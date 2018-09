Todos los resultados del “Integración Austral 2018”

Además de los jugadores riograndenses y los de Río Gallegos (a cargo de Carlos Ulloa), estuvieron presentes los de la Escuela Municipal de Ushuaia, encabezada por el instructor Enzo Leal; y sus pares de Speed Ball, de Punta Arenas, cuyo entrenador es José Luis Maldonado.

RIO GRANDE.- Alrededor de 140 participaciones hubo en el Torneo Patagónico “Integración Austral 2018” de tenis de mesa, jugado anteayer en el gimnasio Eduardo Rogolini, del Club San Martín, y organizado por la Escuela de esta disciplina que funciona allí, orientada por el Instructor Mario Velázquez.

Durante la jornada sabatina, se armaron 10 canchas en el recinto Decano, disminuyendo las mismas conforme iban avanzando las llaves en las distintas categorías, hasta quedar solamente una, la número 3, en la cual el local Cristian Hernández y la riogalleguense Susana Ulloa dirimieron el puesto de honor en Primera categoría, correspondiéndole el triunfo al dueño de casa.

Además de los jugadores riograndenses y los de Río Gallegos (a cargo de Carlos Ulloa), estuvieron presentes los de la Escuela Municipal de Ushuaia, encabezada por el instructor Enzo Leal; y sus pares de Speed Ball, de Punta Arenas, cuyo entrenador es José Luis Maldonado. La santacruceña fue la delegación visitante más numerosa, y en esta oportunidad incluyó a varones y mujeres de la Tercera Edad (Adultos Mayores), que habitualmente participan en los Juegos Evita.

En los cuadros adjuntos aparecen los resultados en cada división, pudiendo existir datos erróneos en algunos casos. Agradecemos a los organizadores por el suministro de la información.

Primera categoría (27)

