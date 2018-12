Estrella Gigante

Los chicos de Estrella Austral brillaron como nunca, en la final anual de la temporada. Derrotaron 3 a 2 a Camioneros y de esta forma confirmaron que fueron los mejores del 2018. Los de la Margen Sur se quedaron en menos de una semana con la Copa Ciudad de Río Grande, el Torneo Clausura y el Torneo Anual, llevándose la Copa Challenger “Fair Play” que desde su creación tiene cuatro ganadores distintos. ¡Salud Campeones!

Los pocos jugadores de Estrella Austral que llegaron a disputar la final de las finales; fueron los mejores del 2018.

RIO GRANDE.- Estrella Austral vivió un cierre de temporada inolvidable, en cinco días se adueñó de tres títulos oficiales; el miércoles el Tribunal de Disciplina lo coronó Campeón de la Copa Ciudad de Río Grande tras los incidentes de la final con Camioneros; el viernes ganó el Clausura tras superar a Club de Amigos, y el sábado por la noche derrotó 3 a 2 a Camioneros y se quedó con el Torneo Anual, distinguiéndose como el mejor elenco de la Temporada 2018, de ensueño.

No era una final más, los dos mejores elencos del año estaban frente a frente, Camioneros Campeón del Apertura y del Patagónico, ante un sorprendente Estrella Austral dominador absoluto de los últimos seis meses, aunque ambos con bajas de consideración; el Verde pensando más en la Liga Nacional de Futsal Argentina no arriesgó a Jony Salazar y no contó con su líder Cacho Verón por haber sido expulsado en la última fecha que disputó el conjunto, mientras que los de la Margen Sur perdieron muchos chicos por cansancio, expulsión y demás, ya que jugaron miércoles, viernes y sábado con el agravante que el mismo sábado por la tarde jugaron la final Sub 17 y de Reserva, donde utiliza casi los mismos jugadores, por eso no estuvieron en cancha Sebastián Sánchez, Martín Marimón y Pablo Villeuta entre otros.

De entrada Camioneros mostró algunas cartas y formato de juego que piensa utilizar en Ushuaia, aunque con la baja de Verón debió proteger aún más el sistema defensivo y en los primeros instantes no sorprendió a un rival al cual le faltó algo de chispa, lógico por lo cansado y golpeado que llegó a esta definición.

Sin ritmo y sin arriesgar demasiado, los primeros siete minutos fueron flojos, un round de estudio que duró muchísimo tiempo, y si bien hubo una que otra jugada de gol bien resuelta por los arqueros, ninguna de ellas fue sumamente peligrosa.

Y la primera emoción de la noche llegó a los 9:13 cuando Estrella recuperó en su campo, salió rápido a través del conductor Leo Villafañe quien dejó sólo a Nico Paredes quien tras perfilarse para su zurda, lo mató al arquero y colocó el 1 a 0.

Otra vez, como en todas las series finales, a Estrella la alegría le duró muy poco, ya que a los 9:28 Camioneros armó una buena jugada colectiva, le hizo llegar la pelota a Rodrigo Guinio como pivot y éste con una veloz media vuelta cruzó su zurdazo para estampar el 1 a 1.

A partir de aquí el partido ganó en velocidad, los dos fueron a fondo y tanto Ibarra como Godoy se encargaron de sacar pelotas importantes de gol hasta que a los 16:27 los de la Margen Sur rompieron rápido y lo encontraron solo a Leo Villafañe por derecha y mano a mano con el arquero, definió con clase por debajo de las piernas del guardameta, alcanzando el 2 a 1 con el cual se fueron al descanso largo.

El parate de diez minutos le jugó en contra a Estrella Austral, el equipo se mostró muy estático y Camioneros lo pasó por arriba y a los 3:08 tras una gran jugada colectiva a máxima velocidad, Seba Delfor quedó sólo ante el recién ingresado Nacho Páez, quien hasta ese instante había sacado tres pelotas claras de gol, y colocó el 2 a 2.

