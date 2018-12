Bertone en reunión de gabinete ampliada

La gobernadora Rosana Bertone encabezó ayer una reunión de gabinete ampliada. Dijo que “generar trabajo es mi obsesión y cuidar lo que tenemos mi mayor preocupación”. Advirtió que “este año ha sido duro, pero nos enfrentamos a un año que puede ser más difícil aún”.

La reunión ampliada del gabinete se desarrolló en Casa de Gobierno, en el último día hábil de 2018.

USHUAIA.- Luego de un repaso de las acciones llevadas adelante por cada uno de los integrantes del gabinete de Gobierno, en una reunión ampliada que encabezó Rosana Bertone, se fijaron los principales objetivos a cumplir durante el 2019, donde la gran obsesión de la mandataria es generar empleo y “cuidar lo que tenemos”.

El último día hábil del año la Gobernadora reunió a todo su equipo de gabinete para analizar lo actuado durante el año 2018 así como el cumplimiento de los objetivos fijados para cada una de las áreas.

Junto al vicegobernador Juan Carlos Arcando y el jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz; la Gobernadora escuchó la exposición de cada uno de los responsables de los Ministerios, con detalles de los objetivos comprometidos durante el año 2018 y los resultados alcanzados. Asimismo también se trabajó sobre los desafíos para el próximo año y su impacto en cada una de las áreas.

Al concluir la reunión, que se desarrolló en Casa de Gobierno, Bertone dijo que “el trabajo con cada Ministerio se realiza a través del seguimiento diario y periódico de indicadores de gestión que establecimos con cada una de las áreas”.

Dijo que “para mí resulta clave en el seguimiento de cada ministerio o secretaría, que puedan comprobar fehacientemente que aquello a lo que se han comprometido, lo vienen cumpliendo”.

Duros cruces

Rosana Bertone indicó que el 2018 “ha sido un año muy difícil, sobre todo por los cruces a partir de los ataques que recibimos desde el Gobierno nacional. Tanto en nuestra defensa de Malvinas como de la industria y el trabajo fueguino”.

Advirtió que “el año 2019 tampoco va a ser fácil, porque todos los indicadores económicos no muestran mejoría, y esto tiene un claro impacto en las provincias, sobre todo en provincias como la nuestra”.

La mandataria puntualizó que “tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidar cada uno de los puestos de trabajo de nuestra industria y de nuestra provincia. Este año ha sido duro, pero nos enfrentamos a un año que puede ser más difícil aún”.

Resaltó que “le he pedido a cada ministerio que se enfoque en generar nuevos puestos de trabajo en todas las áreas: seguridad, industria, trabajo, salud, desarrollo social, deportes, etc. Generar trabajo es mi obsesión y cuidar lo que tenemos mi mayor preocupación. El 2019 nos va a encontrar trabajando muy fuertemente en este sentido”.