Stefani: “Pese a todo su discurso Bertone quiere girar los fondos fueguinos al exterior”

USHUAIA.- Este fin de semana el diputado fueguino por Cambiemos, Héctor Stefani, se refirió a la posibilidad de que el Gobierno Provincial decida girar fondos al exterior señalando que “la política está y debe estar pura y exclusivamente para resolver los problemas de los demás. No para otra cosa y no puedo darme el lujo de cansarme de repetirlo. Aquello que hacen los políticos que no es para ayudar a los demás no es política, es irresponsabilidad, mentira y hasta criminal”.

“El país está pasando un momento de suma dificultad y el Gobierno, incluso pese a las dificultades externas como la devaluación de las monedas en muchos países, está tomando las medidas a su alcance para poder traer tranquilidad, disminuir la incertidumbre y esquivar una crisis producto de un país desfinanciado con 30% de pobres que nos dejaron. En ese contexto, el intento de Bertone por argumentar el giro al exterior de los fondos de los fueguinos es una gravísima imprudencia que no hace más que perjudicar a la provincia y al país”, sostuvo.

En este orden mencionó que “la Gobernadora pretende ahora girar al exterior los fondos que no son de ella, sino que le pertenecen a cada argentino que vive en la provincia para que pueda vivir mejor y aspirar a tener un proyecto de vida ahí. Sacar el dinero del país por las condiciones económicas no solo me sorprende (para mal) de alguien que levanta la bandera de la soberanía nacional y popular sino también que me sorprende después de la experiencia del expresidente”.

Y recordó que “(Néstor) Kirchner recibió 600 millones de dólares como resarcimiento por regalías petroleras mal liquidadas y en el 2003 el FPV justo informó que habían sumado 532 millones de dólares, sin detallar su origen sumando mil millones de dólares al exterior. Lo demás es conocido”.

“Por si fuera poco, me sorprende que reclame atacando al Gobierno Nacional al que le sabe muy bien rogar en persona una deuda de 700 millones de pesos por fideicomiso austral y envíos del FONAVI cuando la provincia recibió 860 millones de pesos de más de los que tenía presupuestado Tierra del Fuego en coparticipación”, sumó.

“Cuando tenemos que trabajar más que nunca para sacar el ´país adelante, cuando hay que reducir la incertidumbre como nunca antes, cuando es el momento de tomar las medidas para cambiar de una vez por todas este país tan golpeado es cuando más debemos tragarnos el orgullo, despertar nuestra nobleza y accionar con responsabilidad y patriotismo. La hipocresía y sacar la plata argentina del país no es patriotismo, es todo lo contrario”.