A los 5:12 se produjo una jugada clave que bien pudo cambiar el destino del partido; y fue cuando Nico Paredes robó una pelota ante la indecisión de Guinio y Godoy de despejarla, y cuando el cierre se iba en diagonal sólo al gol, fue tomado por los hombros por el arquero y lo mandó al piso.

Estaba claro que era una situación manifiesta de gol, sobre todo porque no había ningún jugador de Camioneros cerrando, Delfor llegó cuando el hombre de Estrella estaba en el piso, sin embargo José Azúa tomó la decisión de mostrarle la tarjeta amarilla indicando que el jugador no iba destino al arco, grosero error.

A partir de allí el dominio de Camioneros se agudizó, lo presionó hombre a hombre cuando debió recuperar la pelota y le movió la pelota rápido en ataque aprovechando que el rival se había quedado sin energías y sólo jugaba con el alma, algo que no era suficiente ya que el Verde le entraba por todas partes y sólo se frenaba ante las atajadas monumentales del arquero Nacho Páez, quien se cansó de sacar pelotas de gol.

De tanta presión que imprimió Camioneros al rival en la salida donde lo obligaba a entregar la pelota, estaba claro que en alguna jugada individual, los chicos de Estrella podían tener una chance, y la misma llegó a los 17:26 cuando el balón le llegó al juvenil Franco Uribe de espaldas, dos rivales fueron a su encuentro y el pibe salió con una pisadita hacia adelante dejando desairados a los dos adversarios y cuando pasó mitad de cancha y lo salió a cortar el penúltimo hombre, pisó hacia la izquierda y acomodó la pelota para la derecha, sacando de inmediato un derechazo terrible que cruzado se metió junto al palo más lejano de Godoy, un verdadero golazo para colocar a Estrella 3 a 2 en el marcador.

Los instantes finales fueron todo de Camioneros quien arriesgó con arquero jugador con Cuca Cantero y lo pasó por encima pero no pudo romper la resistencia del arquero Páez quien sacó pelotas increíbles para transformarse en la gran figura del partido, sólo por él pudieron sostener la ventaja ya que sus compañeros, cansados, llegaban siempre medio segundo tarde a las marcas y no podían cortar el circuito de juego del rival.

Y como no podía ser de otra forma, la chicharra sonó cuando la pelota estaba en poder del arquero, quien la reventó contra el campo rival y desató la locura de toda la gente de la Margen Sur, que siempre había soñado con llegar hasta acá, pero seguro que jamás pensó conseguir tanto en tan poco tiempo, sobre todo por la poca experiencia que tienen sus jugadores, que de todas maneras, de la temporada pasada a esta han logrado una mejoría defensiva asombrosa.

Camioneros 2 – 3 Estrella Austral

Camioneros: Alejandro Godoy; Juan Barrientos, Jonatan Vidal, Sebastián Delfor y Rodrigo Guinio. Fi. Juan Collman, Eric Zaraza, Cristian Cantero, Luca Stessens, Leandro Collman. No ingresó Leandro Vidal. DT: Guillermo Andrés Vargas.

Estrella Austral: Miguel Ibarra; Nicolás Paredes, Adrián Sánchez, Leonel Villafañe y Franco Uribe. Fi. Isaac González, Matías Cok, Braian Zapata, Facundo Cárdenas e Ignacio Páez. No ingresaron Mariano Vallejos, Héctor Viscardi y Santiago Dorrego. DT: Pablo Villeuta.

Arbitros: José Azúa y Héctor Azúa.

Cancha: Gimnasio Provincial Jorge Muriel de Chacra IV.

Goles en el primer tiempo: 9:13 Nicolás Paredes (EA); 9:28 Rodrigo Guinio (Ca); 16:27 Leonel Villafañe (EA).

Goles en el segundo tiempo: 3:08 Sebastián Delfor (Ca) y 17:26 Franco Uribe (EA).

Incidencias: No se registraron.