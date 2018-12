Frenan la matanza de guanacos

La gobernadora Rosana Bertone procedió a vetar el proyecto que sancionó la Legislatura para autorizar la caza de guanacos por el plazo de un año. Tuvo en cuenta un informe de la Dirección de Fauna y Diversidad, que solicitó precaución para evitar consecuencias graves en la preservación de la especie que está protegida.

La Dirección de Fauna y Diversidad sugirió el rechazo total a la normativa aprobada por los legisladores.

USHUAIA.- Teniendo en cuenta la sugerencia de especialistas de la Dirección de Fauna y Diversidad respecto a las consecuencias que puede acarrear la caza indiscriminada de guanacos, una especie que se encuentra protegida en Tierra del Fuego; la gobernadora Rosana Bertone decidió vetar el proyecto de ley que autorizaba la caza de esos animales, por el término de un año.

El proyecto sancionado el pasado 27 de noviembre por los legisladores, modificaba la Ley provincial 101 y establecía “suspender la aplicación de la prohibición impuesta por el artículo 1° de la Ley provincial 101, exclusivamente con lo relacionado al guanaco por el término de 365 días a partir de la promulgación de la presente”.

El veto aplicado por la mandataria tuvo en cuenta la recomendación de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que a través de la Dirección de Fauna y Diversidad sugirió el rechazo total a la normativa, teniendo en cuenta que la población de guanacos de toda la provincia no supera los 50 mil ejemplares, y que “corresponde aplicar el principio de precaución” para evitar las consecuencias que la caza indiscriminada pude tener sobre la especie, que se encuentra protegida.

El informe elaborado por la mencionada Dirección, recalca además que “la apertura de la caza sin contar con una estructura que garantice los debidos controles, implica un riesgo potencial para las personas que transiten por el medio rural” además de que “la comercialización de la carne de guanaco requiere de una fiscalización adecuada” que respalde “la calidad del producto tanto desde el punto sanitario como bromatológico”.

El decreto por el cual se procede a vetar el proyecto será girado a la Legislatura, la que tiene la posibilidad de insistir, teniendo en cuenta que la normativa fue aprobada por unanimidad.

Rechazo

Cabe indicar que prestigiosos organismos como la Fundación Vida Silvestre rechazó la medida de permitir la caza y comercialización de guanacos en el territorio de la provincia por el término de un año, por lo cual se dirigieron a la Gobernadora “quien tiene el poder de no promulgar el proyecto y que, de esta forma, no entre en vigencia, salvando así a miles de guanacos que pueden morir en base a una decisión política, sin fundamento técnico”.

Indicaron en su momento que “es fundamental que cuidemos a nuestras especies. Resoluciones así no pueden tomarse sin la elaboración previa de planes de manejo de una especie, convocando a los especialistas en la temática, y que estén basados en información técnica sólida para evaluar su situación poblacional, identificar claramente los problemas o conflictos con las actividades productivas, y analizar diferentes alternativas para solucionarlos. Así, su conservación permite el normal funcionamiento de los ecosistemas naturales y constituye una fuente de trabajo y de desarrollo para las poblaciones locales”.