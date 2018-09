Yoppen venció a Club de Amigos y es el primer finalista

El equipo de Cote Romano volvió a vencer a Club de Amigos de Ushuaia y lo eliminó de la competencia, mientras que en el otro juego de semis el conjunto ushuaiense de Colegio del Sur “A” derrotó a Metalúrgico y llevó la serie a un tercer y definitivo partido.

RIO GRANDE.- El primer equipo de Yoppen es el primer finalista del torneo Provincial de basquetbol, tras haberse disputado el pasado domingo el segundo juego de la serie de semifinal. El equipo de Cote Romano volvió a vencer a Club de Amigos de Ushuaia y lo eliminó de la competencia, mientras que en el otro juego de semis el conjunto ushuaiense de Colegio del Sur “A” derrotó a Metalúrgico y llevó la serie a un tercer y definitivo partido.

En una jornada altamente competitiva que mostró el segundo partido del play-off de semifinales, el equipo mas beneficiado fue claramente Yoppen quien aprovechó su momento y tras el importante triunfo en la capital provincial, el domingo en el Centro Deportivo demostró que no fue casualidad y volvió a vencer al último campeón del basquetbol fueguino por 78 a 75 y lo dejó fuera de la competencia.

Por su parte, en otro atractivo espectáculo, el conjunto de Colegio del Sur “A” se tomó revancha de lo acontecido el sábado y venció con autoridad al equipo de Metalúrgico con un claro 80-56 que le permitió llevar la serie a un tercer y definitorio partido que se disputará el sábado próximo en la ciudad de Ushuaia.

Habrá que esperar unos días mas para conocer al segundo finalista y al próximo rival de Yoppen, que formará parte de las finales (se jugará también en sistema de play-off, al mejor de tres partidos) de un mas que interesante torneo que ha organizado la Federación de Basquetbol de Tierra del Fuego y que ha tenido mocho momentos muy buenos.

Costó pero llegó

La victoria de Yoppen no fue para nada cómoda. No le fue fácil al equipo riograndense vencer al conjunto de Club de Amigos, ya que los ushuaienses son un equipo sólido y con buenas individualidades.

Pero Yoppen contó con la figura del Tucu Facundo Gutiérrez (autor de 21 puntos -6triples-), quien con una extrema puntería castigó a su rival con sus lanzamientos del perímetro y fue determinante en el desarrollo del juego.

Amigos la luchó hasta el final, y en un desenlace ajustado y vibrante, el “tachero” pudo haber forzado, al menos, el tiempo suplementario cuando tenia la posesión y varios segundos para cerrar el partido a su favor, pero los nervios y una mala entrega generaron una perdida en mitad de cancha que acabó con las ilusiones de los ushuaienses y le dio el aire suficiente para que los de Yoppen puedan festejar en el final.

En líneas generales el partido fue muy parejo. Amigos sacó una ventaja inicial de cinco puntos, pero luego Yoppen prácticamente la neutralizó y más allá de eso, la visita estuvo siempre arriba por dos o cuatro puntos.

Sin embargo en el tercer cuarto con un buen trabajo de Diego Calderón y las bombas del Tucu Gutiérrez, Yoppen pasó al frente y allí se mantuvo prácticamente hasta el final.

En el último cuarto los riograndenses se escaparon por 8 arriba, pero un triple de Sebastián Arruda a tres minutos para el final igualó el pleito (72-72).

Los instantes finales fueron pura emoción. Yoppen desde la línea pasó al frente y con una buena aparición de Rober Rojas destrabó el marcador. La respuesta de Amigos parecía llegar, pero un robo y luego una perdida en mitad de cancha terminaron de liquidar el juego y finalmente Yoppen terminó de cerrar un triunfo histórico que le permite llegar a la final del campeonato.

La experiencia de Colegio

En el segundo juego de la noche dominical, se enfrentaban Metalúrgico que llegaba con la ventaja a su favor y Colegio del Sur “A” de Ushuaia que necesitaba imperiosamente un triunfo para seguir en carrera.

En un partido parejo que se termino de quebrar en el tercer cuarto, el equipo capitalino se quedó con el triunfo (80-56) en base a un importante juego interior, al invalorable aporte de Andrés Greco (la figura del juego) y a los triples de Kevin Bleuer que prácticamente vencieron la resistencia de los de la UOM.