Zona A: Fernández-Mamaní 2-0 (11-5/11-3); Díaz-Fernández 2-0 (11-9/12-10); Díaz-Mamaní 2-0 (11-5/11-6). Posiciones: 1.Sebastián Díaz (PA) 2 puntos (sets: 4-0); 2.Daniel Fernández (U) 1 (2-2); 3.Luis Mamaní (U) 0 (0-4). Zona B: Bepres-U.ledesma 2-1 (13-11/10-12/11-9); C.Hernández-U.Ledesma 2-0 (11-7/15-13); Bepres-C.Hernández 2-1 (11-1/10-12/11-8). Posiciones: 1.Luciano Bepres (U) 2 puntos (sets: 4-2); 2.Cristian Hernández (RGr) 1 (3-2); 3.Urial Ledesma (RGr) 0 (1-4). Zona C: Contreras-Ríos 2-0 (11-7/11-7); Soto-Conteras 2-1 (9-11/11-9/11-9); Soto-Ríos 2-0 (11-5/11-6). Posiciones: 1.Mauricio Soto (RGr) 2 puntos (sets: 4-1); 2.Cristian Contreras (RGr) 1 (3-2); 3.Leandro Ríos (RGl) 0 (0-4). Zona D: Paredes-Perrone 2-1 (11-13/11-9/11-5); Almonacid-Perrone 2-0 (11-5/11-3); Almonacid-Paredes 2-1 (11-7/9-11/11-6). Posiciones: 1.Enzo Almonacid (RGr) 2 puntos (sets: 4-1); 2.Enzo Paredes (RGr) 1 (3-3); 3.Maximiliano Perrone (U) 0 (1-4). Zona E: H.Hernández-Saucedo 2-1 (11-5/4-11/11-8); Maya-Hernández 2-0 (10-3/10-2); Maya-Saucedo 2-0 (11-8/11-8). Posiciones: 1.Angel Maya (RGr) 2 puntos (sets: 4-0); 2.Hugo Hernández (RGr) 1 (2-3); 3.Gonzalo Saucedo (U) 0 (1-4). Zona F: Cuellar-Kim 2-1 (9-11/11-6/11-9); F.Lapertroza-J.Lapertroza 2-0 (11-7/11-9); Cuellar-F.Lapertroza 2-0 (11-8/11-5); Kim-J.Lapertroza 2-0 (11-8/11-8); Cuellar-J.lapertroza 2-1 (11-5/8-11/11-8); Kim-F.Lapertroza 2-0 (11-9/12-10). Posiciones: 1.Santiago Cuellar (RGl) 3 puntos (sets: 6-2); 2.Martín Kim (RGr) 2 (5-2); 3.Facundo Lapertroza (U) 1 (2-4); 4.Juan Lapertroza (U) 0 (1-6). Zona G: Pereyra-Chaura 2-0 (11-5/11-8); S.Ulloa-Leal 2-0 (11-9/11-7); Leal-Pereyra 2-0 (11-5/11-9); S.Ulloa-Chaura 2-0 (11-2/14-12); S.Ulloa-Pereyra 2-1 (13-11/8-11/11-8); Leal-Chaura 2-1 (8-11/11-6/11-8). Posiciones: 1.Susana Ulloa (RGl) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Enzo Leal (U) 2 (4-3); 3.Lucas Pereyra (U) 1 (3-4); 4.Karen Chaura (PA) 0 (1-6). Zona H: Roldán-Withead 2-1 (4-11/11-8/11-5); Picatto-Sánchez 2-0 (12-11/11-6); Withead-Sánchez 2-0 (16-14/11-5); Roldán-Picatto 2-0 (11-9/11-8); Withead-Picatto 2-0 (11-7/11-7); Roldán-Sánchez 2-0 (11-7/11-8). Posiciones: 1.Antonela Roldán (RGr) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Juan Withead (RGl) 2 (5-2); 3.Lihuen Picatto (U) 1 (2-4); 4.Giovanni Sánchez (RGr) 0 (0-6). Ronda final: Octavos de final: S.Díaz (1º A) a E.Leal (2º G), E.Paredes (2º D) a A.Roldán (1º H), C.Hernández (2º B) a S.Cuellar (1º F), M.Soto (1º C) a H.Hernández (2º E), E.Almonacid (1º D) a D.Fernández (2º A), J.Withead (2º H) a A.Maya (1º E), S.Ulloa (1º G) a C.Contreras (2º C) y M.Kim (2º F) a L.Bepres (1º B). Cuartos de final: Díaz a Paredes, C.Hernández a Soto, Withead a Almonacid y Ulloa a Kim. Semifinales: C.Hernández a Díaz y Ulloa a Withead. Final: C.Hernández a Ulloa (3-0). Posiciones finales: 1.Cristian Hernández (Rgr); 2.Susana Ulloa (RGl); 2.Sebastián Díaz (PA) y Juan Withead (RGl); 5.Mauricio Soto (RGr); 6.Martín Kim (RGr); 7.Enzo Paredes (RGr); 8.Enzo Almonacid (RGr); 9.Santiago Cuellar (RGl); 10.Cristian Contreras (RGr); 11.Enzo Leal (U); 12.Angel Maya (RGr); 13.Hugo Hernández (RGr); 14.Luciano Bepres (U); 15.Antonela Roldán (RGr); 16.Daniel Fernández (U).

Maxi 55 (8)

Zona B: Hernández-Alvarado 2-0 (11-6/11-5); Ojeda-Ruiz 2-0 (11-3/11-1); Ojeda-Alvarado 2-0 (11-7/11-8); Hernández-Ruiz 2-0 (11-1/11-1); Ruiz-Alvarado 2-0 (11-8/11-3); Hernández-Ojeda 2-0 (11-6/11-9). Posiciones: 1. Hugo Hernández (RGr) 3 puntos (sets: 6-0); 2.Eduardo Ojeda (RGr) 2 (4-2); 3.Amelia Ruiz (RGl) 1 (2-4); 4.Carmen Alvarado (RGl) 0 (0-6). Zona B: Sotomayor-Díaz 2-0 (11-7/11-5); Villafañe-Bustamante 2-0 (11-7/11-8); Villafañe-Díaz 2-0 (11-6/11-6); Sotomayor-Bustamante 2-0 (11-7/11-6); Bustamante-Díaz 2-0 (11-9/11-8); Sotomayor-Villafañe 2-0 (11-8711-5). Posiciones: 1.Juan Sotomayor (RGl) 3 puntos (sets: 6-0); 2.Raúl Villafañe (RGr) 2 (4-2); 3.Marta Bustamante (RGl) 1 (2-4); 4.Rina Díaz (RGr) 0 (0-6). Ronda final: Semifinales: H.Hernández (RGr) (1°A) a R.Villafañe (RGr) (2°B) y J.Sotomayor (RGl) (1°B) a E.Ojeda (2°A). Final: H.Hernández a J.Sotomayor. Posiciones finales: 1.Hugo Hernández (RGr); 2.Juan Sotomayor (RGl); 3.Raúl Villafañe (RGr) y Eduardo Ojeda (RGr).

