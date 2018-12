Clementino: “No me voy a retractar”

Luego que la Cámara de Comercio de Ushuaia publicara un comunicado pidiendo a Clementino que se retracte por sus comentarios, lejos de hacerlo, Clementino aseguró que sus opiniones son fundadas.

RIO GRANDE.- “Debo aclarar que en mis expresiones en un programa radial sobre el día domingo 16 del corriente al atracar el Crucero Celebrity a dicha ciudad con más de 4000 pasajeros; observé los pocos comercios abiertos que hubo durante esa jornada, y especialmente en la mañana”, comenzó explicando el funcionario.

Clementino recalcó que dicho comentario se dio dentro de un análisis de la situación económica general; y fue hecho con la intención de instar a que el sector privado y público trabajen juntos y creativamente para aprovechar todas las oportunidades de negocios que se den.

”Provengo de una familia industriosa que sabe lo complejo que es levantar la cortina todos los días y cumplir con todas las obligaciones para brindar buenos servicios y productos. Ojalá que este debate que se ha abierto involuntariamente y de mi parte sin agravios sirva para que entre todos ayudemos a sostener el trabajo de nuestra querida provincia. Si alguien se sintió agraviado no fue mi intención”, sostuvo Clementino.

“Reitero como ya lo he hecho a distintos integrantes de la cámara mi vocación de construir y de ayudar a mejorar desde mi función o de la participación social, y expresar mis disculpas si mi opinión fundada generó molestias, convencido que las he realizado con total buena fe y aporte constructivo, y en el compromiso de atender sus sugerencias, reclamos y necesidades desde mi responsabilidad y vocación constructiva”, concluyó el vicepresidente del BTF.