Río Grande RHC y Ushuaia RC, el plato fuerte en el debut

RIO GRANDE.- Este sábado arranca la temporada oficial de Rugby en la máxima divisional, los menores arrancaron el fin de semana pasado, y el certamen inicial llega con muchas novedades, siendo la más importante la llegada de un elenco B de Las Aguilas y ahora serán nueve los elencos que jugarán en la categoría superior. Todos los elencos de esta primera fecha se jugarán desde las 16:00.

Luego están los ocho elencos que disputaron la primera parte del año, es decir, los que cerraron la temporada 2017/2018 y en donde el Ushuaia Rugby Club seguirá siendo el equipo a vencer ya que hace muchos años que viene manteniendo la superioridad sobre el resto de los participantes.

Y qué mejor arranque puede tercer el certamen con el choque entre los rivales más antiguos que tiene la provincia; el Campeón defensor viajará a esta ciudad para medirse ante el Río Grande Rugby & Hockey Club, sin dudas el mejor choque de la primera jornada, que además tendrá otros dos choques en el Cono de Sombras; en la cancha 1, el local Universitario se medirá frente a Orcas Rugby Club, mientras que en la cancha 2, Turú Rugby Club recibirá a Las Aguilas, mientras que en el único match en la capital lo protagonizarán Gallos Rugby Club ante Colegio del Sur, éste último, equipo que quiere meterse en la conversación grande con los cuatro elencos que han dominado el juego en los últimos años en la Isla.

El multicampeón Ushuaia RC viene de hacer una dura pretemporada no sólo en su gimnasio, sino que también con una gira por Córdoba donde jugó ante La Tablada y el Jockey Club, y llegará a esta ciudad con todo su potencial, así lo indicó su entrenador Alcides Acosta.

Río Grande RHC no podrá contar en su debut con dos jugadores importantes, Cristian García y el Campe de Lerminat por razones laborales se perderán el debut, pero sin dudas el regreso del Negro Cortez al primer equipo es el dato más sobresaliente del conjunto que orienta Rodrigo Garay; el resto del plantel es casi el mismo que jugó en el cierre de la temporada pasada por lo que el Verde volverá a ser competitivo.

Universitario llega con altas y bajas; las altas son el regreso de Toni Miranda al primer equipo ya con mucha más continuidad será pieza clave en el equipo, mientras que también se sumó el primera línea Galarza tras su lesión, pero a la hora de contar las bajas, son tan o más importantes éstas, ya que justamente hoy será operado de su mano Francisco Viel, el mejor jugador local de la temporada pasada y que en éste 2018 no ha pisado una cancha, y casi con seguridad no estará en el resto del año, mientras que tampoco jugará por lesión Nico Páez, otro de los abanderados que tenía el pack de forwards del Rojiblanco.

Este año dirigidos por el Sapo Stutz, quien no estará el sábado al costado de la cancha por estar fuera de la provincia, pero esta tranquilo porque sabe del plantel largo que tiene y de la buena pretemporada realizada a cargo del profesor Pablo Pereira, y del liderazgo del nuevo capitán que tiene el plantel superior, Rodrigo Cerezo.

Lo de Turú Rugby Club es un proceso a largo plazo, ellos lo saben y así lo toman; con un plantel de casi 25 jugadores quienes hicieron una buena pretemporada y que fueron mejorando sábado a sábado en los dos amistosos que disputaron en cancha del Verde ante el local, saben que van mejorando, que están más prolijos en las formaciones y que su objetivo es ser muy competitivos con los elencos que están un escalón por debajo de aquellos que siempre luchan por el título.

El Rojinegro será dirigido en esta oportunidad por Pablo Mansilla, exjugador de la institución quien sufriera una lesión importante y que no le permitirá volver a una cancha, por lo que será el encargado de entrenarlos de ahora en más.

El Fixture – Primera División

Primera Fecha – 8 de septiembre

Gallos Rugby Club vs. Colegio del Sur; Club Universitario vs. Orcas Rugby Club; Turu Rugby Club vs. Las Aguilas; Rio Grande RHC vs. Ushuaia Rugby Club. Libre: Las Aguilas B.

Segunda fecha – 15 de septiembre

Colegio del Sur vs. Rio Grande RHC; Ushuaia Rugby Club vs. Turu Rugby Club; Las Aguilas B vs. Club Universitario; Orcas Rugby Club vs. Gallos Rugby Club. Libre: Las Aguilas.

Tercera fecha – 22 de septiembre

Colegio del Sur vs. Orcas Rugby Club; Gallos Rugby Club vs. Las Aguilas B; Club Universitario vs. Las Aguilas; Turu Rugby Club vs. Rio Grande RHC. Libre: Ushuaia Rugby Club.

Cuarta fecha – 29 de septiembre

Colegio del Sur vs. Turu Rugby Club; Ushuaia Rugby Club vs. Club Universitario; Las Aguilas vs. Gallos Rugby Club; Las Aguilas B vs. Orcas Rugby Club. Libre: Rio Grande RHC.

Quinta fecha – 6 de octubre

Club Colegio del Sur vs. Las Aguilas B; Orcas Rugby Club vs. Las Aguilas; Gallos Rugby Club vs. Ushuaia Rugby Club; Club Universitario vs. Rio Grande RHC. Libre: Turu Rugby Club.

Sexta fecha – 13 de octubre

Turu Rugby Club vs. Club Universitario; Rio Grande RHC vs. Gallos Rugby Club; Ushuaia Rugby Club vs. Orcas Rugby Club; Las Aguilas vs. Las Aguilas B. Libre: Colegio del Sur.

Séptima fecha – 20 de octubre

Colegio del Sur vs. Las Aguilas; Las Aguilas B vs. Ushuaia Rugby Club; Orcas Rugby Club vs. Rio Grande RHC; Gallos Rugby Club vs. Turu Rugby Club. Libre: Club Universitario.

Octava fecha – 27 de octubre

Club Universitario vs. Colegio del Sur; Turu Rugby Club vs. Orcas Rugby Club; Rio Grande RHC vs. Las Aguilas B; Ushuaia Rugby Club vs. Las Aguilas. Libre: Gallos Rugby Club.

Novena fecha – 3 de noviembre

Colegio del Sur vs. Ushuaia Rugby Club; Las Aguilas vs. Rio Grande RHC; Las Aguilas B vs. Turu Rugby Club; Gallos Rugby Club vs. Club Universitario. Libre: Orcas Rugby Club.

* Las semifinales están programadas para el 17 de noviembre, jugando el Primero ante el Cuarto, y el Segundo frente al Tercero, y ambos ganadores disputarán la Gran Final el 24 de Noviembre. El mismo 17 de noviembre comenzará la lucha por la quinta ubicación, jugando el Quinto ante el Octavo, y el Sexto frente al Séptimo.