El prefecto Giménez Pérez se despidió

Al despedirse del cargo, el prefecto Giménez Pérez dijo: “Doy gracias a Dios por haberme permitido estar en este lugar tan bello como histórico”. Hubo reconocimientos de su desempeño por parte de la Legislatura y de la Municipalidad de Ushuaia.

La ceremonia se realizó en la plaza de armas de la Prefectura Naval.

USHUAIA.- El viernes, en la plaza de armas de la Prefectura Naval Argentina, tuvo lugar la ceremonia de entrega del cargo de jefe al prefecto Principal Alfredo Oscar Panozza, quien asumió en reemplazo del jefe saliente, prefecto Mayor Guillermo Giménez Pérez.

De la ceremonia de cambio de Jefatura participó el vicegobernador Juan Carlos Arcando y la jueza María del Carmen Battaini, en representación del Poder Judicial. Por la Municipalidad de Ushuaia, estuvo presente el secretario de Gobierno, Omar Becerra.

“A partir de este momento, queda en el cargo de jefe de la Prefectura Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, el prefecto Principal Oscar Alfredo Panozzo”, dijo el Jefe saliente

En sus palabras de despedida, Giménez Pérez consideró al dificultad de expresar “en palabras los sentimientos” y evitó mencionar frases “grandilocuentes ni cifras estadísticas, de comparaciones superfluas, de vanidades odiosas. Solo una palabra resume mi gestión. Gracias”.

El exjefe llegó hace dos años a la capital de Tierra del Fuego “con una mochila cargada de esperanza, incógnitas, interrogantes, expectativas” pero no referidos a su función, ya que sus “valores morales y espirituales me indicaron el camino a seguir”, manifestó mientras en Ushuaia llovía. “El lógico miedo al fracaso, al futuro incierto y no dar las respuestas adecuadas a quienes confiaron en mí, al asignarme tamaña responsabilidad” al conducir a la fuerza en Ushuaia, a la que calificó de “una de las más importantes de la PNA”.

“Doy gracias a Dios por haberme permitido estar en este lugar tan bello como histórico”, dijo.

Sobre sus camaradas, dijo que se trata de un cuerpo de hombres y mujeres “suboficiales leales, atentos y predispuestos, que me acompañaron en este recorrido. Personal que no ha escatimado esfuerzo alguno de brindar una cordial hospitalidad y me hicieron participes de sus más hondas y justas aspiraciones”. En este punto, también destacó al personal superior, “que siempre estuvo al lado mío, su dedicación, profuso profesionalismo y probidad ponen de relieve el futuro promisorio que tiene la institución.

El prefecto Giménez Pérez destacó el aporte de la Legislatura, en la persona del vicegobernador Juan Carlos Arcando, a quien reconoció el apoyo constante: “Muchas gracias por cada una de las acciones que ha brindado a mi gestión, gracias por su amistad, por estar con la camiseta de la Prefectura”, dijo.