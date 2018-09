Un comerciante está jaqueado por los robos

Juan Carlos Salinas se quejó de los numerosos robos de los que es víctima en su kiosco denominado “Carlitos”. El lunes en la madrugada se reiteró otro hecho y esta vez los delincuentes fueron filmados.

La cámara de seguridad del local captó el momento del robo.

RIO GRANDE.- El robo se produjo en la madrugada del lunes en el kiosco “Carlitos” de Prefectura y Goytisolo, jurisdicción de la comisaría Tercera, donde asolan estos delitos.

El hecho se registró cerca de las 06:00 en el local propiedad de Juan Carlos Salinas, donde además del local tiene autos en venta, los cuales sufrieron, uno el robo de un paragolpes, y el otro daños.

Asimismo el comerciante sufrió la sustracción de un cartel, quedando los ladrones registrados en las cámaras de seguridad, a pesar de lo cual aún no hay detenidos ni responsables.

El damnificado, muy indignado expresó en declaraciones a FM Del Sol: “Estamos cansados de esto, ya no sabemos qué hacer. Tenemos todo lo que es cámaras, alarma, controles. Ya no sabemos qué medidas tomar para que no nos pasen estas cosas. No es la primera vez que pasa, estamos trabajando nosotros porque ya no nos alcanza para pagar empleados. Nos supera la bronca y la impotencia, ver omo te arrebatan las cosas que son tuyas, que te costaron porque nadie te regala nada y te da mucha bronca”, dijo.