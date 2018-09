Streptococcus pyogenes: Confirmaron tres casos positivos en Ushuaia

Se trata de tres niñas, dos de once y una de cinco años. Ninguno de los tres casos revistió gravedad como para requerir hospitalización y se encuentran bajo atención médica ambulatoria. Desde el Ministerio de Salud afirmaron que “no existe motivo de alarma ni necesidad de tomar medidas extraordinarias”. Recomendaciones.

Salud informó que ayer confirmaron tres casos de faringitis debido a la presencia de la bacteria “streptococcus pyogenes” en la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA.- El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer confirmaron tres casos de faringitis debido a la presencia de la bacteria “streptococcus pyogenes” en la ciudad de Ushuaia.

La confirmación surgió a partir de los resultados de los análisis de laboratorio del Hospital Regional de Ushuaia. Se trata de 3 niñas: dos de once años y una de cinco.

Asimismo se precisó que ninguna de las tres revistió gravedad como para requerir hospitalización y se encuentran bajo atención médica ambulatoria.

Por otro lado se informó que este tipo de bacteria es común, en particular en esta época del año, y que al tratarse hasta ahora de cuadros no invasivos no existe motivo de alarma ni necesidad de tomar medidas extraordinarias desde el punto de vista de la salud pública.

Y se comunicó a la población que deberán consultar al médico en caso de que una persona presente los siguientes síntomas: dolor de garganta, fiebre de 38 grados o más e inflamación de ganglios.

“Lo primero que debemos hacer es tranquilizar a la población diciendo que si bien se han detectado porque tenemos el resultado de laboratorio, algunas muestras de pacientes que han tenido infección por streptococcus pyogenes, no se trata de casos invasivos como los que se registraron en otros lugares del país, no son casos de gravedad, son casos simples que ya están bajo tratamiento y seguimiento ambulatorio”, precisó el secretario de Salud de la Provincia Pablo Perachia.

El funcionario detalló que las tres pacientes tienen el seguimiento médico; “han sido tratadas y se trata de personas que tienen esta bacteria streptococcus pyogenes detectada en su garganta, que lleva un tiempo encontrarla”.

En este orden señaló que el proceso implica que “el paciente consulta porque tiene algunas molestias, habitualmente ocurre en niños cuyos padres los llevan al médico porque tienen fiebre, dolor de garganta, el médico evalúa la situación y roma una muestra de la garganta, ese estudio hasta confirmar si la bacteria está presente o no tarda unas 48 a 72 horas, depende del laboratorio”.

“Lo que nosotros tenemos hoy es muestras de pacientes que se le tomaron en el transcurso del fin de semana y que hoy tenemos la confirmación de que son resultados positivos, se trata de pacientes que no están internados, que no han tenido un cuadro grave y que han sido tratados al momento, tenían que volver al control hoy y no hay ninguna información al respecto que tengan ninguna complicación”, añadió.

Como mensaje a los padres el médico manifestó que “lo que hay que decirles es que si su hijo tiene una molestia que es dolor de garganta, fiebre de 38 grados o más y estas bolitas que aparecen debajo de la garganta que se llaman ganglios que están inflamados, hagan una consulta al médico; pero llevamos tranquilidad de que los casos que se han detectado ninguno reviste ningún tipo de gravedad”.

Finalmente indicó que “ante la ocurrencia de estos casos que son comunes durante todo el año, no hace falta desde la Salud pública tomar ninguna medida extraordinaria como para que se hagan otras cosas que no sean las habituales y que se remiten con el tratamiento médico”.

Qué es el estreptococo, qué cuadros puede provocar y ante qué síntomas consultar

La bacteria Streptococcus pyogenes puso en alerta al sistema sanitario nacional tras la muerte de seis personas en otros puntos del país que presentaron infecciones invasivas por esta bacteria. Sin embargo, la situación actual no constituye un brote o epidemia y las autoridades piden mantener la calma y consultar en caso de presentar síntomas como fiebre alta, dolor de garganta y erupción o lesiones en la piel.

A continuación, cinco claves para tener en cuenta y entender qué está sucediendo a partir de información difundida por la Secretaría de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría.

¿Qué es el Streptococcus pyogenes?

Es una bacteria que se conoce desde hace por lo menos 200 años y que es sensible a la penicilina. Habitualmente esta bacteria produce infecciones leves, como faringitis, escarlatina o infecciones en la piel. Sobre el final del invierno y la primavera es la época del año que suelen darse más casos positivos de estreptococo, la gran mayoría leves. Hasta el momento, los casos reportados no representan una epidemia o brote. Todos los años ocurren casos de enfermedad por Streptococcus pyogenes.

¿Este año está circulando una cepa más virulenta de la bacteria?

Es una de las hipótesis que se está investigando. Existen unos 80 serotipos diferentes de esta bacteria. El instituto ANLIS-Malbrán está trabajando en la secuenciación completa del genoma de la bacteria para poder determinar si efectivamente se trata de una cepa más virulenta. Al margen de que se trate o no de una cepa más virulenta, en tres de los cinco casos que se dieron en el Hospital Elizalde se confirmó una coinfección con el virus de Influenza A, lo que podría haber complicado los cuadros.

¿Qué tipo de cuadros graves puede provocar el estreptococo?

Aunque son poco frecuentes puede generar infecciones como neumonías, meningitis, infecciones del oído (mastoiditis), flemones de la garganta (periamigdalitis), bacteriemias (bacterias en sangre), osteomielitis (infección de huesos); y en raras ocasiones infecciones graves de la piel y otras complicaciones con elevada mortalidad.

¿Por qué en algunos casos la infección es más grave?

Algunos pacientes pueden presentar infecciones más graves porque existen bacterias con una mayor capacidad invasora, capaces de liberar toxinas desencadenando el llamado síndrome de shock tóxico estreptocóccico. Además, algunos pacientes pueden tener factores de riesgo que bajen las defensas y favorezcan la invasión de la bacteria como por ejemplo: infecciones virales (como una gripe) o bacterianas previas (varicela, infecciones de piel, etc) o enfermedades que disminuyan las defensas.

¿Cuáles son los signos de alarma para consultar?

1- Consultar con su pediatra ante la presencia de alguno de los siguientes síntomas: fiebre (38º o más), dolor de garganta o lesiones en piel. El profesional los guiará acerca de los pasos a seguir.

2- Concurrir en forma inmediata a una guardia si presenta: decaimiento muy marcado, agitación, fiebre alta persistente, cambios en la coloración de la piel, manchas en la piel, tendencia al sueño, rechazo del alimento, mal estado general.