El equipo de Pablo Márquez no jugó un buen partido sobre todo luego del primer cuarto, cuando el equipo se cayó claramente, no encontró variantes ofensivas y no se sintió cómodo dentro de la cancha para explotar al máximo lo que mejor utiliza, que es el contraataque.

Colegio logró sacar una diferencia de 20 puntos al término del primer tiempo (46-26), y luego se dedicó a cuidar la bola sobretodo en el último cuarto cuando prácticamente jugó con la desesperación del rival que, perdido por perdido, salió a arriesgar lo último y a tomar lanzamientos apresurados apostando a tratar de acortar las distancias rápidamente.

Con un buen trabajo del base Ignacio Morales y el aporte de Valinotti y Bleuer, más el talento de Greco, el equipo ushuaiense se terminó floreando en el final del partido ante un desconocido equipo de Metalúrgico que no tuvo una buena noche.

Habrá revancha, claro. Será el sábado próximo, en Ushuaia. Y allí se definirá al segundo finalista de este apasionate torneo Provincial 2018.

Metalúrgico 56 – 80 Colegio del Sur “A”

Metalúrgico: 5. Lautaro Miranda (8); 8. Maxilimiano Guevara (11); 12. Carlos González (11); 13. Daniel Moyano (8); 15. Juan Pablo Zamora (17). FI. Ingresaron luego: 9. Mayco Campillay (0); 10. Germán Ceballos (0); 4. Emanuel Mansilla (0); 6. Alan Keller (0); 7. Patricio Caminos (1); 14. Jaime Chacón (0); 11. Ever Aveiro (0). E: Pablo Márquez.

Colegio del Sur “A”: 10. Kevin Bleuer (8); 25. Ignacio Morales (15); 32. Andrés Greco (20). 8. Lucas Valinotti (8) y 14. Pablo Agüero (7). FI. 9. Adrián Weinert (7); 11. Cristian Weinert (4); 21. Mauricio Allaman (3); 23. Germán Boechat (2); 5. Ignacio Unzué (6). E: Pablo Tucci.

Cancha: Centro Deportivo Municipal.

Árbitros: Guillermo Bonifacini, Braian Stanford y Hugo de los Santos.

Parciales: 14-23; 12-23; 19-15; 11-17.

Progresión: 14-23; 26-46; 45-63; 56-80.

Goleador: Andrés Greco (Colegio del Sur “A”) – 20 puntos.

Incidencias: Expulsado Emanuel Mansilla (Metalúrgico).

Yoppen 78 – 75 Club de Amigos

Yoppen: 9. Diego Calderón (8); 5. Emanuel Nanco (15); 8. Leandro Guevara (6); 12. Matías Calderón (3); 14. Emanuel Vallese (13). FI. 4. Facundo Gutiérrez (21); 6. Adonis Castillo (0); 7. David Lucena (0); 10. Robert Rojas (7); 11. Alan Baschman (0); 13. Exequiel Barcia (0); 15. Néstor Layus (6). E: Jorge Romano.

Club de Amigos: 5. Luciano Rodríguez (9); 9. Sebastián Arruda (14); 10. Manuel Moyano (26); 8. Gabriel Petelko (8); 15. Cristian Guerrero (17). FI. 4. Alejandro Heredia (1); 11. Roberto Urbina (0); 12. Carlos Núñez (0); 6. Emilio Rosales (0); 7. F. Rey (0); 13. Bruno Bonomi (0); 14. Nicolás Sueldo (0); E: Sergio García.

Cancha: Centro Deportivo Municipal.

Árbitros: Guillermo Bonifacini, Braian Stanford y Hugo de los Santos.

Parciales: 20-28; 23-15; 19-15; 16-17.

Progresión: 20-28; 43-43; 62-58; 78-75.

Goleador: Manuel Moyano (Club de Amigos) – 26 puntos.

Incidencias: descalificado Emanuel Vallese (Yoppen).

Los resultados

Primer juego – Semifinal

Colegio del Sur “A” 77 – 79 Metalúrgico

Club de Amigos 70 – 78 Yoppen

Segundo juego – Semifinal

Yoppen 78 – 75 Club de Amigos

Metalúrgico 56 – 80 Colegio del Sur “B”