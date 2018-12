Rosana Bertone y las ausencias de Gustavo Melella: “Nunca está en los grandes temas”.

Bertone espera poder tener un encuentro con Melella.

RIO GRANDE.- “Hay temas que hay que estar presentes cuando las papas queman”, dijo la gobernadora Rosana Bertone al criticar las numerosas ausencias que ha registrado este año el intendente Gustavo Melella y lo hizo al indicar que espera poder reunirse con él para definir un cronograma electoral que no afecte a los ciudadanos.

Bertone expresó su deseo de poder mantener una reunión con Melella, pero lo hizo con cierto sarcasmo, al señalar que espera “primero de que el Intendente esté presente y no ausente de los grandes temas, porque cuando discutimos la industria no está, discutimos Malvinas no está, discutimos lo que sea y está de vacaciones. Hay temas que hay que estar presentes cuando las papas queman”.

Dijo que con el Intendente de Río Grande “me encantaría coordinar las obras públicas, las autorizaciones, las habilitaciones”, para luego recordar que desde los funcionarios del Municipio “sufro ataques injustificados de toda índole y que el único perjudicado es el vecino”.

Bertone señaló que en Río Grande “se podrían haber hecho cosas mucho más rápidas, como las redes de gas, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, la planta de agua”.

Las elecciones

Al hablar de las fechas de las elecciones, la Gobernadora dijo que el objetivo que persigue es que no ocurra lo de comicios anteriores, en que la gente tuvo que ir muchas veces a votar, lo cual le resultó una suerte de fastidio.

Indicó que de acuerdo a los plazos que rige por Constitución Provincial, la fecha de las elecciones deben ser acordadas entre febrero o marzo. “Creo que ese es un buen momento para ir definiendo y yo voy a poner lo mejor de mí para alcanzar este objetivo en función de la gente”, dijo.

La mandataria aclaró que “podría fijar una fecha, me puedo descolgar sola y hacer lo que se me canta en gana porque eso es lo que permite la Constitución. Pero mi obligación, a pesar de las diferencias que podamos tener, es buscar que el ciudadano no pase lo que pasó la vez anterior”.