Maxi 55 Damas (4)

Bustamante-Díaz 2-0 (11-5/11-3); Ruiz-Alvarado 2-0 (11-8/11-9); Bustamante-Ruiz 2-0 (11-7/11-5); Díaz-Alvarado 2-0 (11-7/11-5); Bustamante-Alvarado 2-1 (11-7/9-11/11-5); Ruiz-Díaz 2-0 (11-2/11-8). Posiciones finales: 1.Marta Bustamante (RGl) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Amelia Ruiz (RGl) 2 (4-2); 3.Rina Díaz (RGr) 1 (2-4); 4.Carmen Alvarado (RGl) 0 (1-6).

Segunda categoría (31)

Zona A: Burgos-Bronzovich 2-0 (11-6/13-11); Cometi-Flores 2-0 (11-4/11-4); Bronzovich-Cometi 2-0 (11-8/11-3); Burgos-Flores 2-0 (11-2/11-2); Bronzovich-Flores 2-0 (11-9/13-11); Burgos-Cometi 2-0 (11-2/11-8). Posiciones: 1.Julieta Burgos (RGr) 3 puntos (sets: 6-0); 2.Bautista Bronzovich (RGr) 2 (4-2); 3.Leonel Cometi (RGr) 1 (2-4); 4.Susana Flores (RGl) 0 (0-6). Zona B: G.Soto-R.Leal 2-0 (11-4/11-3); F.Roldán-Alvarado 2-0 (11-9/11-9); F.Roldán-R.Leal 2-1 (11-1/8-11/11-4); G.Soto-Alvarado 2-0 (11-6/11-5); Alvarado-R.Leal 2-1 (4-11/11-5/13-11); G.Soto-F.Roldán 2-0 (11-4/11-7). Posiciones: 1.Gustavo Soto (PA) 3 puntos (sets: 6-0); 2.Facundo Roldán (U) 2 (4-3); 3.Carmen Alvarado (RGl) 1 (2-5); 4.Rubén Leal (U) 0 (2-6). Zona C: Ojeda-Sumbay 2-0 (12-10/11-7); Bustamante-Ruiz 2-0 (11-8/11-6); Sumbay-Bustamante 2-0 (11-8/11-2); Ojeda-Ruiz 2-0 (12-10/11-6); Sumbay-Ruiz 2-0 (11-8/11-6); Ojeda-Bustamante 2-0 (11-3/11-4). Posiciones: 1.Eduardo Ojeda (RGr) 3 puntos (sets: 6-0); 2.Kevin Sumbay (U) 2 (4-2); 3.Marta Bustamante (RGl) 1 (2-4); 4.Amelia Ruiz (RGl) 0 (0-6). Zona D: Villafañe-M.Ulloa 2-0 (11-4/11-9); Vera-M.Ulloa 2-0 (11-5/11-1); Vera-Villafañe 2-0 (11-4/11-9). Posiciones: 1.Mario Vera (RGl) 2 puntos (sets: 4-0); 2.Raúl Villafañe (RGr) 1 (2-2); 3.Martina Ulloa (RGr) 0 (0-4). Zona E: Campano-Gómez 2-0 (11-3/11-9); Ríos-Hernández 2-0 (12-10/11-4); Gómez-Hernández 2-1 (12-14/11-8/11-6); Campano-Ríos 2-1 (11-9/8-11/13-11); Ríos-Gómez 2-0 (11-6/11-9); Campano-Hernández 2-0 (11-9/11-5). Posiciones: 1.Lucía Campano (RGr) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Leandro Ríos (RGl) 2 (5-2); 3.Elías Gómez (U) 1 (2-5); 4.Benjamín Hernández (RGr) 0 (1-6). Zona F: Cruz-P.Leal 2-0 (11-6/11-5); Cisterna-F.Perrone 2-0 (11-8/11-5); F.Perrone-P.Leal 2-0 (11-8/11-6); Cruz-Cisterna 2-1 (9-11/14-12/11-8); Cisterna-P.Leal 2-0 (11-3/11-4); Cruz-F.Perrone 2-0 (11-9/11-5). Posiciones: 1.Daira Cruz (RGr) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Joel Cisterna (U) 2 (5-2); 3.Facundo Perrone (U) 1 (2-4); 4.Paula Leal (U) 0 (0-6). Zona G: Sotomayor-M.Perrone 2-1 (11-6/7-11/11-3); Sirgo-Díaz 2-0 (11-6/11-1); M.Perrone-Díaz 2-0 (11-2/11-5); Sotomayor-Sirgo 2-0 (11-9/11-5); M.Perrone-Sirgo 2-0 (11-5/11-6); Sotomayor-Díaz 2-0 (11-9/11-6). Posiciones: 1.Juan Sotomayor (RGl) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Maximiliano Perrone (U) 2 (5-2); 3.Tomás Sirgo (RGr) 1 (2-4); 4.Rina Díaz (RGr) 0 (0-6). Zona H: Rodríguez-López 2-0 (11-3/11-4); V.Soto-Lapejrusk 2-0 (11-7/11-5); López-Lapejrusk 2-0 (11-6/11-8); V.Soto-Rodríguez 2-1 (4-11/11-8/11-7); V.Soto-López 2-0 (11-1/11-4); Rodríguez-Lapejrusk 2-0 (11-8/11-4). Posiciones: 1.Valentín Soto (RGr) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Pablo Rodríguez (U) 2 (5-2); 3.Marcos López (RGr) 1 (2-4); 4.Carlos Lapejrusk (RGr) 0 (0-6). Ronda final: Octavos de final: M.Perrone (2°G) a J.Burgos (1°A), V.Soto (1°H) a R.Villafañe (2°D), D. Cruz (1°F) a F.Roldán (2°B), L.Ríos (2°E) a E.Ojeda (1°C), M.Vera (1°D) a B. Bronzovich (2°A), L.Campano (1°E) a P.Rodríguez (2°H), K.Sumbay (2°C) a J.Sotomayor (1°G) y G.Soto (1°B) a J.Cisterna (2°F). Cuartos de final: Perrone a V.Soto, Ríos a Cruz, Vera a Campano y G.Soto a Sumbay. Semifinales: Perrone a Ríos y G.Soto a Vera. Final: G.Soto a Perroni. Posiciones finales: 1.Gustavo Soto (PA); 2.Maximiliano Perrone (U); 3.Mario Vera (RGl) y Leandro Ríos (RGl); 5.Kevin Sumbay (U); 6.Valentín Soto (RGr); 7.Lucía Campano (RGr); 8.Daira Cruz (RGr); 9.Joel Cisterna (U); 10.Julieta Burgos (RGr); 11.Bautista Bronzovich (RGr); 12.Eduardo Ojeda (RGr); 13.Juan Sotomayor (RGl); 14.Raúl Villafañe (RGr); 15.Pablo Rodríguez (U); 16.Facundo Roldán (U).

