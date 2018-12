Los equipos empiezan la pretemporada

BUENOS AIRES (NA).- Los equipos de la Primera División comenzarán esta semana con la pretemporada de cara a la segunda parte de la Superliga y, si bien algunos ya iniciaron los trabajos, la mayoría regresará a la actividad el próximo jueves 3 de enero.

Pipa Benedetto listo para iniciar una fuerte pretemporada con Boca Juniors (Foto NA).

Ese día comenzarán a entrenarse Racing, el actual líder del campeonato argentino, Boca Juniors, San Lorenzo, Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central, entre otros, mientras que River volverá el viernes 4 de enero.

El siguiente es el detalles de los equipos que iniciarán las pretemporadas: Aldosivi: comenzará el 3 de enero en Mar del Plata. Será el anfitrión del Torneo de Verano que se disputará a partir del 14 de enero, en el que enfrentará a Boca el 20.

Argentinos: iniciará los trabajos el 3 de enero, con el debut de Diego Dabove como técnico y se entrenará en el Parque La Pedrera desde el jueves 10 al domingo 20 de enero.

Atlético Tucumán: El 3 de enero el grupo deberá presentarse en el complejo de Ojo de Agua y estaría hasta el 13 en Tucumán.

Banfield: El 3 de enero comenzará las tareas en el predio Luis Guillón bajo el mando de Hernán Crespo.

Belgrano: El plantel profesional volverá el 2 de enero a los trabajos en el predio Armando Pérez. A partir del lunes 7 se mudará al Hotel Orfeo Suites, donde trabajará hasta el 12.

Boca: El 3 de enero vuelve a los entrenamientos en Casa Amarilla con la presencia de Gustavo Alfaro como nuevo técnico y al día siguiente comienza la pretemporada en Cardales. Tiene dos amistosos confirmados para enero, ambos en Mar del Plata: ante Unión el 16 y Aldosivi el 20.

Colón: El plantel profesional está citado para el miércoles 2 de enero en el predio deportivo sobre la Autopista, pero el flamante entrenador Julio Comesaña, estará llegando al día siguiente. El equipo hará toda la pretemporada en Santa Fe.

Defensa y Justicia: Comenzará la pretemporada el 2 de enero en el predio Bosques y el 19 de enero visitará a River en el Monumental, pendiente de la octava fecha de la Superliga.

Estudiantes de La Plata: Iniciará los trabajos el 3 de enero en City Bell.

Gimnasia La Plata: Comenzará la pretemporada el jueves 3 de enero en el predio de Estancia Chica. Tiene dos amistosos confirmados: el 14 ante Racing y el 18 frente a Independiente, ambos en Mar del Plata.

Godoy Cruz: Sin técnico confirmado tras la salida de Dabove, el plantel arrancará el 2 con los entrenamientos.

Huracán: Comenzará la nueva era de Antonio Mohamed que tendrá como primer compromiso el partido pendiente de la decimotercera fecha ante San Lorenzo el 20 de enero en el Nuevo Gasómetro.

Independiente: Realizará la pretemporada en el predio de Villa Domínico, pudiendo utilizar también ocasionalmente el Estadio Libertadores de América. El 19 de Enero jugará en Mar del Plata un partido amistoso ante Gimnasia La Plata.

Lanús: Ya comenzó el 27 de diciembre su pretemporada con la única novedad en el plantel de la presencia de José Sand en el Complejo Polideportivo Lorenzo Francisco D´Angelo.

Newell´s: El plantel comenzará la pretemporada el 2 de enero y el sábado 19 disputará un amistoso ante Sarmiento de Junín en Bella Vista.

Patronato: Arranca los trabajos el 2 de enero en el Predio La Capillita. Desde el domingo 6 de enero hasta el 12, concentrarán en el Hotel Gran Paraná. El sábado 12 disputará un amistoso ante Atlético Paraná y al día siguiente, el plantel parte rumbo a Buenos Aires hasta sábado 19.

Racing: Comenzará con los trabajos de pretemporada en Avellaneda el jueves 3 de enero y al día siguiente se mudarán al predio de la AFA en Ezeiza. Los amistosos de verano que jugará serán ante Gimnasia La Plata el lunes 14 y frente a Rosario Central el 19, ambos en Mar del Plata.

