Un automovilista que corría picadas se entregó a la Policía luego de haber huido de una colisión

A plena luz del día, dos automovilistas corrían picadas en la ruta 3, y uno de ellos colisionó a un auto desde atrás en la rotonda ubicada frente al CEMEP. El responsable del hecho se dio a la fuga pero más tarde se entregó a la Policía. Fue identificado como Emanuel Barrera de 22 años.

La conductora sufrió el impacto desde atrás, por el cual tuvo lesiones afortunadamente leves.

RIO GRANDE.- El siniestro vial tuvo lugar en plena mañana de ayer sobre el tramo de la ruta 3 frente al Cemep.

Como ocurre usualmente en este sector, automovilistas circulando a excesiva velocidad, esta vez impactaron desde atrás a un Alfa Romeo que circulaba en el mismo sentido, debiendo ser asistida su conductora y única ocupante.

La conductora del rodado Alfa Romeo Giullietta, Elbecia Cuellar de 40 años, debió ser hospitalizada tras aquejar dolores por la embestida sufrida desde atrás por un rodado y que escapó de la escena del incidente de tránsito.

La mujer circulaba en sentido sur por la ruta 3, cuando sufrió el impacto que la impulsó varios metros hacia adelante.

Los responsables del siniestro escaparon del lugar sin brindar asistencia a la mujer, la cual finalmente fue rescatada e inmovilizada por personal de bomberos y policía, a fin de ser hospitalizada.

Escapó por el “susto”

Antes de ser hospitalizada, la mujer describió a los efectivos policiales un rodado Volkswagen Vento de color blanco, al cual habría logrado advertir la chapa patente, por lo que minutos después los efectivos policiales lograron localizar el rodado en la calle Córdoba al 500.

El auto allí había detenido su marcha, aparentemente a causa de un desperfecto mecánico producto del impacto en la parte frontal.

El rodado patente LGM 872, era tal cual lo había descripto la víctima, fue adquirido en una concesionaria de Ushuaia por un particular que no transfirió aún el rodado a su nombre, por lo que el responsable del incidente no fue identificado hasta que finalmente se presentó en forma espontánea ante la Comisaría Segunda.

Allí, fue identificado como Emanuel Barrera de 22 años, quien dijo que se escapó del lugar del siniestro porque “se asustó”.