Sub 18 (16)

Zona A: Díaz-Bronzovich 2-0 (11-1/11-4); Bórquez-Picatto 2-1 (11-6/10-12/11-6); Picatto-Bronzovich 2-0 (11-7/12-10); Díaz-Bórquez 2-0 (11-4/11-3); Bórquez-Bronzovich 2-0 (11-8/11-6); Díaz-Picatto 2-0 (11-7/11-4). Posiciones: 1.Sebastián Díaz (PA) 3 puntos (sets: 6-0); 2.Leonel Bórquez (RGl) 2 (4-3); 3.Lihuen Picatto (U) 1 (3-4); 4.Bautista Bronzovich (RGr) 0 (0-6). Zona B: Vera-Chaura 2-1 (11-8/12-14/14-12); Bepres-Guevara 2-0 (11-7/11-7); Vera-Guevara 2-0 (11-7/12-10); Chaura-Bepres 2-1 (7-11/11-4/11-7); Bepres-Vera 2-1 (11-9/8-11/11-7); Chaura-Guevara 2-1 (8-11/11-7/11-8). Posiciones: 1.Mario Vera (RGl) 2 puntos (sets: 5-3); 2.Karen Chaura (PA) 2 (5-4); 3.Luciano Bepres (U) 2 (5-3); 4.Mateo Guevara (RGl) 0 (1-5). Zona C: Ledesma-Gómez 2-0 (11-6/11-4); V.Soto-Mamaní 2-0 (11-9/11-4); V.Soto-Gómez 2-0 (11-3/11-7); Ledesma-Mamaní 2-0 (11-7/11-5); Mamaní-Gómez 2-0 (11-7/11-7); Ledesma-V.Soto 2-1 (7-11/11-1/11-7). Posiciones: 1.Uriel Ledesma (RGr) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Valentín Soto (RGr) 2 (5-2); 3.Luis Mamaní (U) 1 (2-4); 4.Lucas Gómez (RGl) 0 (0-6). Zona D: Sánchez-B.Hernández 2-0 (11-6/11-4); Cuellar-Pereyra 2-1 (7-11/11-7/12-10); Pereyra-B.Hernández 2-0 (11-6/11-2); Cuellar-Sánchez 2-0 (13-11/11-8); Cuellar-B.Hernández 2-0 (11-8/11-7); Pereyra-Sánchez 2-1 (7-11/11-7/11-8). Posiciones: 1.Santiago Cuellar (RGl) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Lucas Pereyra (U) 2 (5-3); 3.Giovanni Sánchez (RGr) 1 (3-4); 4.Benjamín Hernández (RGr) 0 (0-6). Ronda final: Cuartos de final: S.Díaz (1°A) a L.Pereyra (2°D), U.Ledesma (1°C) a K.Chaura (2°B), S.Cuellar () (1°D) a L.Bórquez 2°A) y M.Vera (1°B) a V.Soto (2°C). Semifinales: Díaz a Ledesma y Cuellar a Vera. Final: Díaz a Cuellar. Posiciones finales: 1.Sebastián Díaz (PA); 2.Santiago Cuellar (RGl); 3.Uriel Ledesma (RGr) y Mario Vera (RGl); 5.Lucas Pereyra (U); 6.Leonel Bórquez (RGl); 7.Karen Chaura (PA); 8.Valentín Soto (RGl).

Sub 15 Mixto (15)

Zona A: Hernández-Sirgo 2-0 (12-10/11-7); Sánchez-Hernández 2-0 (11-6/11-5); Sánchez-Sirgo 2-0 (11-7/11-9). Posiciones: 1.Giovanni Sánchez (RGr) 2 puntos (sets: 4-0); 2.Benjamín Hernández (RGr) 1 (2-2); 3.Tomás Sirgo (RGr) 0 (0-4). Zona B: Ledesma-Sosa 2-1 (9-11/11-6/11-8); Ulloa-Alviar 2-0 (11-2/11-6); Sosa-Alviar 2-1 (11-3/11-13/11-7); Ulloa-Ledesma 2-1 (11-9/6-11/11-8); Ulloa-Sosa 2-0 (11-4/12-10); Ledesma-Alviar 2-0 (11-6/11-6). Posiciones: 1.Leandro Ulloa (RGl) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Uriel Ledesma (RGr) 2 (5-3); 3.Arami Sosa (RGl) 1 (3-5); 4.Matías Alviar (PA) 0 (1-6). Zona C: Bórquez-Ulloa 2-1 (6-11/11-6/11-3); Campano-Ulloa 2-0 (11-1/11-4); Bórquez-Campano 2-1 (7-11/11-6/11-8). Posiciones: 1.Leonel Bórquez (RGl) 2 puntos (sets: 4-2); 2.Lucía Campano (RGr) 1 (3-2); 3.Martina Ulloa (RGr) 0 (1-4). Zona D: Burgos-Cruz 2-0 (11-2/11-9); Guevara-Gómez 2-1 (11-9/7-11/11-5); Gómez-Cruz 2-1 (11-8/6-11/12-10); Guevara-Burgos 2-0 (11-9/11-8); Guevara-Cruz 2-1 (8-11/11-8/11-6); Burgos-Gómez 2-0 (12-10/11-9). Posiciones: 1.Mateo Guevara (RGl) 3 puntos (sets: 6-2); 2.Julieta Burgos (RGr) 2 (4-2); 3.Lucas Gómez (RGl) 1 (3-5); 4.Daira Cruz (RGr) 0 (2-6). Ronda final: Cuartos de final: J.Burgos (2°D) a G.Sánchez (1°A), L.Bórquez (1°C) a U.Ledesma (2°B), M.Guevara (1°D) a B.Hernández (2°A) y L.Ulloa (1°B) a L.Campano (2°C). Semifinales: Bórquez a Burgos y L.Ulloa a Guevara. Final: Bórquez a L.Ulloa. Posiciones finales: 1.Leonel Bórquez (RGl); 2.Leandro Ulloa (RGl); 3.Julieta Burgos (RGr) y Mateo Guevara (RGl); 5.Uriel Ledesma (RGr); 6.Lucía Campano (RGr); 7.Giovanni Sánchez (RGr); 8.Benjamín Hernández (RGr).

