Tal como estaba anunciado se inauguró este sábado el primer polideportivo a cielo abierto del barrio Malvinas Argentinas (Chacra XIII). El Intendente remarcó una vez más la disposición de los vecinos al cuidar los espacios.

El intendente Gustavo Melella durante la inauguración del nuevo espacio.

RIO GRANDE.- El acto inaugural del primer polideportivo a cielo abierto fue encabezado ayer por el intendente Gustavo Melella. Además, participaron secretarios del gabinete municipal y autoridades de entidades de la ciudad y vecinos del barrio.

El nuevo espacio que desde ayer está a disposición de la comunidad, servirá para la práctica de deportes y vida saludable, así como al esparcimiento y la recreación.

El complejo ubicado junto al gimnasio Malvinas Argentinas, en Giamarini y Tapparello, cuenta con un moderno equipamiento: dos canchas para fútbol cinco de césped sintético; una cancha de básquet y dos canchas de fútbol-tenis. Además, en el lugar se instalaron también aparatos de estación saludable para realizar trabajos físicos, y un sector de bancos y mesas para el esparcimiento familiar.

“Poner en marcha este espacio para los chicos y las familias es la mejor manera de terminar el año”, remarcó Melella. Y agregó: “Fue un año que desde la gestión municipal ha sido muy bueno, con mucho trabajo y muchas obras, en el que pudimos resolver en forma definitiva el problema del agua con la planta potabilizadora, aunque algunos todavía no lo acepten”.

Además, a modo de repaso, el Intendente recordó la mejora en el transporte público; los reconocimientos en el área de salud; las nuevas instalaciones en infraestructura deportiva: “este espacio que estamos inaugurando pero también el gimnasio que está acá al lado. Además de muchísimo pavimento en distintos lugares de la ciudad. Todo, realizado con fondos propios”, remarcó.

Adicionalmente, celebró el haber tenido paritarias abiertas con todos los empleados, y el cumplir con los aumentos salariales, cada año: “La verdad que hay que sacarse el sombrero ante los trabajadores municipales porque son realmente servidores públicos y son parte de todo lo bueno que se ha hecho este año desde nuestra gestión. Aunque en contraposición, están también las situaciones que se viven en nuestra ciudad como la desocupación que golpea a tantas familias”, afirmó.

El Intendente anunció que habrá mas espacios similares al inaugurado ayer en distintos lugares de la ciudad: “cuando empezamos, nos decían que los pibes los iban a romper, porque es siempre la mirada que se tiene; pero son los pibes los que los cuidan y dan nuevas ideas, ahora hay que usarlo no más”, comentó.

Además, Melella reconoció el aporte de quienes trabajaron en el proyecto: “Esto se logra con finanzas ordenadas, con un municipio que tiene fondos propios, sin estar esperando que nadie te regale nada, con el acompañamiento de la empresa; que la verdad siempre le ponen más corazón del que uno se imagina, porque los trabajadores también son vecinos de la ciudad”, dijo.

En cuanto a las previsiones presupuestarias para el 2019 el Intendente admitió que conoce la grave situación de muchos vecinos: “No tienen para pagar alquiler, remedios; no tienen para comer. Cuando advertimos lo grave que sería lo que venía nos dijeron que estábamos exagerando; y bueno, hoy parece que descubrieron la pobreza, pero el municipio vino trabajando siempre. Se acomoda el presupuesto para dar respuesta a cada vecino. Porque el que tiene y el que no tiene, tienen derecho a ser incluidos en espacios públicos dignos: recreativos, centro de salud, laboratorio de análisis clínicos, o un centro de rehabilitación, para el que tiene y el que no tiene”.

El mandatario sostuvo: “Esta crisis viene de hace tres años, y se viene profundizando. Yo me alegro que algunos empiecen a hablar ahora de que hay que defender la industria y el empleo, pero hemos perdido más de 6 mil puestos de trabajo con el silencio cómplice de varios”.

“No necesitamos empezar a generar noticias en estos momentos por una cuestión electoral. Nosotros desde el primer día de gestión empezamos a hacer estos espacios. Inauguraciones hacemos a veces y a veces no; pavimentamos más de 250 cuadras, e inauguramos sólo algún acceso central como fue la Ameghino, el resto los vecinos lo empiezan a disfrutar. Y vamos a seguir así, trabajando, con perfil bajo, y haciendo lo que tenemos que hacer”, insistió.

En cuanto a los comentarios sobre el presupuesto para el próximo año y el reciente conflicto por la actualización de los impuestos, argumentó: “El vecino confía, y lo demuestra cuando por ejemplo, se quiso instalar el tema de un aumento de impuestos, pero son los vecinos, los que con mucho sacrificio pagan sus impuestos; y el que no puede, se lamenta. Porque saben que el municipio siempre estuvo siempre, y celebra cuando tiene una plaza, cuando tiene el asfalto, y esa es la confianza”, concluyó Melella.