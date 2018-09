Marcos Martínez participa por sexta vez en un Mundial

El pesista nacido en 1975 viajó ayer a Buenos Aires, y esta madrugada partía rumbo a Europa, junto a otros 15 compañeros de delegación, oriundos de La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Córdoba.

CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO. Marcos Martínez, el lunes, antes de viajar a Buenos Aires.

RIO GRANDE.- Del domingo 16 al domingo 23 del mes en curso se disputará en Eger (Hungría) una nueva edición del Campeonato Mundial de Levantamiento de Potencia (powerlifting), fiscalizado por el Comité Mundial de Powerlifting (Global Powerlifting Committee, GPC), ante quien está afiliada la Federación de Potencia Argentina (FePoA), al la cual representa el deportista riograndense Marcos Martínez, quien con esta sumará su sexta presencia ecuménica.

“Esta vez va a ser muy especial para mi, ya que voy a competir en cuatro modalidades: el domingo 16 me presento en potencia (sentadillas, banco y despegue), con equipo; el jueves 20 lo hago en sentadillas, con equipo. El viernes 21 es el concurso de despegue, con equipo. Y finalizo el domingo 23, en despegue raw (sin equipo). En todos los casos, en la categoría Open, hasta 100 kilos. Yo soy Master 1, nací en 1975, pero sigo compitiendo en Open”.

El regreso

Retirado de la competencia activa en 2016, con un torneo nacional desarrollado en el Centro Deportivo Municipal en el que se reconoció su trayectoria, volvió a las pedanas en el Mundial 2017, realizado en Trutnov (República Checa).

“Fui como entrenador nacional de las mujeres, solamente lo hice en despegue con equipo y sin equipo (raw), en ambas conseguí récord mundiales, con el mejor coeficiente. Sinceramente, no tenía ganas de hacer potencia, era un desafío muy grande. Ahí me di cuenta que podía estar al nivel de los mejores en Open, me tracé un objetivo, conseguí las marcas. Un año atrás no estaba preparado, venía de casi dos temporadas sin actividad (2016/2017), con lesiones también. Desde que me retiré nadie en Argentina logró 400 kilos en sentadillas, ese es mi objetivo en Hungría. Posee el récord mundial de sentadillas, en Open (hasta 100 kilos de peso corporal), con 411 kilos; el de despegue, con 342 kilos; y un total de 978. En fuerza en banco el récord está en 290/200 kilos, mi mejor marca es de 227 kilos, es el ejercicio que más me cuesta”.

Dolor sí, lesión no

“El desgarro que sufrí en Estados Unidos 2015 todavía se siente, este año el profesor Gabriel Coto me hizo un entrenamiento especial, no hubo lesiones, solamente dolores. Es normal llegar en esa condición a un Mundial, con dolores, sin ninguna lesión fuertes y con ganas de volver a subirnos al podio”. “Voy a intentar conseguir los 400 kilos, y a ganar la categoría. El primer intento sería de 365 kilos, si sale bien continuar con 385, y pasar a 395/400 kilos, todo depende de cómo responda el físico. En banco arrancaríamos en 210/215 kilos; y en despegue, vamos a ver si llegamos a los 310/315 kilos”.

También nos permiten un cuarto intento en cada ejercicio, para conseguir un nuevo record. Igualmente no se si me arriesgaré a tanto, hay que tener en cuenta que son cuatro competencias distintas. Cuando hice los récords, se competía en una sola modalidad, un solo día, ahora van a ser cuatro jornadas. Después del segundo torneo, nos podemos romper en cualquier momento”.

Martínez considera que “los cuatro torneos son importantes, pero el de mayor dificultad es el de potencia, con el cual abro mi participación. El equipo, toda la selección es la que me da una mano, nos ayudamos entre todos. El entrenador jefe es Pablo Romano”.

El Olimpia, un sueño

“El primer puesto -en una especie de general- es el coeficiente, que lo gané yo en Trutnov 2017. También eso me incentiva, y el hecho de que se trate de un clasificatorio para el torneo Olimpia, que se va a disputar en septiembre de 2019, en Estados Unidos. Si logro los podios y mejorar las marcas que obtuve en el Nacional de este año, en La Plata, ganaría la plaza para ir a Las Vegas el próximo año”.

“Esa competencia lo organiza otra Federación, es un torneo muy fuerte a nivel mundial, siempre quise ir pero consideraba que mis marcas no alcanzaban. Después me enteré que ellos me venían buscando desde hace bastante tiempo, y se me había filtrado la información, nunca me llegó la invitación. Este año se contactaron conmigo, ellos van a ir al mundial, a ver a unos atletas, entre los que estoy yo. Ellos seleccionan pesistas de powerlifting de las demás entidades mundiales. Es todos contra todos, y te dan la estadía completa para el deportista y un entrenador. Si consigo la clasificación, calculo que ese sería mi última competencia internacional, estoy en el límite, se me está poniendo muy cuesta arriba los entrenamientos”.

En La Plata

En el Campeonato Nacional 2018, de FePoA, en La Plata, concursó en potencia y despegue con equipo, e hizo solamente dos tiradas en cada ejercicio: en sentadillas consiguió 340 y 365 kilos; en banco, 180 y 190; y en despegue, 290 y 300 kilos.

“Ya estaba ganando el torneo, había que cuidar el cuerpo, gané la categoría y la general, por coeficiente. En otros torneos iba, tiraba todo y me quemaba, me lesioné en competencias que no eran tan importantes”.

Mujeres

“Sigo entrenando a Micaela López, campeona mundial 2017, y estoy al frente del seleccionado nacional femenino. Son 6/7 mujeres, lamentablemente no va a estar Micaela, por motivos económicos y laborales. Ella está a punto para competir, la estoy fogueando para el año que viene, y sobre todo para 2020, cuando se va a hacer el Mundial en Carlos Paz (Córdoba). Ahora tiene un torneo en Punta Arenas, del 9 al 11 de noviembre, y después se va a entrenar para el Sudamericano 2019, en Colombia. Junto a la gente de Punta Arenas y Ushuaia queremos armar un torneo anual, un año en cada país”.

Antecedentes

Martínez debutó en un mundial en Canadá 2008, en el ámbito de otra entidad. Instalado en la GPC, fue campeón en potencia -con equipo- en Eger 2013, Puerto Iguazú 2014 y Las Vegas 2015 (en Open); y en Trutnov 2017, en despegue con equipo (325 kilos, en Senior); y en despegue raw (300,5 kilos, en Master 1), siempre hasta 100 kilos de peso corporal.

Agradecimientos

“Estas personas, comercios y entidades posibilitaron mi participación en este Mundial: Agencia Municipal de Deportes y Juventud (AMDyJ); Almar Construcciones; Claudio Cóccaro; Centro de Rendimiento Deportivo (CRD); Cooperativa Eléctrica; intendente Gustavo Melella; senadora Miriam Boyadjián; legisladores Pablo Blanco y Damián Löffler; concejal Omar Nogar; Gimnasio El Solar; Kayén Automotores; Lubricentro Don Bosco; Oscar Mingorance; Pinturería Colorshop; radios After, Fuego y Ritual (Pochi Cáceres); RGA Team; SITRA; Sindicato de Petroleros; Sindicato de Químicos y Petroquímicos (Secretario Gremial Javier Alvarez); SETIA Seccional Tierra del Fuego (Secretario General Mariano Tejada). Muchas gracias a todos ellos”.