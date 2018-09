Los Kius y Danes ganaron en Ushuaia

En un apretado final, la Asociación de Primeros Kyu y Danes de esta ciudad se alzó con el primer puesto en la decimosexta edición del torneo de Judo (Copa Fin del Mundo”, que se disputó el sábado 15, en el Polieportivo José Cochocho Vargas, de Ushuaia.

-90 KILOS. Cavia, Val y Lapaduwla, todos de Kius y Danes.

RIO GRANDE.- Los judocas riograndenses consiguieron 25 preseas de oro (1º lugar), 12 de plata (segundo puesto) y 7 de bronce (3ª colocación), ubicándose por delante de la Escuela Municipal Ushuaia, que cerró su actuación con 24 títulos, 17 subcampeonatos y 5 terceros puestos.

Luego quedaron otros dos representativos de Río Grande: Campolter, con 5-2-3; y el Dojo Judo Social, con 3-5-2.

Los organizadores del certamen agradecieron el acompañamiento del Instituto Municipal de Deporte, Imprenta Formas y los papás de los alumnos de la Escuela Municipal de Judo.

Medallero

P/Institución O P B T

1.Asociación Primeros Kyu y Danes (RG) 25 12 7 44

2.Escuela Municipal Ushuaia 24 17 5 46

3.Campolter Río Grande 5 2 3 10

4.Dojo Judo Social Río Grande 3 5 2 10

Premios: Mejor Ippón: Demián Paiz (EMU). Mejor Judoka: Iván Gutiérrez (EMU).

Mujeres

Pre Promocional (7/8 años): Delfina Flores, Malena López (DS); Bianca Marisca (EMU); Mia Pisano y Mia Andrade (KyD). Promocional (9/10 años): -26: 1.Daiana Aguilera (DS); -50: 1.Fiorela Núñez (DS), 2.Sol Fiachetti (DS); +50: 1.Angeles Benavides (KyD), 2.Dalma Hermosilla (C). Infantil A (11/12 años): -38: 1.Agustina Vera (EMU). -47: 1.Anyelina González (KyD), 2.Victoria Garófalo (EMU); -52: 1.Ludmila González (KyD), 2.Kamay Sotelo (EMU), 3.Luana Ledesma (KyD); +52: 1.Martina Szarapo (KyD), 2.Nahir Insaurralde (EMU). Sin puntaje: 1.Martina Aguirre (EMU), 2.Victoria Garófalo (EMU). Infantil B (13/14 años): – 44: 1.Camila Manchaca (KyD); -53: 1.Sofía Lapadula (KyD), 2.Camila Manchaca (KyD), 3.Flor Peralta (DS); +64: 1.Marianela Aguilar (KyD), 2.Ainará Rosica (KyD). Cadete (15/17 años): -48: 1. Abigail Melín Díaz (KyD); -63: 1.Valentina Szarapo (KyD); -70: 1.Ludmila Figueredo (KyD). Junior (18/20 años): -63: 1.Valentina Szarapo (KyD), 2.Ana Chavarría (EMU), 3.Carmen Sosa (KyD). Kyu Novicio: -57: 1.Carmen Sosa (KyD); -78: 1.Ludmila Figueredo (KyD), 2.Brenda Maquiavelo (DS). Kyu Graduados: -63: 1.Ana Chavarría (EMU).

Varones

Pre Promocional (7/8 años): Alvaro Miranda (C); Erick Gon, Antony Benítez, Lorenzo Silva (EMU). Promocional (9/10 años): -24: 1.Benjamín Van Aert (EMU), 2.Yandel Santander (KyD); -28: 1.Genaro Navarro (EMU), 2.Guillermo Vargas (EMU); -30: 1.Octavio Miranda (C), 2.Samir Distel (KyD), 3.Miguel Estrada (EMU); -36: 1.Santiago Avellaneda (EMU), 2.Mauricio Caballero (EMU); -40: 1.Santiago Avellaneda (EMU), 2.Valentino Putelli (KyD), 3.Thiago Acosta (KyD); -45: 1.Giuliano Pajello (KyD), 2.Julián Mamaní (EMU); -50: 1.Luis Cia (EMU), 2.Gael Peña (KyD), 3.Thiago Slenk (EMU); +50: 1.Emiliano Suárez (EMU), 2.Alejandro Peralta (DS), 3.Ricardo Mamaní (KyD) y Joel Frutos (DS). Infantil A (11/12 años): -42: 1.Aleandys Cabrera (KyD), 2.Juan Puca (DS); -47: 1.Gastón Cuestas (EMU), 2.Marko Caballero (EMU); -52: 1.Nehemías Córdoba (KyD), 2.Joaquín Ampuero (EMU), 3.Horel Gon (EMU); +52: 1.Tiziano Cena (EMU), 2.Joaquín Bassel (EMU), 3.Máximo Rizutti (EMU) y Felipe Romano (C), 5.Adriano Vivas (EMU) y Juan Pablo Toribio (DS). Infantil B (13/14 años): – 40: 1.Lucas Avellaneda (EMU); -44: 1.Matías Méndez (EMU), 2.Lucas Avellaneda (EMU),

3.Máximo Miranda (C); -48: 1.Matías Méndez (EMU); -53: 1.Fermín Padilla (EMU), 2.Yair Sardinas (EMU); -58: 1.Iván Gutiérrez (EMU), 2.Santino Lapadula (KyD), 3.Juan Díaz (C); -64: 1.Demián Paiz (EMU), 2.Lucas Sotelo (EMU), 3.Mateo Caballero (EMU); +64: 1.Diego Cia (EMU), 2.Joaquín Llano (EMU). Cadete (15/17 años): -50: 1.Lautaro Grondona (EMU), 2.Gabriel De León (KyD); -55: 1.Gustavo Correa (KyD); -60: 1.Gustavo Correa (KyD), 2.Federico Correa (KyD). -66: 1.Gabriel Ortega (EMU); -73: 1.Luis Herrera (C), 2.Gabriel Ortega (EMU); +90: 1.Juan Figueredo (KyD). Junior (18/20 años): -60: 1.Nicolás Soria (EMU); -73: 1.Horacio Miranda (C); -90: 1.Horacio Miranda (C); 2.Alejo Milán (EMU). Kyu Novicio: -55: 1.Lautaro Grondona (EMU); -60: 1.Lautaro Grondona (EMU), 2.Kevin Torres (KyD); -66: 1.Nicolás Soria (EMU), 2.Gabriel Ortega (EMU); -73: 1.Luis Herrera (C), 2.Carlos Cruz (DS); -81: 1.Martín Legue (KyD), 2.Rodrigo Lorenzo (EMU); -90: 1.Alejo Milán (EMU); +100: 1.Juan Figueredo (KyD), 2.Catriel Ghío (C).

Senior: -66: 1.Luis Ramos (KyD); -90: 1.Joaquin Val (KyD), 2.Maximiliano Cavia (KyD), 3.Fernando Lapadula (KyD); +100: 1.Gastón Cejas (KyD). Open: 1.Joaquín Val (KyD), 2.Maximiliano Cavia (KyD), 3.Gastón Cejas (KyD) y Luis Ramos (KyD).