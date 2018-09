Paulino Rossi acusó a La Cámpora de mentir

Bajo la acusación de generar una campaña de desprestigio, el concejal de la UCR Paulino Rossi, volvió a cargar contra los integrantes de La Cámpora de Tierra del Fuego. “Lamentablemente algunos sectores, como La Cámpora, quieren usar este momento tan duro del país para ganar algún voto y producen mentiras con falsas imágenes”, señaló el Edil.

RIO GRANDE.- Crece la tensión entre integrantes de La Cámpora de Tierra del Fuego y el concejal de la UCR de esta ciudad, Paulino Rossi.

El Edil acusó al movimiento político de ser el responsable de generar incesantes acciones en su contra. En este marco, los responsabilizó de publicar imágenes en las distintas redes sociales a modo de desprestigio y para acusar al concejal de oficialista.

“Lamentablemente algunos sectores, como La Cámpora, quieren usar este momento tan duro del país para ganar algún voto y producen mentiras con falsas imágenes”, señaló Rossi.

En un posteo que publicó en su cuenta de Facebook el Edil asegura que “la diferencia entre nosotros y ellos es que la foto de Martín Pérez con Bertone es real, las fotos del intendente Vuoto y Martín Pérez con Cristina, que está siendo investigada en la causa de los cuadernos que lleva el juez Bonadío, son reales.

Que tengan que contrarrestar esas fotos que causan realmente los sentimientos más encontrados en la opinión pública, a través de falsificar y utilizar cuestiones que yo no hice, es el clásico operativo de mentir, desprestigiar, tratar de crear confusión cuando la verdad los pasa por arriba. El tiempo va a poder aclarar esto y va a poner en su lugar a quienes están acompañando una lógica de saqueo del país, contra los que priorizamos siempre lo que es mejor para la provincia. No tenemos problema en discutir con la verdad, pero que no nos adjudiquen cuestiones que no son porque vamos a reaccionar como corresponde, aclarando a la opinión pública qué es real y qué no”.