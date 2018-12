Camioneros falló de entrada y quedó lejos

RIO GRANDE.- Cumplida la primera edición de la Liga Nacional de Futsal Argentina, el balance de Camioneros de esta ciudad tuvo un sabor agridulce ya que no cumplió con las expectativas que ellos y todos los amantes de la disciplina tenían, que era demostrar que se podía estar nuevamente entre los cuatro mejores elencos del país, independientemente de lo realizado por los tres elencos de Buenos Aires, quienes demostraron estar varios escalones por encima del resto, y sólo Gimnasia y Esgrima de La Plata no desentonó cuando debió medirse tres veces contra ellos.

El plantel de Camioneros terminó séptimo en la primera LNFA, se esperaba mejor ubicación de ellos.

El Sureño había adelantado que el Verde había caído en la zona más difícil, tras un análisis previo a partir de la historia con la cual todos los equipos llegaban a Ushuaia; la zona B integrada por Villa La Ñata quien, a la postre fue el campeón, está fuera del alcance de todos, más allá que no jugó del todo metido en la primera fase y que se reservó todo para jugar los encuentros decisivos; Jockey Club de Rosario llegaba como ganador de la Zona Centro, El Porvenir ganador de la Zona Norte, y nuestro representativo ganador de la Zona Patagónica, sin dudas no tuvo suerte en el sorteo.

Y Camioneros sabía que el primer cotejo era una final para ellos, no solo por la historia que hay entre los conjuntos de Río Grande y Rosario, sino por la importancia de comenzar ganando en un grupo muy parejo, y la realidad indica que fue el peor partido del Verde, que se equivocaron en todo a partir del primer gol rival y que dejaron una muy mala imagen .

El partido en el primer minuto tuvo dos chances claras para los fueguinos que no pudieron ser concretados por el goleador Willy Villarroel, quien demostró que no se equivocaron al llevarlo pese a los detractores que tuvo, y por nueve minutos jugó bastante ordenado pero sin mucho peso ofensivo, mientras que cuando el rival anotó el primer gol, el equipo se desmoronó, se sintió perdido en la enorme capeta del estadio Cochocho Vargas, y si no se llevó una goleada en los instantes finales del primer tiempo fue por la enorme actuación de Alejandro Godoy.

En la segunda etapa salió como loco a buscar el descuento, que en definitiva era el empate, por ello no se entendió semejante apuro, y desbocado como arrancó, se comió dos goles más en menos de un minuto y el partido ya se le esfumó de las manos. Pudo ser goleada de los rosarinos pero otra vez Godoy dio la cara por el equipo, y recién promediando el complemento el equipo mostró un orden, tuvo sus chances de descuento pero terminó perdiendo 3 a 0.

El segundo encuentro fue ante el candidato de todos, el Naranja de Daniel Scioli, y otra vez muy desenfocado en lo que tenía que hacer, tomó muy de cerca las marcas de los habilidosos hombres del rival, y éstos le pintaron la cara en los primeros pasajes, sumados a que nunca tomaron en serio la presencia en cancha del exgobernador de Buenos Aires, éste recibió dos asistencias magistrales del capitán Maldonado y terminó anotándole dos goles al elenco fueguino.

En la segunda etapa le perdió el respeto el Verde al Naranja y se paró un poco más arriba, fueron gol a gol hasta igualar 4-4 en los últimos 20 minutos, solo que habían perdido 4 a 0 la primera y en definitiva fue al conjunto de todo el campeonato que mayor diferencia le sacó en el tanteador.

El tercer y último cotejo fue ante los formoseños de El Porvenir, los dos llegaban sin puntos y no querían ser colistas y tras jugar un mal primer tiempo, Camioneros jugó su mejor segundo tiempo de todo el certamen y lo ganó con comodidad 6 a 3, aunque bien pudo recibir más goles y bien pudo marcar muchos más, y el hecho de no haber anotado por lo menos un tanto más, en la tabla general lo mandó a jugar por el séptimo puesto, cuando un gol más lo mandaba a jugar por el quinto puesto, otra vez ante Jockey, pero finalmente fue ante Huárpes de San Juan, otro viejo conocido de los conjuntos de Río Grande, y fue victoria sufrida 5 a 4 cuando bien lo pudo ganar con mayor amplitud, aunque ya no importaba la diferencia de gol sino el triunfo en sí.

Los Números de la LNFA

Posiciones finales: 1º Villa La Ñata (Buenos Aires); 2º Boca Juniors (Buenos Aires); 3º San Lorenzo (Buenos Aires); 4º Gimnasia y Esgrima (La Plata); 5º Jockey Club (Rosario); 6º Rosario Central (Rosario); 7º Camioneros (Río Grande); 8º Huárpes (San Juan); 9º River Plate (Mar del Plata); 10º Ateneo (Ushuaia); 11º El Porvenir (Formosa) y 12º La Gloria Sanjuanina (San Juan).

Tabla de Posiciones

Zona A

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1° Boca Juniors 9 3 3 0 0 28 4

2° Gimnasia LP 6 3 2 0 1 20 7

3° Ateneo Ushuaia 3 3 1 0 2 8 29

4° Gloria Sanjuanina 0 3 0 0 3 7 23

Grupo B

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1° Villa La Ñata 9 3 3 0 0 19 12

2° Jockey Club 6 3 2 0 1 12 3

3° Camioneros 3 3 1 0 2 10 14

4° El Porvenir 0 3 0 0 3 11 23

Grupo C

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1° San Lorenzo 9 3 3 0 0 28 4

2° Rosario Central 3 3 1 0 2 10 13

3° Huárpes 3 3 1 0 2 9 19

4° River MdP 3 3 1 0 2 11 22

Goleadores – LNFA

Martín Persec Villa La Ñata 9

Pablo Vidal San Lorenzo 7

Sebastián Villarroel Camioneros 7