Sub 13 (8)

Ronda final: Semifinales: L.Ulloa (1°A) a F.Esparza (2°B) y G.Soto (1°B) a C.Bahamonde (2°A). Final: Soto a Ulloa. Posiciones finales: 1. Gustavo Soto (PA); 2.Leandro Ulloa (RGl); 3.Consuelo Bahamonde (PA) y Franco Esparza (Rgl). También jugaron: Gustavo Navarro, Diego Huentemil, Vianco Campos (PA); Tomás Sirgo, Ignacio Tamarit, Mariano Torres (RGr).

Sub 15 Damas (7)

Zona A: Burgos-Calvo 2-0 (11-7/11-5); M.Ulloa-Sosa 2-0 (11-6/11-9); M.Ulloa-Calvo 2-0 (11-5/12-10); Burgos-Sosa 2-0 (11-7/11-7); Sosa-Calvo 2-0 (11-3/11-4); Burgos-M.Ulloa 2-0 (11-9/11-5). Posiciones: 1.Julieta Burgos (RGr) 3 puntos (sets: 6-0); 2.Martina Ulloa (RGr) 2 (4-2); 3.Arami Sosa (RGl) 1 (2-4); 4.Martina Calvo (PA) 0 (0-6). Zona B: Posiciones: 1.Consuelo Bahamonde (PA); 2.Lucía Campano (Rgr); 3.Daira Cruz (RGr). Ronda final: Semifinales: J.Burgos (1°A) a L.Campano (2°B) y C.Bahamonde (1°B) a M.Ulloa (2°A). Final: Bahamonde a Burgos. Posiciones finales: 1.Consuelo Bahamonde (PA); 2.Julieta Burgos (RGr); 3.Martina Ulloa (RGr) y Lucía Campano (RGr).

Sub 11 (3)

Esparza-Cárdenas 2-0 (11-1/11-3); Sirgo-Cárdenas 2-0 (11-3/11-3); Esparza-Sirgo 2-0 (11-5/11-8). Posiciones finales: 1.Franco Esparza (RGl) 2 puntos (sets: 4-0); 2.Tomás Sirgo (RGr) 1 (2-2); 3.Joshoa Cárdenas (U) 0 (0-4).

Novatos (8)

Zona A: Tamarit-Navarro 2-0 (11-9/11-8); Alviar-Oroz 2-0 (11-2/11-6); Tamarit-Oroz 2-0 (11-8/12-10); Navarro-Alviar 2-1 (7-11/11-7/11-7); Tamarit-Alviar 2-1 (7-11/11-9/11-9); Navarro-Oroz 2-0 (11-7/12-10). Posiciones: 1.Ignacio Tamarit (RGr) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Gustavo Navarro (PA) 2 (4-3); 3.Matías Alviar (PA) 1 (4-4); 4.Santiago Oroz (RGr) 0 (0-6). Zona B: Calvo-Elgueta 2-0 (11-1/11-2); Vianco-Jovanovich 2-0 (11-8/11-4); Vianco-Elgueta 2-0 (11-9/11-3); Calvo-Jovanovich 2-0 (11-6/11-4); Jovanovich-Elgueta 2-1 (11-13/13-11/11-7); Calvo-Vianco 2-1 (11-5/4-11/11-7). Posiciones finales: 1.Martina Calvo (PA) 3 puntos (sets: 6-1); 2.Vianco Campos (PA) 2 (5-2); 3.Ian Jovanovich (RGr) 1 (2-5); 4.Franco Elgueta (RGr) 0 (1-6). Ronda final: Semifinales: V.Campos (2°B) a I.Tamarit (1°A) y G.Navarro (2°A) a M.Calvo (1°B). Final: Navarro a Campos. Posiciones finales: 1.Gustavo Navarro (PA); 2.Vianco Campos (PA); 3.Martina Calvo (PA) e Ignacio Tamarit (RGr).