River: El plantel regresará al trabajo el viernes 4 de enero y se instalarán en Solanas, Punta del Este. El 15 enfrentará a Nacional de Uruguay y el 17 vuelve a Buenos Aires, porque dos días después enfrentará a Defensa y Justicia en uno de sus partidos postergados de Superliga.

Rosario Central: Comenzará el 3 de enero y el domingo 13 se enfrentará a Belgrano de Córdoba en Arroyito mientras que el sábado 19 jugará ante Racing.

San Lorenzo: Volverá a los entrenamientos el 3 de enero y desde el 6 hasta el 14 se hospedarán el Vila Ventura Eco-resort, un hotel que se encuentra a 25 kilómetros de Porto Alegre.

San Martín de San Juan: El jueves 3 se acaban las vacaciones para el plantel que realizará toda la pretemporada en San Juan.

San Martín de Tucumán: Retoma la actividad el 3 de enero en Tucumán. El 11 se enfrentará a Talleres en Salta y el 19 a Patronato en Club Hindú.

Talleres: El equipo de Córdoba comenzó con su preparación el 26 de diciembre con Sebastián Palacios y Dayro Moreno, los dos refuerzos. El 4 de enero viajará a Salta para realizar gran parte de la pretemporada allí.

Tigre: Vuelve a entrenarse el 2 de enero y realizará gran parte de la pretemporada en Mar del Plata.

Unión: Regresa a los trabajos el 3 de enero en el predio Ciudad Fútbol y luego continuará desde el lunes 7 en Mar del Plata.

Vélez: Ya regresó a los trabajos el viernes 28 de diciembre en la Villa Olímpica.

FÚTBOL – SAN LORENZO

Acuerdo de palabra para repatriar a Monetti

BUENOS AIRES (NA).- San Lorenzo cerró de palabra la incorporación del arquero Fernando Monetti, procedente de Atlético de Medellín, mientras que estaba cerca el lateral peruano Miguel Traucco.

El ex golero de Gimnasia La Plata y Lanús llegaría al cuadro azulgrana con un préstamo de seis meses con opción de compra.

De esa manera, Monetti se sumaría a Nicolás Navarro, Sebastián Torrico y José Devecchi, entre los arqueros con los que cuenta el equipo que comenzó a dirigir Jorge Almirón.

En tanto que con Traucco, según confirmaron a NA fuentes allegadas a la negociación, ya existe un acuerdo y está encaminado el préstamo con Flamengo, dueño de su ficha.

Traucco, jugador de la Selección de Perú, tuvo una primera muy buena temporada en el equipo brasileño, pero en la última, no pudo ser titular y se mostró interesado en llegar a San Lorenzo por su condición de club grande y porque apuesta a tener continuidad de cara a la Copa América de Brasil 2019.

Además de Monetti y el jugador peruano, el “Ciclón” tiene muy avanzada la compra de Federico Mancuello, a quien al igual que al peruano se lo espera para el 3 de enero, cuando arranque el equipo la pretemporada.

Por ahora, los únicos dos refuerzos confirmados del elenco que dirige Jorge Almirón son los colombianos Gustavo Torres y Raúl Loaiza, quienes llegan cedidos desde Atlético Nacional de Colombia.

RIVER PLATE – KRANEVITTER

“Me encantaría regresar por la gente”

BUENOS AIRES (NA).- El mediocampista Matías Kranevitter aseguró que le “encantaría regresar” a River “por la gente” y, aunque remarcó que no sabe si retornará al club de Núñez, dijo que volver es uno de sus sueños.

“No sé cuándo me va a tocar volver, puede ser mañana o dentro de cinco o seis años. Uno de mis sueños es volver porque yo nací ahí y me encantaría regresar por la gente que me brindó mucho cariño, porque me hizo sentir cómodo y porque además estaría en mi país, pero no sé cuando será la vuelta”, señaló.

En una nota concedida al diario deportivo Olé, el futbolista surgido de las inferiores de River y que actualmente se encuentra en el Zenit de Rusia manifestó: “(Marcelo) Gallardo me tuvo mucho tiempo en el club, tengo buena relación. Hablé con él después de la Copa Libertadores”.