocupa, y que CAME tendrá un rol importante, es que se elimine el subrégimen en el 2023 y que tiene que ver con los impuestos internos. Vamos a trabajar y eso no quiere decir que se acepte todo como está, puede haber transformaciones y modificaciones, siempre para el bien del territorio fueguino. Esto es lo que nos manifestaron en las industrias que recorrimos como algo central en discusión; pero es indudable que más allá de las particularidades comerciales e industriales de Tierra del Fuego -que son dispares o diferentes al resto del país- tenemos muchas problemáticas comunes y en eso estamos trabajando. Hago mucho hincapié en el problema financiero que tiene la Argentina porque la macroeconomía a las Pymes nos ha pegado mucho y por ende, en la medida que no se solucione, van a estar sujetas a estas tasas que no nos permiten continuar”.

Destacó que Tierra del Fuego tiene potenciales enormes para el turismo receptivo en la zona norte que se deben desarrollar. Asimismo observó que “Argentina es mirada como un solo país cuando en realidad tiene regiones con sus propias debilidades pero con grandes potencialidades y justamente uno de los objetivos de CAME es tratar de detectar estas potencialidades y tratar de generar desarrollo comercial, industrial, de servicios. El conjunto de provincias que generan una región y el conjunto de regiones que hacen a la economía real, es la que deja verdaderamente el movimiento económico genuino de todo el país. Una PYME no compra Lebac, no compra Letes ni dólar a futuro porque no es especulativa, sino productiva, tampoco hace grandes inversiones en la bolsa. Lo que necesita es que se elimine la presión fiscal en la medida que está, que la deje trabajar”.

Díaz Beltrán apuntó a “bajar el costo laboral” y contrastó que “no es bajar en lo salarial ya que desde las PYMES retroalimentamos la economía con el consumo interno de la gente y lo que tenemos que empezar a trabajar en la Argentina es disminuir la presión fiscal –aunque lleve su tiempo- que nos permita ser competitivos y tratar de trabajar sobre la distorsión que genera ese famoso costo argentino y que es la logística, la presión fiscal y el costo financiero. Hay un sector de la Argentina que tracciona y mucho y por lo tanto hay que ayudarlo a que se desarrolle”.

Impuesto distorsivo

Díaz Beltrán aseguró que “Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo que tiene la Argentina y en eso hemos hecho hincapié a los gobernadores y le hemos pedido al Presidente que no abandonen el Pacto Fiscal que generó pícaramente en muchas provincias, no en todas, el incremento automático al sector comercial y de servicios, pero también está planteado en ese pacto fiscal que tiene que bajar en el sector industrial, en el sector productivo donde hay y en el sector logístico. Para nosotros es muy importante que se respete la baja de Ingresos Brutos porque haciendo un parangón con un impuesto nacional, el de Anticipo a las Ganancias, para las PYMES es absolutamente distorsivo también porque está anticipando el Estado una plata que todavía no la tenemos y que en esta circunstancia que estamos atravesando tampoco la tenemos para poder afrontarla”.

En este sentido planteó que “en una situación tan compleja de costo fiscal como la que está atravesando la Argentina, no lo vemos muy viable eliminarlo, pero sí estamos avanzando en modificar las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que a Tierra del Fuego felizmente no le alcanza porque no lo paga, pero el resto del territorio sí pagamos un anticipo del 25 por ciento de lo que supone el Estado que vamos a ganar”.