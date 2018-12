Gran Bretaña y otra provocación

Theresa May habló del encuentro con el presidente Macri subrayando que “la relación entre ambos gobiernos está cambiando”; pero les ratificó a los kelper que “mientras ustedes deseen el derecho de ser parte de la familia del Reino Unido, defenderemos ese derecho”.

El encuentro de Theresa May con el presidente Macri, donde no hubo reclamos de éste ultimo sobre la soberanía en Malvinas, desoyendo el mandato de la Constitución Nacional.

BUENOS AIRES (NA).- La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que mantiene “más cálidas” relaciones con la Argentina a partir de la gestión del presidente Mauricio Macri, pero les prometió a los habitantes de las Islas Malvinas que “nunca” negociará la soberanía del archipiélago.

“Les puedo asegurar que una cosa nunca cambiará: nuestro absoluto compromiso con el pueblo y la soberanía de las Falkland Islands (Islas Malvinas)”, afirmó la mandataria europea en su tradicional mensaje de Navidad a los isleños.

La líder conservadora ratificó que la cuestión de la soberanía de las islas del Atlántico Sur “no está en debate” y señaló: “Mientras ustedes deseen el derecho de ser parte de la familia del Reino Unido, defenderemos ese derecho y una parte valiosa de nuestra familia es lo que seguirán siendo”.

Asimismo, May sostuvo que a partir de la negociación de un vuelo adicional que conectará Malvinas con Córdoba, el archipiélago estará “más accesible que nunca”, lo que “impulsará el desarrollo económico”.

“Casi 40 años después del conflicto (bélico de 1982), el nuevo vínculo aéreo, los equipos de hockey sobre hielo conjuntos y el apoyo brindado a las familias de los argentinos caídos en la guerra, todo apunta hacia relaciones más cálidas con sus más cercanos vecinos” puntualizó, haciendo mención al trabajo humanitario para identificar a soldados caídos en la Guerra de Malvinas y al viaje que hicieron los familiares.

La primera ministra británica también destacó que cuando mantuvo un encuentro con el presidente Macri, al convertirse en la primera jefa de gobierno británica en visitar Buenos Aires, “fue un placer enfocarse no sólo en lo que separa, sino también en lo que se puede lograr juntos”, al tiempo que destacó que “la relación entre ambos gobiernos está cambiando”.

La mandataria conservadora adelantó que están en marcha conversaciones por la cuestión pesquera con la Argentina, lo que no tiene lugar hace 14 años, y sostuvo que en 2019 habrá “más discusiones con la Argentina” bajo los lineamientos del comunicado conjunto que ambos países firmaron en 2016.

También destacó que con el abandono de Gran Bretaña de la Unión Europea, Londres “fortalecerá” sus vínculos “alrededor del globo, trayendo más grandes oportunidades no sólo para el Reino Unido sino también para los territorios de ultramar”.

“Podrán estar a medio mundo de distancia del Reino Unido, pero están en muchos de nuestros pensamientos”, concluyó May.