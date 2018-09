Los trabajadores mercantiles no trabajan el lunes y resta por definir la adhesión al paro del 25

Por un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, de la que forma parte el Centro Empelados de Comercio, no habrá actividad el próximo lunes en los comercios de la ciudad. Si el trabajador mercantil decidiera trabajar la jornada, su empleador deberá pagar horas extras al cien por ciento. Por otra parte, aún no se resolvió la adhesión a la medida de fuerza de la CGT para todo el país, prevista para el martes 25.

RIO GRANDE.- El secretario adjunto del Centro Empleados de Comercio (CEC), Daniel Rivarola, confirmó que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribió un acuerdo junto con las cámaras empresariales por el cual se traslada el Día del Empleado de Comercio -que originalmente se celebra el 26 de septiembre- al día lunes 24, “para que todos los trabajadores mercantiles puedan celebrar su día”.

En ese sentido ya se había expresado Armando Cavalieri, secretario general de la FAECyS, quien había asegurado que “en la gran mayoría de los casos los empleados de comercios trabajan de lunes a lunes, sin feriados y casi sin descansos. Por eso, año a año nuestro gremio viene haciendo respetar este día tan importante, para que los mercantiles puedan disfrutarlo como corresponde”.

El objetivo de la jornada festiva es que no se trabaje ese día, pero si así se hiciera, se deben pagar horas extras al cien por ciento, de acuerdo a lo determinado por la norma. Por lo tanto, los propietarios no están obligados a cerrar los establecimientos, así como no es obligatorio para el trabajador prestar servicios.

Aquellos empleados que decidan de común acuerdo con el empleador desempeñar sus tareas normalmente, ese día se les deberá liquidar un jornal adicional equivalente a lo que corresponde a un día feriado trabajado.

Por otra parte, Cavalieri ya había confirmado, a su vez, que la FAECyS adherirá al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 25 de septiembre, “en rechazo al modelo económico de ajuste implementado por el gobierno”.

Sin embargo, en el ámbito local aún no hay definición tal como lo confirmó Daniel Rivarola, quien develó a su vez que las autoridades de la CGT local viajarán a Buenos Aires hoy para reunirse con sus pares nacionales y para sumarse al encuentro federal sindical que se realizará desde las 15:00 en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste.

La comitiva riograndense en Buenos Aires es encabezada por el secretario general de la CGT Río Grande y titular del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), Mariano Tejeda; representantes del Sindicato de Camioneros, de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) y del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), entre otros gremios representados.