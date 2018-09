Torres ya entrena en Berlín

POR LAS CALLECITAS DE BERLIN. Quito Torres correrá el domingo uno de los maratones más importantes del mundo.

RIO GRANDE.- El domingo 16, a partir de las 4:15 de nuestro país, se pondrá en marcha el maratón de Berlín (Alemania), una de las máximas citas mundiales de los 42,195 kilómetros. En un circuito que por su relieve es uno de los preferidos por los corredores de elite, más de 44.000 personas ya se aseguraron un puesto en la salida.

Entre ellos habrá un fueguino, el riograndense Joaquín Alejandro Torres, quien a sus 51 años se dará un gusto bien grande, y merecido.

Siendo juvenil y en sus primera temporadas de adulto -hace ya tres décadas- entrenó junto a los mejores del país, en Buenos Aires. Repitió sus muy buenas actuaciones durante algunos períodos en el ámbito local, y después se fue alejando de la práctica activa de la disciplina, para retornar en los últimos años, ya instalado entre los veteranos, o Senior.

El año pasado fue el mejor clasificado entre los Veteranos C (50 a 54 años) en el Maratón de Buenos Aires, y hace tres semanas sucedió lo mismo, en el Medio maratón porteño (21,097 kilómetros).

Experiencia

El fondista fueguino, quien representa a Estudio Löffler y a ARADAV, integro un grupo que viaja a través de Domingo Amaisón, organizador de pruebas desde hace casi 40 años, y ex mediofondista, consagrado en los años sesenta y setenta.

“Fui el primero del grupo que llegó a Berlín, así que salí a correr solo, los demás llegan el jueves”, nos comentó en la víspera, a través de facebook.

“En el aeropuerto de Berlín me encontré con otros argentinos, ellos me guiaron hasta el centro, hasta el hospedaje, me indicaron y viajé solo en colectivo. Igual la gente es muy amable, también me dieron una mano. Por suerte, el primer tramo está hecho”.

Expectativa

“Los 21 kilómetros de Buenos Aires me dejaron con una contractura, así que el trabajo fuerte después del medio maratón no lo pude hacer, me tuve que dedicar a recuperarme de la contractura. Me iba asentir más completo, más motivado, pero son las cosas que le pueden suceder a un deportista, de andar al límite. Lo bueno es que ya estoy recuperado, descansado, con buenas expectativas para el domingo. Apuntaba a más, ahora la idea es andar en 2 horas y 49 minutos, a razón de 4 minutos por kilómetro”.

Quito también apuntó que “hay 3 largadas, por mi tiempo tengo que largar en la primera ola, en la Expo. Hay aplicaciones que se pueden bajar a los dispositivos móviles y te indica cómo va el atleta que quieras consultar”. La página web de la competencia es https://www.bmw-berlin-marathon.com/en/

Agradecimiento

“Hay un montón: a Loly Löffler, que me bancó siempre, en las buenas y en las malas. A la Municipalidad de Río Grande, que apostó por mí. A Santiago Barrientos, de la Cooperativa, que me dio una mano grande. La familia Uribe, Jorge Garrido -de Ushuaia- y su novia (Fátima Quirino), me dieron un dinero, cosas que uno no la espera, me hicieron emocionar. Mis compañeros de Textil Río Grande se organizaron, hicieron un asado, y con eso juntaron una moneda Textil Río Grande. También le agradezco a la gente de la Agencia Municipal de Deportes, a la del Centro de Rendimiento Deportivo, al kinesiólogo Ariel Alfonso, Gabriel Coto, Diego Lasalle, Carlos Turdó. Y sobre todo a mi familia, que es de fierro, a la fuerza que me dan mi señora y mis hijos, eso es lo que me motiva a estar acá”.

Dos para el 16

El domingo 16 habrá actividad en Río Grande y en Ushuaia: en la capital el IPRA organiza una prueba solidaria de 10 kilómetros (13:00), en beneficio del Jardín “Caruchas” y de la Escuela Provincial Nº 6 “Entre Ríos” (Lago Escondido). El valor de la inscripción será 1 útil escolar (nivel jardín de infantes) y 1 alimento no perecedero. Habrá $ 44.000 en la general de cada rama ($ 10.000 al 1º; $ 7.000 al 2º; y $ 5.000 al 3º).

En el norte de la provincia, la AAFM organizará la 1ª Milla del Barrio Mutual (10:00), y pruebas de velocidad para la divisiones formativas (10:25), en Alvear y Perú, frente a la Escuela Nº 8 “General San Martín”.