Los vecinos de Musaber reclamaron ante las autoridades de la Comisaría

En un reclamo realizado en la comisaría Primera, un grupo de vecinos reclamo para que Abdul Musaber no sea liberado. Una mujer pidió que el joven no vuelva al barrio y advirtió: “No vamos a esperar a que mate a alguien o que alguien lo termine matando a él”.

Los vecinos se cruzaron en los pasillos de la comisaría con el padre de uno de los detenidos, a quien recriminaron por la conducta de su hijo.

RIO GRANDE.- Tras los incidentes del fin de semana en que Abdul Musaber fue detenido junto a otros dos sujetos de apellidos Ríos y Alfaro, los castigados vecinos de la zona se reunieron y decidieron presentarse ante la comisaría Primera, donde estos sujetos permanecen detenidos.

Allí fueron recibidos por el jefe de la comisaría, el comisario Raúl Bustamante, quien los atendió y explicó distintas implicancias legales del accionar en torno a este caso y que no tenía injerencia directa sobre la libertad, o no, de estos sujetos.

Los vecinos dejaron una nota reclamando que Musaber no sea excarcelado ni retorne al barrio donde llevan años padeciendo los delitos y desmanes que causa este sujeto y sus amigos.

“Han convertido el frente de la casa de este chico en un aguantadero donde se juntan a tomar y a drogarse, todo el día gritos y si salís, después te llueven los piedrazos sobre tu casa”, relató una vecina.

Otra agregó, “hace años que vivimos así, a todos nos han roto los autos, nos han robado, los chicos no pueden salir a jugar afuera, al final somos nosotros los que vivimos presos en nuestras casas”, refirió la vecina.

Incluso un vecino dio cuenta que hasta ofrecieron comprar la propiedad al padre de este sujeto, “para poder vivir tranquilos, pero nunca se pudo dar”, indicaron.

Finalmente una tercera vecina señaló, “acá lo que queremos dejar en claro es el pedido que no sea liberado, que no vuelva. No vamos a esperar a que mate a alguien o que alguien lo termine matando a él, porque eso va a pasar acá, acá va a terminar habiendo justicia por mano propia”.

El joven Musaber y sus dos cómplices se encuentran actualmente detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción 2 que debe resolver sobre su posible excarcelación en las próximas horas.

Puestos en situación de esto, los vecinos no descartaron presentarse ante el juzgado para hacer extensivo su pedido.