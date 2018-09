Niño atacado a la salida del colegio

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610610945 1073750107 16 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:ES-AR; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:ES-AR; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} –>

Una mujer, denunció que su hijo fue atacado, cerca del medio día en la salida del Colegio Don Bosco, ubicada sobre Avenida Perito Moreno. El hombre no fue detenido, debido a que el niño no sufrió daños físicos.

RIO GRANDE.- Así los denunció su madre, en un grupo de Whatsapp. Cerca de las 13 horas, su hijo, que estaba afuera del colegio don Bosco, en uno de los canteros de la calle perito Moreno.

En ese momento, un hombre se le acerca, lo insulta, le dice todo tipo de asquerosidad, lo increpa incluso este hombre se tocaba sus partes íntimas. A lo cual un papá que estaba esperando llama a la policía, pero nunca llegó el móvil”, relató la mujer.

Luego de lo ocurrido, la señora se acercó a la comisaría de Avenida Belgrano donde la asesoran: “No me dieron solución, por no saber quién era el hombre. Salimos de la comisaría con mi hijo y justo enfrente estaba este individuo”, sigugió contando la mujer.

Finalmente, el hombre fue identificado, y resultó ser un paciente psiquiátrico, con otros episodios de violencia. “Cuando lo revisan tenía una cuchilla en su mochila. Pero el policía me dice que no pueden detenerlo porque no lo tocó a mi hijo ni lo lastimó”, finalizó la señora.





