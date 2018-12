Harían un centro cultural en el Casino que fue cerrado

La idea fue impulsada y promovida por dos jóvenes fueguinas de 15 años desde la plataforma Change.org. En pocos días consiguieron cerca de 4 mil apoyos por medio de la plataforma.

USHUAIA.- El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, junto al secretario de Cultura Gonzalo Benito Zamora y el secretario de Medios Pablo Cabás, recibieron ayer en Casa de Gobierno a Abril Gauna y a Micaela D’Annuncio, las jóvenes que impulsaron la junta de firmas para convertir al viejo Casino de la ciudad de Ushuaia en un centro cultural para los fueguinos.

Durante el encuentro se conversó sobre la decisión de la gobernadora Rosana Bertone de tomar esta iniciativa ciudadana y enviar un proyecto de ley a la Legislatura para dar inicio al proceso de adquisición del edificio del ex Casino con el objeto de convertirlo en un centro cultural para el pueblo de Tierra del Fuego.

Luego la reunión, el ministro Leonardo Gorbacz informó que “hemos comenzado el proceso de conversación con la empresa y hemos pedido una tasación al Tribunal de Tasaciones de la Nación, para tener un valor objetivo y oficial, que nos servirá para adoptarlo como propio. Por eso necesitamos la autorización de la Legislatura provincial para poder seguir avanzando en estas conversaciones”.

“Hubo un gran pedido por parte de los jóvenes, de la gente de la cultura y de profesionales de todos los campos para contar con un centro de convenciones y cultural. Incluso puede ser un espacio para que se puedan realizar talleres, exposiciones, cine, teatro, con espacios gastronómicos, etc. La provincia cuenta con un centro cultural en Río Grande como es el Centro Cultural Yaganes y el Museo Fueguino de Arte, al que ahora se sumó el Buscemi de la Margen Sur. Pero en Ushuaia no tenemos un espacio como este, que sería un centro de referencia cultural muy importante” destacó el ministro Jefe de Gabinete.

Asimismo, el secretario de Cultura, Gonzalo Benito Zamora sostuvo que “se trata de un antes y un después de esta decisión para la cultura de la provincia, ya que ubica a la provincia en un lugar único para posicionarse en el campo de la cultura. Como ocurrió en Punta Arenas, donde inauguraron un centro cultural que era modelo en la región y que tiene dimensiones semejantes a este edificio. Hoy estamos en las puertas de poder convertir este viejo Casino, con todo lo que eso implica, en un espacio único para toda la provincia, ubicado en el centro de la ciudad y próximo a la plaza Islas Malvinas”.