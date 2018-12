Lovera: “No hay apoyo al emprendedor”

El empresario local reprochó las medidas impulsadas por el Gobierno nacional que perjudican a la actividad en todo el país pero, especialmente, a Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- El empresario Eligio Lovera, propietario de Enjoy y Jett Importación, se quejó de la actual situación económica al tiempo que confirmó que hará “todo lo posible” para sostener al menos uno de los comercios de su propiedad.

“Bajó la venta un 50 % comparado con 2017. Es muy difícil mantener a 24 empleados. Los costos suben y la venta baja, se hace muy difícil sostener esta estructura cuando no hay certezas de nada”, reprochó.

Además, dijo: “si te endeudas, te fundís. Si no te endeudas y no tenes capital disponible, también te fundís. Es muy difícil esta situación. Yo no creo que nos fundamos en serio, nos vamos a fundir a la mitad y vamos a tratar de no cerrar los locales comerciales”.

“Yo no veo que el Gobierno nacional se ocupe para que no cierren empresas o pymes. No nos dan la posibilidad de sostenernos, de invertir y mantener las fuentes laborales. Han convertido a la Argentina en un país para ricos, lamentablemente no hay apoyo para el emprendedor”, concluyó el empresario.