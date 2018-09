Universitario y Las Aguilas tuvieron un comienzo arrollador

En dos resultados que eran previsibles, Universitario y Las Aguilas hicieron su trabajo y cumplieron con un auspicioso debut.

RIO GRANDE.- La continuidad de la primera fecha del Torneo Inicial de rugby se vivió en el Cono de Sombras de nuestra ciudad en donde se disputaron dos encuentros prácticamente en simultáneo. En la cancha 1 del club Universitario, el local venció sin problemas a Orcas por 60 a 7, mientras que en la cancha 2, el conjunto ushuaiense de Las Aguilas derrotó de manera contundente a Turú Rugby Club por 100 a 5.

En el arranque de una nueva temporada para el rugby fueguino, los equipos ushuaienses hicieron su visita a las canchas de nuestra ciudad, y aparte del clásico más añejo de la provincia, también se dio en otro punto de la ciudad la disputa de dos encuentros en donde se pudo ver muy poca paridad entre los equipos participantes.

En dos resultados que eran previsibles, Universitario y Las Aguilas hicieron su trabajo y cumplieron con un auspicioso debut. Los chicos de Uni controlaron sin mayores inconvenientes al equipo capitalino de Orcas, en un partido sumamente desprolijo y desordenado, mientras que el conjunto de Las Aguilas se deshizo, con autoridad, del novel equipo de Turú que hizo un buen papel en el primer tiempo (36 a 5) y luego se fue desmoronando poco a poco.

Universitario arrancó el torneo con un resultado positivo que sirve sobre todo para lo anímico y para que el grupo se fortalezca. Los rojos jugaron muy bien en el desplegado y el trabajo defensivo fue realmente importante para no dejar jugar al rival. Orcas apeló mucho al juego con sus forwards pero le faltó sorpresa a la hora de jugar abierto y la presión de Uni fue superior a los intentos de los visitantes.

El primer tiempo terminó 20-0 a favor de Uni tras cuatro tries no convertidos, dos de Mauro Molinas, uno de Pablo Jofré y uno de Nicolás Bezek. En el complemento, el local terminó de sentenciar la historia gracias a las apariciones efectivas de Rodrigo Cerezo, David Florez y Facundo Cerezo, quienes apoyaron un try cada uno, más Lautaro Cimino y Sergio Bilbao quienes también aportaron sus anotaciones.

Por otra parte, en la otra cancha, el conjunto de Las Aguilas terminó ganando un partido que en el comienzo se presentó bastante duro. El fucsia intentó siempre jugar con la velocidad de sus backs y mover rápidamente la guinda. Turú, fue al frente y chocó mucho con sus forwards pero no pudo con el potencial de Las Aguilas que se mostró muy seguro en todas sus lineas.

El conjunto ushuaiense marcó finalmente 16 tries en el ingoal del rival, de los cuales diez fueron convertidos. Sebastián Katzman fue el tryman de la tarde marcando cuatro tries en la fresca tarde riograndense, mientras que el apertura Exequiel Magni fue el goleador del partido con ocho conversiones (16 puntos).

La semana que viene se jugará la segunda fecha del rugby provincial y el equipo de Las Aguilas tendrá descanso (fecha libre) mientras que Turú va a visitar al Ushuaia Rugby club. Por su parte Universitario visitará al debutante Las Aguilas “B” y Orcas se enfrentará con Gallos. Completan la fecha Colegio del Sur enfrentando al Río Grande RHC.