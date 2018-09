“Lo de Gabriela Castillo fue decepcionante” dijo Colazo

La titular de Obras Públicas brindó un informe, sin respaldo técnico, sobre supuestas obras que realiza la Municipalidad para remediar el volcamiento de efluentes, sin tratamiento previo, en el río Grande y en la costa del mar.

El impacto en el mar de los efluentes por falta de mantención de la colectora norte fue motivo de un sumario por parte del Gobierno.

RIO GRANDE.- “Gabriela Castillo dejó más dudas que certezas, y no presentó ninguna prueba que avale sus dichos”. Así lo expresó la concejal Laura Colazo (Partido Verde), luego de la exposición que hizo la titular de la Secretaría de Obras Públicas, respecto a las tareas que supuestamente realiza la Municipalidad para remediar el impacto en el río Grande y la costa del mar, por el depósito de efluentes sin tratamiento previo.

Al término de una reunión realizada en el Concejo Deliberante, Colazo manifestó su decepción tras la reunión que mantuvieron con la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, sobre lo cual observó que la exposición que hizo la funcionaria municipal fue en el ámbito de la comisión de Obras Públicas y no en la de Medio Ambiente.

“Después de tres meses pudimos tener una reunión con la secretaria Gabriela Castillo” señaló Colazo y agregó “nos pareció una exposición poca precisa, los dichos de la Secretaria no se acreditaron con documentación; tenemos dos carillas de preguntas técnicas que no pudieron responder porque no tenían la documentación, así que le solicitamos que nos remitan toda la documentación para saber qué es lo que hizo el municipio”.

Colazo criticó al municipio por no haber realizado las obras necesarias para evitar estos problemas “no hay planificación en el tratado de los efluentes porque todos los problemas que hoy tenemos en la ciudad se pudieron haber evitado si en el minuto cero de la gestión actual que comenzó hace siete años el Intendente Melella se hubiese ocupado del tema, si hubiera generado un fondo de afectación específica para estas obras”.

La concejal del Partido Verde mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno de la Provincia y “tienen un plan de monitoreo de todos los efluentes que van al rio y al mar ya sean por efluentes generados por el público (municipio) o por el sector privado”.

En el sector público algunas de las muestras de cantidad de microorganismos dieron resultados muy preocupantes; en Tierra del Fuego los máximos contemplados son 5000 N.M.P/100 ml en espejos de agua dulce y 20.000 N.M.P/100 unidades en agua de mar o salada y los resultados de las muestras tomada dan entre 4.500.000 y 9.000.000 unidades respectivamente, por eso remarcó que “ésta es una cuestión grave, acá se trató de relativizar y no hubo autocrítica”.

Por último Laura Colazo habló de la necesidad de “hacer una mesa de trabajo y que el municipio acepte que hay que mejorar” algunas cosas.