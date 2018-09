Mañana la comunidad sorda festejará su día

En la jornada de este miércoles 19 de septiembre se festejará en toda la Argentina el Día Nacional de las Personas Sordas. En este marco, desde la agrupación Chen Haitken adelantaron algunas de las actividades que se llevan adelante.

Desde la comunidad sorda solicitaron incluir intérpretes en los actos oficiales, TV, escuelas y hospitales.

RIO GRANDE.- En diálogo con El Sureño, Laura Roda, quien es una de las pocas intérpretes de la Lengua de Señas con la que cuenta la provincia, señaló que están grabando algunos videos que se publicarán en Youtube. “Hicimos un pequeño spot con las imágenes de una confitería y de la Universidad de Tierra del Fuego con el objetivo de concientizar”.

Respecto de la inclusión social de la comunidad sorda señalaron sentirse invisibles. Así lo aseguró Stella Ruiz, integrante de la Agrupación Chen Haitken, quien dijo que “parece que siempre estamos muy abajo respecto del resto de las personas y no notamos esa igualdad que debería existir. Nos sentimos como en el nivel cero porque las personas oyentes no ven a las personas sordas. Nosotros luchamos y sufrimos y no encontramos resultados”. Sin embargo, rescató que “de a poco la comunidad de Río Grande está empezando a abrir los ojos y a mirar a la comunidad de los sordos; pero sigue siendo muy difícil para nosotros porque los oyentes prestan atención a otro tipo de discapacidad como por ejemplo los ciegos, los que andan en sillas de ruedas, etc., pero a nosotros, los sordos, no nos notan. Creemos que la gente también debería abrir los ojos y ver que existe gente sorda”, se lamentó.

Stella indicó que desde la comunidad Chen Haitken se enseña la Lengua de Señas a la gente oyente para que pueda existir comunicación entre los oyentes y los sordos; por lo que invitó a toda la comunidad a acercarse a la agrupación para tomar conocimiento de la Lengua de Señas.

Entre otras cosas señalaron que recibieron invitaciones de algunas escuelas privadas “para que les enseñamos el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas y les contamos la historia de la comunidad sorda. Este año hemos tenido bastantes pedidos y nos hemos enterado que existen colegios que pedirán que se enseñe la Lengua de Señas en esos establecimientos”.

Desde la institución indicaron que siempre están abiertos a la posibilidad de incorporar intérpretes en distintas áreas, tanto de Gobierno como municipales, judiciales etc., “porque en ningún sector existen trabajadores intérpretes”.

En este marco se mostraron esperanzados con las autoridades de Gobierno porque, “en algunas ocasiones se han mostrado interesados en la comunidad de las personas sordas”.

En tanto resaltaron su agradecimiento con los concejales “Paulino Rossi, Raúl Von der Thusen, Laura Colazo y un poquito Laly (Mora), porque fueron los únicos que hasta ahora han mostrado algún interés en ayudar a la comunidad”.

Sin intérpretes

En la oportunidad, Laura Roda, quien es una de las pocas intérpretes que tiene la comunidad, señaló que “en las escuelas públicas de Tierra del Fuego una persona que no tiene título no puede enseñar. Sin embargo, en otras provincias se aprobó que la persona sorda sea considerada representante cultural de la Lengua de Señas y, como representante cultural se les otorga el permiso para poder enseñar Lengua de Señas en las escuelas públicas”. En esa misma línea recalcó que, como la Lengua de Señas es parte de la cultura sorda, “consideramos que una persona sorda es la que debe enseñar esa Lengua y no un oyente”. En este marco “vamos a trabajar en un proyecto para que las autoridades consideren a las personas sordas como las idóneas para representar la Lengua de Señas y que puedan enseñar en las escuelas públicas”.

Pedido a las autoridades

Desde la comunidad sorda riograndense se mostraron preocupados y pidieron a las autoridades gubernamentales la posibilidad de incorporar intérpretes en los actos oficiales, en el noticiero local, en los hospitales, en las escuelas. Además recalcaron que “es necesario que los intérpretes se capaciten con las personas sordas porque eso es muy importante y necesario”.

Entre otras cosas le pidieron a la comunidad oyente que se acerque a las personas sordas y “que no tengan miedo”. Además invitaron a la comunidad a aprender la Lengua de Señas ya que es importante que se integren a la comunidad sorda porque esa lengua pertenece a esa comunidad.

Por información, los interesados pueden entrar al Facebook y buscar a Chen Haitken que es donde se publican las actividades que se llevan adelante desde la comunidad.

La historia

En Argentina se conmemora el 19 de septiembre el Día Nacional de las Personas Sordas. En esta fecha, hace 131 años, el Congreso Nacional Argentino sancionó la Ley 1662 que creó el Instituto Nacional de Sordomudos en Buenos Aires, constituido como la primera escuela oralista para sordos del país, que tiempo después se extendió por el resto de las provincias.

Sin embargo, la fecha conmemorativa -establecida como tal en 1958 por solicitud de Asociación Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM)- pretende reivindicar y proteger además un elemento fundamental para quienes no pueden oír: la Lengua de Señas.

Las instituciones creadas por ley a fines del siglo XIX estaban orientadas hacia una política educativa especial para sordos basada exclusivamente en el oralismo. Sin embargo, esta filosofía (que significó una estricta prohibición del uso de las manos y la lengua de señas para comunicarse) facilitó la expansión y el desarrollo de la Lengua de Señas Argentina (LSA) ya que, buscando un espacio para poder comunicarse con libertad, los egresados de estas escuelas fundaron las primeras asociaciones de sordos argentinas.

Para quienes sufren de sordera, la comunicación por señas es la forma más eficaz de interactuar con el mundo expresando no sólo lo que se quiere decir, sino también emociones, ideas o sentimientos. Esta fecha es entonces para reivindicar a toda la comunidad sorda del país y la lucha por sus derechos lingüísticos y culturales.

Hipoacusia

La sordera o la hipoacusia es la incapacidad total o parcial de oír sonidos en uno o en ambos oídos. En la mayoría de los casos el trastorno es de origen genético y se manifiesta desde el nacimiento. Según los últimos datos aportados por autoridades del Gobierno de Nación, cada año nacen en Argentina entre 700 y 3 mil bebés con hipoacusias de diverso grado y diferentes causas.

Lengua de señas

La Lengua de Señas es un idioma que utiliza el canal visual, no utiliza el canal sonoro. De ahí que las personas sordas, al no escuchar, prefieren comunicarse con una lengua visual: la Lengua de Señas.