Más energía para Tolhuin

Con una inversión de 23 millones de pesos, que fue encarada merced a la ley de emergencia que permitió la compra directa, la usina de Tolhuin cuenta con un nuevo generador. Esto duplicará la capacidad instalada y dará previsión para 5 años más.

La gobernadora Rosana Bertone junto al personal de la Dirección Provincial de Energía, al que hizo entrega de dos camiones para el mantenimiento de redes.

TOLHUIN.- La Dirección Provincial de Energía (DPE), cuenta en la usina local con un nuevo grupo electrógeno que permite duplicar la capacidad actual y garantizar el mantenimiento de las redes de electricidad; como también dos camiones equipados para trabajos en la red de media tensión.

Ayer, la gobernadora Rosana Bertone puso en funcionamiento el nuevo grupo electrógeno, lo hizo en un acto que compartió con el intendente Claudio Queno y con el presidente de la DPE, Alejandro Ledesma.

El nuevo equipo representó una inversión de 23 millones de pesos y se concretó gracias a la ley de emergencia que fue sancionada por la Legislatura, lo cual posibilitó que la compra se pueda realizar en diciembre, de manera de evitar el encarecimiento del generador por la fluctuación del dólar.

La incorporación del nuevo grupo generador asegura la provisión de energía eléctrica con un horizonte de 5 años, lo que mejorará además la calidad y confiabilidad del servicio. Ello debido al sostenido aumento de usuarios y el crecimiento tanto del parque industrial como de la extensión geográfica de las diferentes líneas de media tensión que se han ejecutado en el último tiempo.

Vaca Muerta

La gobernadora Rosana Bertone, al hacer uso de la palabra, recordó que “cuando llegamos al gobierno, Tolhuin lamentablemente no estaba en ninguna planificación de gobierno. No sabíamos qué capacidad de gas se requería, no estaban planificadas las redes de los barrios”.

La Mandataria dijo además estar “entusiasmada con la derogación del decreto 751 que nos permite que las petroleras puedas asociarse y en la zona norte puedan construir petroquímicas y eso también es energía. Nosotros creemos que somos la nueva Vaca Muerta por la cantidad de gas y petróleo que tenemos”.

Asimismo, Bertone consideró que “el crecimiento de una provincia depende de la energía que tenga para posibilitar el funcionamiento de emprendimientos e industria. Necesitamos invertir y lo hacemos con una buena planificación. El gobierno anterior no había tenido en cuenta a Tolhuin. Debemos seguir trabajando para que la toda la provincia acompañe el crecimiento de los vecinos”.

Reparación

El presidente de la DPE, Alejandro Ledesma, recordó que “había muchos cortes en Tolhuin pero hemos resuelto el problema, compramos un generador nuevo, Tolhuin necesitaba energía para poder crecer”.

El funcionario también puntualizó que el generador que estaba en funcionamiento será enviado a Buenos Aires “para que quede como nuevo y trajimos dos camiones para trabajar en la red de media tensión”.